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Разкриха трагичната причина за смъртта на бившата детска звезда Блейк Гарет

Появиха се нови разкрития около внезапната кончина на бившата детска звезда Блейк Гарет, познат от филма „Как да ядем пържени червеи“. Пълният доклад от аутопсията му потвърждава, че 33-годишният мъж е починал след случайно предозиране с фентанил

Стела Христова Стела Христова

28 юли 2026, 13:42
Разкриха трагичната причина за смъртта на бившата детска звезда Блейк Гарет
Източник: Istock

П оявиха се трагични нови подробности около смъртта на бившата детска звезда Блейк Гарет, който почина на 33-годишна възраст на 8 февруари 2026 година.

Бивша детска звезда почина внезапно на 33 години

Звездата от популярния детски филм „Как да ядем пържени червеи“ е бил намерен безжизнен в стаята си в център за подкрепа на трезвеността в Тълса, Оклахома. Според пълния доклад от аутопсията, разпространен от Службата на главния медицински експерт в щата, причината за смъртта е остра токсичност вследствие на случайно предозиране с фентанил, като в кръвта му са намерени изключително високи нива от силния опиоид. В близост до тялото му са открити следи от принадлежности за употреба на наркотици, пише HELLO!

В официалните документи се отбелязва още, че актьорът е имал мозъчен оток, както и кожни лезии по корема и бедрото в процес на заздравяване — последици от прекаран херпес зостер.

  • Самолечение след години трезвеност

Майката на актьора, Карол Гарет, сподели пред медиите, че само седмица преди трагедията той е бил приет по спешност в болница заради силни и непоносими болки, където е бил диагностициран с херпес зостер.

По думите ѝ, Блейк е успял да поддържа пълна трезвеност в продължение на три години, но непоносимата болка от вирусната инфекция най-вероятно го е тласнала към фатално самолечение с нелегални болкоуспокояващи, довело до трагичния инцидент.

  • Успехът на екран и оттеглянето от Холивуд

Роден в Тексас, Блейк Гарет започва кариерата си в местни театрални постановки на „Ани“ и „Брилянтин“, а по-късно се присъединява към световното турне на детското шоу за динозавъра Барни.

Големият му дебют в киното е през 2006 г. в детската комедия „Как да ядем пържени червеи“, базирана на известната книга от 1973 г. В лентата той играе ролята на Плъг — едно от момчетата в училището, участващи в залог за изяждането на 15 червея за 15 дни. През 2007 г. актьорският състав на филма спечели наградата за най-добър млад екип на фондация „Young Artist“.

За заснемането на филма Блейк преминава през специална каскадьорска подготовка с велосипед, споделяйки по-късно в интервюта забава си от работата на снимачната площадка. Той участва и в пилотния епизод на сериала „Немислимо“ през 2005 г.

Въпреки ранния си успех в киното, като тийнейджър Блейк избира да се оттегли от актьорската кариера, за да се наслади на нормално детство, откривайки голяма passion и радост в играта на училищния футболен отбор.

Редактор: Стела Христова
Блейк Гарет предозиране фентанил детска звезда актьор Как да ядем пържени червеи трагедия
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