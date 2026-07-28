Разследват смъртта на 23-годишен инженер след инцидент със самолет Boeing 787

23-годишен самолетен инженер на Virgin Atlantic е загинал при трудов инцидент на летище „Хийтроу“ - той е бил „затиснат“ по време на технически проверки и обслужване на самолет.

Virgin Atlantic започна разследване на причините - авиокомпанията работи с властите и производителя на самолета, за да установи как точно е станал инцидентът.

Компанията изрази съболезнования и подчерта, че безопасността е приоритет - инженерът е описан като „много обичан член“ на екипа, а Virgin Atlantic оказва подкрепа на семейството и колегите му.

Virgin Atlantic Aircraft Engineer Dies After Being ‘Crushed’ While Working on Plane, Prompting Airline to Launch Safety Investigation https://t.co/ZFDqFTLKfW — People (@people) July 28, 2026

Млад самолетен инженер загина, след като е бил „затиснат“ по време на техническо обслужване и изпитания на самолет на Virgin Atlantic на лондонското летище „Хийтроу“.

„С разбито сърце потвърждаваме, че много обичан член на нашия инженерен екип почина. Мислите ни са изцяло насочени към неговото семейство, близки, приятели и колеги в този изключително тъжен и труден момент“, заяви говорител на Virgin Atlantic пред PEOPLE по повод 23-годишния мъж.

Младият авиационен инженер е загинал, след като е бил „затиснат“ по време на извършване на технически проверки на самолет на Virgin Atlantic на летище „Хийтроу“ в Лондон.

Говорителят на авиокомпанията допълни, че компанията „оказва подкрепа на близките“ и „изразява най-дълбоките си съболезнования към всички засегнати“.

„Безопасността и благополучието на нашите служители винаги са наш основен приоритет и сме съкрушени от този инцидент“, заяви говорителят. „Работим в тясно сътрудничество със съответните власти и производителя на самолета, за да установим всички факти около случилото се. От уважение към всички замесени и докато разследването продължава, не можем да предоставим допълнителна информация на този етап“, допълни говорителят.

Според информация на Daily Mail самолетът е бил Boeing 787 Dreamliner.

Авиокомпанията провежда разследване на безопасността след смъртта на инженера и ще работи съвместно със съответните органи и производителя на самолета, за да изясни причините за инцидента.