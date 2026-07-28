Купуването на стаж за пенсия поскъпва

Новият бюджет на ДОО вдига осигурителната база, от която се изчислява цената за всеки недостигащ месец.

Хората, на които не достига осигурителен стаж за пенсия, ще трябва да плащат повече, ако се възползват от законовата възможност да го закупят. От 1 август цената на един месец стаж се увеличава от около 109,03 евро на 122,80 евро.

Поскъпването идва от увеличението на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, прието с бюджета на държавното обществено осигуряване.

От 1 август този доход се повишава от 550,66 евро на 620,20 евро. Промяната е записана в обнародвания Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

Защо по-високият осигурителен доход оскъпява стажа

Цената на закупения осигурителен стаж не се определя свободно от НОИ или НАП. Тя се изчислява по формула, заложена в Кодекса за социално осигуряване.

За всеки закупен месец се дължи осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера, приложим за родените преди 1 януари 1960 г. Този процент е 19,8%, а основата е минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица към датата на плащането. НОИ използва същия начин на изчисление и в разясненията си за закупуването на стаж.

Досегашната сметка изглежда така:

550,66 евро × 19,8% = 109,03 евро за един месец

След увеличението на осигурителния доход сметката става:

620,20 евро × 19,8% = 122,80 евро за един месец

Така всеки закупен месец поскъпва с около 13,77 евро.

Колко ще струват една, три и пет години

Колкото повече стаж не достига, толкова по-осезаемо става увеличението.

Колко струва закупуването на осигурителен стаж преди и след увеличението от 1 август.

Това означава, че човек, на когото не достигат максимално допустимите пет години, ще трябва да внесе близо 7368 евро. Сумата е с около 826 евро по-висока спрямо тази, която би платил по досегашната осигурителна база.

Не всеки кандидат за пенсия обаче трябва да купува пет години. Ако недостигът е например седем месеца, плаща се само за тези седем месеца. При новата цена това би струвало около 859,60 евро.

Закупуване на осигурителен стаж – кога и как е възможно

Кога може да се купи недостигащ стаж за пенсия

Най-познатата възможност е за хора, които вече са навършили необходимата възраст за пенсиониране, но не им достига осигурителен стаж.

Те могат да закупят толкова време, колкото не им достига, но не повече от пет години. Важно е двете условия да се разграничават:

човекът трябва вече да е достигнал изискуемата пенсионна възраст;

недостигът на стаж не може да бъде повече от пет години.

Този вариант не позволява на човек години предварително да закупи произволен бъдещ период, само защото предполага, че един ден няма да му достигне стаж. Първо НОИ проверява осигурителната му история и документите и определя точно колко време не достига за пенсиониране.

Бъдещите пенсионери ще плащат повече за всеки недостигащ месец осигурителен стаж заради увеличението на минималния осигурителен доход. Източник: istock

За придобиване на право на пенсия трябва едновременно да са изпълнени условията за възраст и осигурителен стаж.

Може да се плати и за времето на висшето образование

Законът предвижда отделна възможност за хората, които са завършили висше или полувисше образование.

Те могат да внесат осигурителни вноски за периода на обучението си, но само до продължителността, предвидена в учебния план за завършената специалност. Например при четиригодишна програма не могат да се закупят пет или шест години само защото обучението реално е продължило по-дълго.

Има още едно важно условие: за същия период не трябва вече да е зачетен осигурителен стаж на друго основание. Ако човек е работил и е бил осигуряван през част от следването си, не може да плати втори път за същите месеци.

За разлика от закупуването на недостигащи години при пенсиониране, периодът на завършено образование може да бъде закупен и преди достигането на пенсионна възраст. На практика обаче ранното плащане невинаги е най-разумният ход, защото човек все още не знае дали действително ще има недостиг и колко ще бъде той.

Отделно правило има за докторантурата

Хората, придобили образователна и научна степен „доктор“, могат да закупят и времето на докторантурата, определено по нормативен ред за придобиването на степента.

И тук важи условието за този период да не е признат друг осигурителен стаж. Не е достатъчно човек само да е бил записан като докторант – необходимо е да е придобил съответната степен.

Кодексът за социално осигуряване урежда тези възможности в чл. 9а.

Специална възможност за репресирани лица

Законът предвижда и специален режим за определени репресирани лица, които са навършили възрастта за пенсиониране, но нямат необходимия стаж.

При изпълнение на законовите условия те могат да внесат осигурителни вноски за недостигащия период, но за не повече от три години. Тази възможност е различна от общото правило за закупуване на до пет години недостигащ стаж.

Купеният стаж не е универсално решение

Възможността не позволява да се „купят“ произволни празни периоди в осигурителната история. Не могат автоматично да се заплащат години, през които човек просто не е работил, ако не попада в някоя от законовите хипотези.

Закупеният период се зачита като осигурителен стаж от трета категория труд. Той може да помогне за изпълнение на условието за стаж при стандартното пенсиониране, но не се превръща в първа или втора категория труд.

Купеният стаж не е и действителен осигурителен стаж. Това е важно за хората, които искат да се пенсионират по реда за непълен стаж, при който законът изисква най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. Закупените години не могат да запълнят този минимум.

Вдига ли купеният стаж размера на пенсията

Закупеният период се включва в общата продължителност на осигурителния стаж и така участва при изчисляването на пенсията.

За него обаче няма реално получаван трудов доход, който да повишава индивидуалния коефициент. С други думи, плащането може да помогне човек да изпълни изискването за стаж и да придобие право на пенсия, но не е равнозначно на няколко години работа върху висока заплата.

Основната цел на механизма е да преодолее недостига на време, а не да създаде изкуствено по-висок осигурителен доход.

Цената зависи от момента на плащането

Определяща е осигурителната база, която действа към датата, на която се внасят парите.

Това означава, че при бъдещо ново увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се ще се повиши и цената на купения стаж, освен ако законът не промени процента или начина на изчисление.

Същото важи при плащане на части за образование или докторантура. Всеки превод се изчислява по размера, действащ към момента на внасянето му. Ако осигурителният доход междувременно се увеличи, оставащите месеци ще струват повече.

Как се плаща

Преди плащането трябва да бъде изяснено точно колко време може да бъде закупено и дали периодът отговаря на законовите условия.

При недостигащ стаж за пенсия това се установява от НОИ въз основа на данните за осигурителната история и представените документи. Не е разумно човек сам да пресметне приблизителен недостиг и да внесе произволна сума.

За закупуването се подава Декларация образец №8 в НАП, след което дължимите осигурителни вноски се превеждат по съответната банкова сметка на приходната агенция. Плащането се извършва за целия период, който трябва да бъде зачетен.

Поскъпването не променя правото на хората да закупят недостигащ стаж, но повишава цената на всяко забавяне. При максималните пет години разликата вече е над 800 евро. Затова първата стъпка не е плащането, а точната проверка в НОИ – дали стажът действително не достига, дали липсващите периоди не могат да бъдат доказани с документи и едва след това каква сума трябва да се внесе.