КТ „Подкрепа“ иска вето на бюджета заради промените в трудовия стаж и минималната заплата

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Замразяват ли се доходите след приемането на Бюджет 2026

К онфедерацията на труда „Подкрепа“ поиска президентът Илияна Йотова да наложи вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г. и да го върне за ново обсъждане в Народното събрание.

Синдикатът изразява категорично несъгласие с разпоредбите на §§ 11, 12 и 46, първоначално внесен като § 44, от преходните и заключителните разпоредби на закона. Чрез тях се правят съществени изменения в Кодекса на труда, свързани с изчисляването на трудовия стаж и с механизма за определяне на минималната работна заплата.

КТ „Подкрепа“ оспорва и приетия размер на бюджетния дефицит, който според организацията противоречи на изискванията на Закона за публичните финанси.

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Как се променя изчисляването на трудовия стаж

Според синдиката приетите промени заменят действащия принцип, при който един ден трудов стаж се признава, когато работникът е отработил поне половината от законоустановеното работно време.

При новия модел трудовият стаж ще се изчислява пропорционално на действително отработеното време. От КТ „Подкрепа“ предупреждават, че така за работещите на непълно работно време ще се признава приблизително половината трудов стаж спрямо досегашния режим.

Синдикатът описва ефекта като двоен удар върху доходите на работещите на непълно работно време: веднъж чрез по-ниското възнаграждение, което следва от по-краткото работно време, и втори път чрез по-бавното натрупване на трудов стаж, от което зависят други права.

КТ „Подкрепа“ се позовава и на становище на омбудсмана от 20 юли 2026 г., в което според организацията също е посочен ефектът от двойното намаляване на трудовия стаж и свързаните с него права.

Какви права според синдиката ще бъдат засегнати

КТ „Подкрепа“ посочва, че трудовият стаж не е само формален запис, а условие за придобиване и упражняване на редица права по Кодекса на труда и други нормативни актове.

Според КТ „Подкрепа“ промените ще доведат до:

по-бавно придобиване на право на пълен размер на платения годишен отпуск;

по-дълъг период за достигане на необходимия стаж за допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит;

удължаване на времето за придобиване на определени обезщетения;

по-бавно натрупване на стаж, необходим за заемане на конкретни длъжности;

по-трудно изпълнение на условията за права, договорени в колективни трудови договори;

удължаване на времето за придобиване на право на отпуск при постъпване на работа за първи път;

по-нисък размер на сумата, изплащана при пенсиониране при съответните нормативни условия;

намаляване на права, свързани със социални придобивки, като например размера на ваучерите за храна;

неблагоприятно отражение върху други права, чието упражняване зависи от продължителността на трудовия стаж.

Синдикатът посочва, че засегнати ще бъдат основно хората, които работят на непълно работно време — родители на малки деца, хора с увреждания, лица, полагащи грижи за близки, учащи се, пенсионери и работници, на които работодателят не предлага пълен работен ден.

Замразяват ли се доходите след приемането на Бюджет 2026

Липсата на ясни правила според КТ „Подкрепа“ ще доведе до спорове

В позицията се поставят и практически въпроси за прилагането на новия режим.

Сред тях са как ще се изчислява стажът при едновременна работа по няколко трудови договора, кой работодател ще разполага с пълната информация и как ще се отчитат отпуските, временната неработоспособност и останалите периоди, които законът признава за трудов стаж.

КТ „Подкрепа“ заявява, че липсата на ясна уредба ще доведе до нееднаква практика и трудови спорове.

Организацията настоява подобна промяна да бъде разгледана с отделен законопроект за изменение на Кодекса на труда, придружен от оценка на въздействието, ясни преходни правила, обществено обсъждане и консултации в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Конституционни възражения

Синдикатът свързва промените и с принципите, заложени в Конституцията.

В позицията се посочва чл. 4, ал. 1, който урежда принципа на правовата държава и правната сигурност. Според КТ „Подкрепа“ липсата на предвидими и ясни правила за изчисляването на трудовия стаж създава несигурност за работещите и работодателите.

Организацията се позовава и на чл. 16 и чл. 48 от Конституцията, свързани със закрилата на труда и правото на труд. Според синдиката промените ограничават трудови права на хора, които работят на непълно работно време, без да е извършена достатъчна оценка на последиците.

Защо синдикатът възразява срещу приемането на промените чрез бюджета

Основният аргумент на КТ „Подкрепа“ е, че чрез преходните и заключителните разпоредби на годишния бюджетен закон се правят трайни промени в Кодекса на труда.

Според организацията тези текстове нямат характер на обикновени бюджетни разпоредби, защото засягат дългосрочно трудови права, доходи и жизненото равнище на работещите.

Синдикатът заявява още, че промените „обслужват олигархични интереси“, като прехвърлят негативните последици върху работещите на непълно работно време и върху хората с най-ниски доходи.

КТ „Подкрепа“ настоява спорните разпоредби да бъдат върнати в Народното събрание, а промените в трудовото законодателство да бъдат обсъдени отделно, с пълна оценка на въздействието и участие на социалните партньори.

Спорът за минималната работна заплата

Другата оспорвана промяна засяга механизма за определяне на минималната работна заплата.

КТ „Подкрепа“ заявява, че приетите текстове де юре премахват действащия механизъм, без да е въведен нов модел, който да гарантира обективно и предвидимо определяне на минималното възнаграждение.

Синдикатът се позовава на Европейския стълб на социалните права, Плана за действие към него и Директива (ЕС) 2022/2041 относно адекватните минимални работни заплати.

Според организацията европейските правила изискват минималното възнаграждение да бъде определяно по ясни критерии, да се оценява неговата адекватност и социалните партньори да участват ефективно в процеса.

КТ „Подкрепа“ настоява действащият механизъм да не бъде премахван, преди да е приет нов, ясен и предвидим модел.

Данните за бедността

В позицията си синдикатът поставя промените и в контекста на риска от бедност и социално изключване.

Посочени са данни, според които в риск от бедност и социално изключване са:

33,1% от децата;

35,3% от възрастните хора над 65 години;

42,3% от хората с увреждания;

40,8% от домакинствата в селата и 20,9% в градовете;

69,4% от безработните.

КТ „Подкрепа“ обръща внимание и на близо 360 000 работещи бедни — около 12% от работещите в България, хора, които имат работа, но доходите им не са достатъчни, за да ги изведат от бедността.

Според синдиката премахването на действащия механизъм за минималната заплата при тази социална картина създава риск от задълбочаване на неравенствата.

Възражение и срещу бюджетния дефицит

Отделна част от искането за вето е свързана с размера на бюджетния дефицит.

КТ „Подкрепа“ твърди, че приетият дефицит над 3% от брутния вътрешен продукт противоречи на чл. 24 от Закона за публичните финанси.

Според синдиката законът допуска превишаване на този праг само при извънредни обстоятелства, а в бюджетния закон не са изложени достатъчни основания, че такива са налице.

Организацията определя това като самостоятелно основание законът да бъде върнат за ново обсъждане.

И КНСБ поиска намеса на Конституционния съд

Позицията на КТ „Подкрепа“ не е единствената от синдикална страна. Дни по-рано Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) се обърна към омбудсмана Велислава Делчева с искане тя да сезира Конституционния съд по същите текстове — параграфи 11, 12 и 46 (внесен първоначално като § 44) от преходните и заключителните разпоредби на бюджетния закон.

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От КНСБ определят опита за промяна в трудовия стаж и в механизма за МРЗ като намеса, която не съответства нито на предмета на бюджетния закон, нито на стандартите за прозрачно законотворчество. Синдикатът се позовава на решение на Конституционния съд от 2020 г., според което чрез закона за държавния бюджет не могат да се правят трайни изменения на закони, които не произтичат пряко от изпълнението на бюджета.

Омбудсманът Делчева вече беше призовала за преразглеждане на промените в Кодекса на труда още преди окончателното приемане на бюджета.

Не само от синдикатите — и „Продължаваме промяната“ настоява за вето

Освен от двата синдиката, натиск за връщане на закона идва и от опозицията. Още на 24 юли, часове след окончателното приемане на бюджета, лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев поиска от президента Илияна Йотова вето върху три закона едновременно — държавния бюджет, бюджета на ДОО и бюджета на НЗОК. Партията стартира и национална подписка в подкрепа на искането, която бързо набра скорост и до 28 юли беше подкрепена от над 32 000 души от страната и чужбина.

ПП връчва петиция за вето върху Бюджет 2026 на президента Илияна Йотова

Лидерите на ПП Асен Василев и акад. Николай Денков ще връчат лично петицията на президента на 28 юли от 16:00 ч. в президентството.

Междувременно бюджетите на ДОО и НЗОК вече са обнародвани в „Държавен вестник“. Така предстоящото решение на президента се отнася единствено до Закона за държавния бюджет за 2026 г., приет с дефицит от 5,7% от БВП.

Илияна Йотова заяви, че ще се запознае подробно с възраженията срещу държавния бюджет, преди да реши дали да издаде указ за обнародването му, или да го върне за ново обсъждане в Народното събрание.