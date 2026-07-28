Разкриха трагичната причина за смъртта на бившата детска звезда Блейк Гарет

П оявиха се трагични нови подробности около смъртта на бившата детска звезда Блейк Гарет, който почина на 33-годишна възраст на 8 февруари 2026 година.

Бивша детска звезда почина внезапно на 33 години

Звездата от популярния детски филм „Как да ядем пържени червеи“ е бил намерен безжизнен в стаята си в център за подкрепа на трезвеността в Тълса, Оклахома. Според пълния доклад от аутопсията, разпространен от Службата на главния медицински експерт в щата, причината за смъртта е остра токсичност вследствие на случайно предозиране с фентанил, като в кръвта му са намерени изключително високи нива от силния опиоид. В близост до тялото му са открити следи от принадлежности за употреба на наркотици, пише HELLO!

В официалните документи се отбелязва още, че актьорът е имал мозъчен оток, както и кожни лезии по корема и бедрото в процес на заздравяване — последици от прекаран херпес зостер.

Former child star dead suddenly at 33 https://t.co/oXEdWExI9t pic.twitter.com/Wikc4GA96Q — New York Post (@nypost) February 10, 2026

Самолечение след години трезвеност

Майката на актьора, Карол Гарет, сподели пред медиите, че само седмица преди трагедията той е бил приет по спешност в болница заради силни и непоносими болки, където е бил диагностициран с херпес зостер.

По думите ѝ, Блейк е успял да поддържа пълна трезвеност в продължение на три години, но непоносимата болка от вирусната инфекция най-вероятно го е тласнала към фатално самолечение с нелегални болкоуспокояващи, довело до трагичния инцидент.

Успехът на екран и оттеглянето от Холивуд

Роден в Тексас, Блейк Гарет започва кариерата си в местни театрални постановки на „Ани“ и „Брилянтин“, а по-късно се присъединява към световното турне на детското шоу за динозавъра Барни.

Големият му дебют в киното е през 2006 г. в детската комедия „Как да ядем пържени червеи“, базирана на известната книга от 1973 г. В лентата той играе ролята на Плъг — едно от момчетата в училището, участващи в залог за изяждането на 15 червея за 15 дни. През 2007 г. актьорският състав на филма спечели наградата за най-добър млад екип на фондация „Young Artist“.

New details have been released about former child star Blake Garrett's death. https://t.co/vvdAB7mdpO — Us Weekly (@usweekly) July 27, 2026

За заснемането на филма Блейк преминава през специална каскадьорска подготовка с велосипед, споделяйки по-късно в интервюта забава си от работата на снимачната площадка. Той участва и в пилотния епизод на сериала „Немислимо“ през 2005 г.

Въпреки ранния си успех в киното, като тийнейджър Блейк избира да се оттегли от актьорската кариера, за да се наслади на нормално детство, откривайки голяма passion и радост в играта на училищния футболен отбор.