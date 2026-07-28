България

Правната комисия одобри на първо четене тест за почтеност за държавни служители на рискови позиции

Кандидатите за длъжности с висок корупционен риск ще преминават задължителна проверка, ако промените в Закона за държавния служител бъдат окончателно приети

Василена Василева Василена Василева

28 юли 2026, 14:08
Правната комисия одобри на първо четене тест за почтеност за държавни служители на рискови позиции
Източник: БТА

П арламентарната комисия по правни въпроси одобри на първо четене законопроекта на Министерския съвет за изменения в Закона за държавния служител. Основната промяна предвижда въвеждането на задължителен тест за почтеност при назначаването на служители на длъжности с висок корупционен риск.

На заседанието депутатите разгледаха два законопроекта – предложения от Министерския съвет и този на Божидар Божанов от „Демократична България“. Комисията подкрепи единствено правителствения проект.

Какво предвиждат промените

Според приетите на първо четене текстове кандидатите за определени длъжности в държавната администрация ще трябва успешно да преминат тест за почтеност, преди да бъдат назначени.

Резултатът от теста ще бъде валиден за срок от три години. През този период кандидатът ще може да участва в конкурси за други длъжности от същата категория, без да се явява повторно на проверката.

При неуспешно преминаване на теста кандидатът няма да има право да участва в процедури за назначаване на подобни позиции в рамките на една година.

Предвижда се Министерският съвет да приеме наредба, с която да бъдат определени предметът на изследването, психометричните стандарти, методиката за оценяване, както и условията и редът за провеждане на тестовете.

За кои длъжности ще важи

Промените обхващат широк кръг ръководни и експертни позиции в държавната администрация, сред които:

  • главни и административни секретари в органите на изпълнителната власт;
  • постоянните секретари на Министерството на външните работи и Министерството на отбраната;
  • секретарите на общините;
  • служители, ангажирани с обществени поръчки, концесии и управлението на държавно и общинско имущество;
  • експерти, които осъществяват контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и европейските фондове.

Според мотивите към законопроекта действащото законодателство не предвижда ефективен механизъм за предварителна проверка на почтеността на държавните служители, които заемат позиции с висок риск от корупция.

Вносителите посочват, че новият инструмент ще подпомогне превенцията на злоупотребите със служебно положение, ще повиши прозрачността в администрацията и ще допринесе за по-ефективната защита на публичните средства.

Предстоят предложения между двете четения

От „Демократична България“ заявиха, че ще внесат допълнителни предложения между първо и второ четене на законопроекта.

Комисията не подкрепи законопроекта на Божидар Божанов, който предвиждаше назначенията на държавна служба за хора с трайни увреждания да се извършват чрез специализиран централизиран конкурс, предназначен единствено за кандидати от тази група.

След одобрението на първо четене в ресорната комисия законопроектът предстои да бъде разгледан и в пленарната зала на Народното събрание. Ако бъде окончателно приет, новите правила ще въведат единен механизъм за оценка на почтеността при назначаването на служители на ключови позиции в държавната администрация.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Нелли Желева    
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