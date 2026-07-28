Дрон удари жилищна сграда край Москва, руската ПВО е свалила десетки безпилотни апарати

Ж илищна сграда в град Чехов, в Московска област, е била ударена при атака с дрон рано тази сутрин. Това съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов в публикация в Telegram, цитиран от "Ройтерс".
По думите му на място са изпратени аварийни и спасителни екипи, които проверяват дали има загинали или пострадали. Към момента няма официална информация за жертви.
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Воробьов публикува и снимка от мястото на инцидента, на която се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци, а от горните ѝ етажи се издига гъст черен дим.
Според губернатора руските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили десетки украински дронове в различни части на Московска област. Съобщава се за свалени безпилотни апарати над Подолск, Домодедово и Коломна.
Засега не се уточнява колко точно дрона са били изстреляни към района на руската столица, нито дали има нанесени щети на други места.
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Атаките с дронове зачестяват
През последните месеци Москва и околните райони все по-често стават обект на атаки с безпилотни летателни апарати. Руските власти редовно съобщават за прехванати дронове, насочени към столицата и стратегически обекти, като в отделни случаи паднали отломки причиняват щети по жилищни сгради и инфраструктура.
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От своя страна Украйна рядко поема официално отговорност за подобни операции на руска територия. Киев обаче нееднократно е заявявал, че ударите срещу военни и логистични обекти в дълбочина на Русия са част от стратегията за отслабване на военния потенциал на Москва.
Инцидентът в Чехов е поредният случай, при който жилищна сграда е засегната при атака с дрон, на фона на продължаващата война между Русия и Украйна и зачестилите въздушни удари от двете страни на границата.