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Дрон удари жилищна сграда край Москва, руската ПВО е свалила десетки безпилотни апарати

Властите проверяват дали има жертви след атаката в град Чехов, а противовъздушната отбрана е отблъснала нова вълна от дронове в Подмосковието

Василена Василева Василена Василева

28 юли 2026, 08:50
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Ж илищна сграда в град Чехов, в Московска област, е била ударена при атака с дрон рано тази сутрин. Това съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов в публикация в Telegram, цитиран от "Ройтерс".

По думите му на място са изпратени аварийни и спасителни екипи, които проверяват дали има загинали или пострадали. Към момента няма официална информация за жертви.

Луксозна жилищна кула в Москва е ударена при украинска атака с дрон

Воробьов публикува и снимка от мястото на инцидента, на която се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци, а от горните ѝ етажи се издига гъст черен дим.

Според губернатора руските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили десетки украински дронове в различни части на Московска област. Съобщава се за свалени безпилотни апарати над Подолск, Домодедово и Коломна.

Засега не се уточнява колко точно дрона са били изстреляни към района на руската столица, нито дали има нанесени щети на други места.

Небето над Москва пламна: стотици дронове удариха руския регион

Атаките с дронове зачестяват

През последните месеци Москва и околните райони все по-често стават обект на атаки с безпилотни летателни апарати. Руските власти редовно съобщават за прехванати дронове, насочени към столицата и стратегически обекти, като в отделни случаи паднали отломки причиняват щети по жилищни сгради и инфраструктура.

Украинска атака с дрон в Московска област, има ранени, включително дете

От своя страна Украйна рядко поема официално отговорност за подобни операции на руска територия. Киев обаче нееднократно е заявявал, че ударите срещу военни и логистични обекти в дълбочина на Русия са част от стратегията за отслабване на военния потенциал на Москва.

Инцидентът в Чехов е поредният случай, при който жилищна сграда е засегната при атака с дрон, на фона на продължаващата война между Русия и Украйна и зачестилите въздушни удари от двете страни на границата.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Светослав Танчев    
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