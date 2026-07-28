Трагичната съдба на човека, вдъхновил легендарния филм "Дънди Крокодила"

Ф илмът "Дънди Крокодила" бе един от най-големите кино хитове на 80-те години на миналия век. Лентата, проследяваща приключенията на австралийския бушмен Майкъл „Мик“ Дънди, спечели стотици милиони долари в световния боксофис и се превърна в най-успешното австралийско заглавие на всички времена. Малцина обаче знаят трагичната съдба на човека, вдъхновил тази легенда — Род Ансел.

Десетилетие преди филмът да превземе кината, Ансел става национален герой в Австралия, след като оцелява невероятните 56 дни напълно сам в суровата австралийска пустош. Сценаристите на "Дънди Крокодила" раждат идеята за филма, след като гледат негово телевизионно интервю от 1981 г.

Въпреки световния успех на продукцията, Ансел не получава нито стотинка. Последните години от живота му се превръщат в низходяща спирала от огорчение към филмовите продуценти, конфликти с властите, пристрастеност към наркотици и фатален край.

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56 дни борба за живот в австралийския храсталак

Роден на 1 октомври 1954 г. в Куинсланд, Родни Уилям Ансел придобива внезапна известност през пролетта на 1977 г. По време на риболовен излет (за който се предполага, че е бил с цел бракониерство на крокодили) лодката му се преобръща в река Виктория. 23-годишният младеж се оказва блокиран на повече от 160 километра от най-близкото написано място. Тъй като е планирал продължителен престой, никой не го обявява за издирване.

Разполагащ единствено с пушка, два ножа, малко консерви и брезент, Ансел е принуден да прояви изключителна съобразителност, за да оцелее сред динго, отровни змии и крокодили заедно с двете си кучета.

За да избегне дехидратацията, той убива диви биволи и пие кръвта им. Спи по клоните на дърветата, за да се предпази от хищниците, следва диви пчели, за да събира мед, и съставя поезия наум, за да запази разсъдъка си. На 56-ия ден случайно среща местни аборигени, които го връщат обратно в цивилизацията.

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Раждането на филмовата легенда

Историята му бързо го превръща в медийна звезда. Той заснема документалния филм „Да се бориш с дивото“ и издава книга със същото заглавие.

През 1981 г. Ансел е поканен в Сидни за интервю с известния английски водещ Майкъл Паркинсън. Извънредният му начин на живот прави силно впечатление — той се появява в студиото бос, а в петзвездния си хотел предпочита да спи на пода, вместо в луксозното легло.

Интервюто е гледано от актьора Пол Хоган. Вдъхновен от контраста между дивия начин на живот на Ансел и съвременната цивилизация, Хоган написва сценария за Дънди Крокодила. Излезлият през 1986 г. филм генерира над 328 милиона долара приходи.

Когато Ансел най-накрая пътува до града, за да гледа филма, той заявява: „Хубав филм, забавен. Но беше повече от очевидно откъде са взели материала си.“

Падението и фаталният край

Отношението на Ансел към филма бързо се променя. Той не получава финансово признание, а когато опитва да използва марката „Истинският Дънди Крокодила “ за своя туристически бизнес, е заплашен със съдебни дела от филмовото студио.

През следващите години финансовите и личните му проблеми се умножават. След като правителството го принуждава да умъртви хиляди свои биволи поради епидемия от туберкулоза, той губи фермата си, бракът му се разпада, а по-късно е арестуван за кражба на добитък.

През 90-те години Ансел се оттегля в изолация с новата си партньорка. Двамата започват тежка злоупотреба с амфетамини и марихуана, което довежда до сериозни психотични епизоди и параноя.

На 2 август 1999 г. в състояние на тежка психоза Ансел застрелва и ранява двама души край Дарвин. На следващата сутрин полицейски сили заграждат района. Вместо да се укрие в познатата му дива природа, Ансел излиза от храстите и открива огън по полицаите.

При престрелката той убива сержант Глен Хюитсън, преди самият той да бъде застрелян от друг полицай.

Така на 44-годишна възраст приключва животът на „истинския“ Дънди Крокодила — човекът, чиято невероятна воля за живот в дивото завършва с трагична лична драма в цивилизацията.