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Илон Мъск пусна X Money: Социалната мрежа вече предлага сметки, карти и парични преводи

Услугата тръгва в САЩ за абонати на Premium и Premium+, а целта е X постепенно да се превърне в приложение за почти всичко

Маргарита Костадинова

28 юли 2026, 14:33
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П латформата на Илон Мъск X официално стартира X Money – дългоочакваната платежна услуга, която трябва да превърне социалната мрежа в т.нар. „everything app" – приложение, в което потребителите могат да правят почти всичко — включително да управляват парите си. Услугата започва поетапно да достига до избрани абонати на X Premium и Premium+ в САЩ, съобщава британското издание The Independent.

Според изданието X Money предлага дигитален портфейл и система за директни разплащания между потребители, с възможност виртуалната карта да бъде добавена към Apple Pay чрез Apple Wallet. Според X потребителите ще могат да изпращат, получават или да искат пари от други хора в платформата без такси и без лимити за преводите между сметки в X.

Какво точно предлага X Money

Сметките в услугата се поддържат от партньорската Cross River Bank, а средствата по тях са защитени от американската система за гарантиране на депозитите до 250 000 долара.

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Ползвателите получават виртуална, а при желание и физическа метална карта „X Card", с логото на Visa, която носи кешбек до 3% при определени покупки. Premium+ абонатите могат да получават до 6% годишна доходност, а потребителите на Premium – до 6% при изпълнение на условията за директен депозит. Важно е да се отбележи, че тези условия – доходността и кешбекът – са част от стартиращото предложение на компанията за американския пазар и могат да бъдат променяни занапред.

При присъединяването си част от потребителите може да получат приветствен депозит от 15 долара. Компанията обещава и „бърза, специализирана поддръжка" при нужда. Достъпът засега е ограничен само за пълнолетни жители на САЩ с X акаунт и потвърден американски телефонен номер. По отношение на сигурността компанията посочва, че сметките се защитават чрез passkeys за удостоверяване, а всяка транзакция с картата минава през системите за сигурност и управление на риска на Visa.

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За потребителите в България и Европа – важно уточнение: X Money засега остава услуга само за американския пазар. Няма обявена програма или срок за разширяване на услугата към Европейския съюз, където финансовите продукти подлежат на отделни лицензионни и регулаторни изисквания. С други думи, потребителите на X у нас засега не могат нито да открият сметка, нито да получат картата на услугата.

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Дългогодишната идея на Мъск

Визията за платежна функция в X не е нова. След придобиването на Twitter Мъск многократно говори за превръщането на платформата в приложение за почти всички ежедневни услуги, преди X Money да мине през месеци тестове с ограничен достъп и най-сетне да достигне до по-широко разгръщане сега.

„Когато говоря за плащания, всъщност имам предвид целия финансов живот на човек. Ако нещо е свързано с пари, то ще бъде на нашата платформа." — Илон Мъск, вътрешна среща с екипа на X, октомври 2023г.

Още тогава Мъск очерта амбиция услугата да стигне много по-далеч от обикновените преводи между потребители и постепенно да обхване целия им финансов живот.

Постът, с който X Money обяви старта

Официалният акаунт на услугата в X отбеляза старта на разгръщането с публикация, адресирана директно към американските Premium абонати:


Партньорството с Visa

Линда Якарино, която ръководеше X от 2023 до юли 2025 г., обяви партньорството с Visa за X Money през януари 2025 г. Тогава тя определи сделката като поредна стъпка към превръщането на X в „приложение за всичко“.


Критики и регулаторен натиск

X Money предизвика критики още преди официалния си старт. Американската сенаторка Елизабет Уорън изпрати писмо до Мъск през април, в което изрази опасения за начина, по който X ще борави с финансовите данни на потребителите и за регулаторния надзор върху услугата.

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Сенаторката посочи, че досегашното управление на X от страна на Мъск не вдъхва доверие за безопасно навлизане в потребителските финанси, предупреждавайки, че „потребителите, националната сигурност и стабилността на финансовата система" могат да бъдат изложени на риск.

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The Independent сравнява амбицията на Мъск с модела на китайските суперприложения WeChat и Alipay, които съчетават плащания, съобщения и различни услуги в една платформа.

Изданието посочва, че е потърсило коментар от компанията, но към момента на публикуване не е получило отговор.

Ще успее ли „everything app"?

Дали X Money ще се превърне в реален конкурент на утвърдените платежни приложения, предстои да се види. X разполага с голяма потребителска база, но истинското изпитание ще бъде дали компанията може да спечели доверието на хората и като доставчик на финансови услуги.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: The Independent    
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