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Защо този път срещата на Нетаняху с Тръмп може да не мине по сценарий

28 юли 2026, 14:04
Защо този път срещата на Нетаняху с Тръмп може да не мине по сценарий
Източник: Getty Images

С години пътуванията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху за срещи с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон следваха строго режисиран сценарий: червен килим, топло ръкостискане и споделени послания за близостта на съюза между Израел и САЩ.

Отношенията обаче се промениха осезаемо, откакто двамата се срещнаха за последен път преди пет месеца. Близкото сътрудничество и възторжените хвалби от началото на войната с Иран отстъпиха място на изпълнени с изблици на гняв и вулгаризми изказвания от страна на Тръмп, насочени срещу най-гласовития му международен защитник.

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Това е седмото посещение на Нетаняху в САЩ, откакто Тръмп се върна на власт — повече от всеки друг световен лидер. Този път обаче той пристига във Вашингтон като лидер, изправен пред преизбиране, който се опитва да стабилизира отношения, които видимо са се обтегнали.

Нетаняху работи за осигуряване на покана за Белия дом от няколко седмици, според американски представител и израелски източник, за да обсъди напредъка във войната с Иран и да предупреди Тръмп за опасностите от дипломатически отстъпки.

Тръмп се е съпротивлявал срещу провеждането на срещата, а някои служители в Белия дом са били раздразнени от това, което са възприели като израелски опити да се издейства среща чрез изтичане на информация в медиите — за да се „наложи срещата чрез медиен натиск“, заявява американският представител. Погребението на американския сенатор Линдзи Греъм тази седмица предостави възможност за разговор на четири очи, макар че той ще остане второстепенен спрямо по-голямото събитие.

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Висш представител на американската администрация заяви, че Тръмп има „силни отношения“ с Нетаняху и че Израел няма „по-голям приятел“ от американския президент. „Американците и нашите съюзници по света вече са по-безопасни благодарение на смелите действия на Съединените щати и Израел за лишаване на иранския режим от възможността да разработи ядрено оръжие“, заяви служителят пред CNN.

Когато двамата лидери се срещнаха за последен път през февруари, те положиха основите на това, което се превърна в съвместна военна кампания срещу Иран. Първите удари от войната се превърнаха в демонстрация на безпрецедентна военна координация, която Нетаняху и Тръмп охотно популяризираха и хвалеха. Но с удължаването на войната и неуспеха да се постигне прекалено оптимистичната цел за сваляне на иранския режим, разминаването между тях стана очевидно: Нетаняху искаше да продължи натиска, а Тръмп искаше изход.

В навечерието на войната Тръмп е бил уреден от премиера и други лица в убеждението, че конфликтът ще бъде овладян и ще продължи броени седмици. Няколко месеца по-късно гневът му от настоящата ситуация — неустойчиво и смъртоносно патово положение — доведе до частни срещи, изпълнени с нецензурни думи, и ярост срещу режима в Техеран за това, че не се е огънал по начина, който той първоначално е очаквал, според американски представител.

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Нетаняху планира да представи на Тръмп нови разузнавателни данни за състоянието на ядреното и военното възстановяване на Иран, разкрива израелски източник, въпреки че според него Израел оценява, че „Тръмп има слаб интерес от възобновяване на пълномащабни боеве, поне преди изборите в Америка през ноември“.

Израелският лидер избегна пряка обществена конфронтация с Тръмп заради внезапното примирие през април, но неговите политически съюзници остракираха споразумението с Иран, а про-Нетаняху медии открито взеха под прицел архитектите на сделката: вицепрезидента Джей Ди Ванс, Джаред Кушнер и Стив Уиткоф. Ванс на свой ред обвини членове на кабинета на Нетаняху, че работят за саботаж на преговорите с Иран и за влияние върху американското обществено мнение срещу споразумението, предупреждавайки, че Израел отчуждава „единствения си останал мощен съюзник“.

Тръмп е напълно наясно с политическия натиск, пред който е изправен Нетаняху преди парламентарните избори в Израел през октомври, според служители, и знае, че неговата подкрепа за премиера може да бъде от решаващо значение. Осъзнавайки този лост, Тръмп избирателно демонстрира подкрепа, включително миналата седмица, когато заяви, че Нетаняху няма да бъде арестуван, ако дойде в Съединените щати, след първоначалния отказ на кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани да се откаже от предизборното си обещание да направи точно това.

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Тръмп не е обвинявал публично Нетаняху за затрудненото положение. Но в лични разговори го е нарекъл „луд“ и „трън в петата“ заради продължаващата бомбардировъчна кампания в Ливан, която застрашаваше примирието. Освен това той му се е скарал остро по телефона за това, че се отклонява от военните цели на САЩ.

Това разминаване в целите се разпростира отвъд Иран.

Докато Тръмп притискаше Нетаняху да спре боевете срещу Хизбула, Ливан се превърна в друга точка на търкане. В един телефонен разговор в началото на юни, цитиран от Axios, той е казал на Нетаняху: „Всички те мразят сега… всички мразят Израел заради това“.

В крайна сметка Израел се съгласи на тристранно споразумение с Ливан преди месец, но отказва да се изтегли напълно от Южен Ливан без първоначалното разоръжаване на Хизбула. Нетаняху е заявил пред своя кабинет по сигурността в неделя, че администрацията на Тръмп иска да изтегли израелските сили от позициите им в Ливан, както и в Газа и Сирия, според израелски източник, запознат със срещата.

Нетаняху, допълва източникът пред CNN, е изяснил, че възнамерява да се противопостави на тази идея.

В допълнение към дългогодишните регионални конфликти, през последните седмици се появиха още два проблема: потенциалните планове на Тръмп да продаде модерни изтребители F-35 на Турция и американско-саудитското споразумение за гражданска ядрена енергия. Израелските служители се опасяват, че първото може да ерозира качественото военно предимство на страната, докато второто може да отключи регионална надпревара във въоръжаването с ядрено оръжие. Тръмп публично обвърза саудитската сделка с нормализирането на отношенията с Израел и разширяването на Авраамовите споразумения, въпреки че Рияд не е потвърдил нито приел подобна връзка.

Запитан в понеделник за възможната продажба на изтребители на Турция и противопоставянето на Нетаняху на подобна сделка, Тръмп отговори, че „никой“ не диктува продажбите освен него, наричайки Турция „страхотен съюзник“.

Пред тръгването си в понеделник Нетаняху заяви, че планира да обсъди „всички въпроси от дневния ред, на първо място Иран. Естествено, нашата цел е да гарантираме нашата сигурност и да разширим кръга на мира около нас“.

Израелският източник посочи, че Нетаняху ще търси уверения, че евентуални продажби на оръжие за Турция или ядрено сътрудничество със Саудитска Арабия няма да застрашат военното предимство на Израел, заедно с напредъка по ново дългосрочно споразумение за отбрана между САЩ и Израел, което да замени меморандума от ерата на Обама, чийто срок изтича.

„Нетаняху иска да продължи напред от войната към други неща — като споразумение за сигурност, може би нормализация със Саудитска Арабия — и да гарантира, че е координиран с Тръмп относно неща, които може да използва на изборите“, заяви източникът. Той вярва, че прекият ангажимент с Тръмп може да заобиколи несъгласията вътре в администрацията, каза източникът пред CNN.

Нетаняху отхвърли търканията като „тактически“ несъгласия, настоявайки, че отношенията са толкова близки, колкото винаги. Но израелски представител заяви, че е отнело време да се насрочи срещата с Тръмп и че първоначално той е бил „блокиран“, макар да не е ясно от кого. Срещата е била потвърдена едва след като Нетаняху обяви, че ще присъства на погребението на Греъм.

Залогът за Нетаняху е висок както никога досега. Според последните проучвания той остава далеч под мнозинството, необходимо за осигуряване на друг мандат на изборите през октомври. Тръмп отдавна е един от най-ценните му активи в кампанията, а демонстрирането на продължаващо влияние във Вашингтон е от ключово значение за Нетаняху, който все още се надява да го посрещне в Израел за визита преди изборите.

Забележително е, че към момента не е предвидено срещата да включва публична фотосесия. Срещата им през февруари обаче също бе държана далеч от камерите поради чувствително военно планиране преди войната. Дискретността този път може да крие следващата кампания срещу Иран… или напрежението около следващото примирие.

Източник: CNN/ Фокус/ Al Jazeera    
Бенямин Нетаняху Доналд Тръмп Отношения САЩ-Израел Война с Иран Дипломатическо напрежение Политика в Близкия изток Избори в Израел Хизбула Продажба на F-35 Ядрено споразумение
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