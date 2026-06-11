"Всички мразят Илон": Плакати срещу Мъск заляха Лондон

А ктивистката група „Всички мразят Илон“ постави плакати на автобусни спирки в Северен Лондон, насочени срещу нарастващото богатство на Илон Мъск, дни преди очакваното първично публично предлагане на SpaceX. Според организаторите милиардерът е на път да стане първият трилионер в света, което провокира нова вълна от критики към концентрацията на огромно богатство в ръцете на отделни личности.

Дийн Нури иска да участва в най-голямото борсово дебютиране в историята. А Илон Мъск разчита именно на хора като него.

41-годишният предприемач във финтех сектора е прекарал години в слушане на видеа и подкасти с участието на Мъск. Акциите на Tesla представляват около 85% от нетното му състояние и когато книжата на SpaceX започнат да се търгуват, той възнамерява да купува.

„Какво изобщо има за мислене?“, казва Нури.

Той не се смята за сляп почитател на Мъск, а за човек, който вярва във визията му за многопланетно бъдеще, задвижвано от свръхчовешки изкуствен интелект.

„Това е индустрия без граници, начело с Илон Мъск“, казва Нури.

В петък се очаква борсовият символ на SpaceX да направи своя дебют в рамките на най-голямото първично публично предлагане в историята. Мъск планира да набере близо 75 милиарда долара чрез сделка, която може да го превърне в първия човек в света с богатство от един трилион долара.

Публичното предлагане ще бъде и ключов момент за индивидуалните инвеститори в рамките на продължаващата революция на дребните играчи на Уолстрийт.

През последните години индивидуалните инвеститори се превърнаха във влиятелна сила, способна да движи пазарите, да обърква залoзитe на хедж фондовете, да спасява закъсали компании и да изстрелва любимите си акции до невиждани висоти.

Според Citadel Securities общият обем на сделките с акции и опции от страна на дребни инвеститори е достигнал нови рекорди през май.

Влиянието им продължава да расте, а Мъск знае по-добре от почти всеки друг как да го използва. При Tesla индивидуалните инвеститори съставляват около една трета от акционерната база. Тяхната вяра и ентусиазъм помогнаха пазарната оценка на компанията да надмине общата стойност на следващите 30 най-големи автомобилни производителя, въпреки че Tesla е едва на 12-о място по продажби в Съединените щати.

Мъск неведнъж е обещавал да се отблагодари.

„Голям привърженик съм на малките индивидуални инвеститори“, написа той в публикация през 2020 година по повод възможно публично предлагане на SpaceX или Starlink.

„Ще се погрижа те да получат най-висок приоритет. Може да ме държите отговорен за това“, написа той.

Очаква се Мъск да задели необичайно голям дял от акциите за дребни инвеститори, вероятно около 20% или повече от предлаганите книжа, при обичайни между 5% и 7% за стандартно IPO.

Дори този значителен дял вероятно няма да бъде достатъчен да задоволи търсенето.

При целева цена от 135 долара за акция компанията е оценена на около 1,77 трилиона долара и до момента на практика беше недостъпна за повечето дребни инвеститори. Брокерските компании, обслужващи този тип клиенти, очакват огромен интерес.

Финансовите институции също реагират с ентусиазъм. Миналата седмица офис на Merrill Lynch в Хюстън е организирал информационна среща за клиенти относно IPO-то на SpaceX. Гостите дори получили бейзболни шапки с логото на компанията.

Очаква се индивидуалните инвеститори да изиграят решаваща, макар и рискова роля за двуцифрен скок на цената още в първия ден на търговията.

Историята обаче показва, че много акции дебютират с огромен шум, а след това се сриват в седмиците след листването. Според данни, събрани от почетния професор от Университета на Флорида Джей Ритър, около една четвърт от компаниите, излезли на борсата чрез IPO, губят поне половината от стойността си в рамките на три години след дебюта.

През повече от две десетилетия като частна компания SpaceX набра милиарди долари от акционери, сред които са едни от най-големите инвестиционни мениджъри в света, от взаимни фондове до големи университетски фондове.

Скептиците, включително част от дребните инвеститори, смятат, че най-лесните печалби вече са реализирани и че професионалните инвеститори просто търсят на кого да прехвърлят риска.

Оценката на SpaceX е нараснала с повече от 2000% през последните няколко години. Индивидуалните инвеститори пропуснаха почти цялото това поскъпване и именно те биха понесли най-големите загуби, ако цената на акциите започне да пада.

„Мисля, че повечето дребни инвеститори трябва да избягват тази акция като чума“, казва Дейв Надиг, дългогодишен анализатор на инвестиционни фондове, който очаква изключителна волатилност след публичното предлагане.

„Това е един от най-зрелищните моменти, които съм виждал“, допълва той.

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Предупреждението за турбуленции е включено

Последният път, когато Тамар Джун се опитва да се включи рано в IPO, е при Yahoo през 1996 година.

Днес 63-годишната технологична мениджърка си спомня, че тогава е разполагала с домашен компютър с комутируема интернет връзка, инсталиран от компактдиск софтуер за търговия и нестабилен интернет.

„Беше ужасно“, казва тя.

В деня на дебюта на Yahoo Джун купува 100 акции при отварянето на пазара и ги продава само час по-късно с печалба от 30%, намалена от сериозните комисиони.

През 2013 година Robinhood пусна приложение за безкомисионна търговия, което направи инвестирането лесно и достъпно за начинаещите инвеститори. За първи път стана възможно търговията с акции, мемекойни и сложни опционни инструменти директно от смартфон.

По време на пандемията Robinhood и други дигитални платформи създадоха ново поколение дневни трейдъри, подпомогнати от престоя у дома и държавните стимули.

Тези инвеститори предизвикаха манията около т.нар. меме акции, която изстреля книжата на GameStop и привлече вниманието на самия Мъск.

Джун, чийто портфейл е концентриран основно в технологични гиганти като Apple, Oracle и Intel, също иска да придобие акции на SpaceX.

Тя следи компанията от години и използва Starlink в дома си.

„Разбирам - човекът е малко странен, но помислете какви идеи е успял да реализира“, казва тя за Мъск.

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Новата сила на Уолстрийт

През последните пет години дребните инвеститори навлязоха във всяко кътче на финансовите пазари - от бума на изкуствения интелект до пазарите за прогнози и анализите на корпоративни отчети в реално време.

Първичните публични предлагания вече не са изключение.

Главният изпълнителен директор на Robinhood Влад Тенев разказва, че преди години компанията е трябвало да убеждава емитентите да отделят акции за програмата IPO Access.

Днес компаниите сами питат Robinhood колко акции да заделят за индивидуалните инвеститори.

„Трябваше буквално да се борим за всяка услуга. Сега практически всяко значимо IPO присъства на платформата на Robinhood“, казва Тенев.

Подобно на други брокери, Robinhood позволява на клиентите си да заявят интерес към акции още преди листването на компанията.

Няма гаранция, че инвеститорите ще получат всички желани акции или изобщо някакво разпределение.

Брокерите посочват, че не е необичайно заявките да надхвърлят наличните акции 10, 20 или дори 50 пъти. За SpaceX очакванията са търсенето да бъде още по-голямо.

„Това е перфектната буря за изключителен ентусиазъм и огромно търсене от страна на дребните инвеститори“, казва Майк Трейси от Apex Fintech Solutions. „Закопчайте коланите.“

След публикуването на проспекта на SpaceX на 20 май посещенията на страницата за предстоящи IPO-та на Charles Schwab са се утроили.

„По-голямата част от интереса е емоционален, това е истината. Хората искат да притежават част от ракетната компания на Илон Мъск“, казва финансовият консултант Джеф Джъдж от Мериленд.

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Вяра вместо финансови показатели

Мъск вече е използвал своята фен база, за да спечели битката около пакета си за възнаграждение в Tesla на стойност 46 милиарда долара през 2024 година.

Той агитираше в социалната мрежа X за подкрепа на плана, а компанията дори организира томбола за посещение на производствена база на Tesla заедно с него.

„Мъск е суперзвезда, независимо дали го харесвате или не“, казва 70-годишният пенсиониран лекар и предприемач Рандал Браун, който също възнамерява да купи акции на SpaceX. „Всичко, до което се докосне, работи“, казва Браун.

Точно такава вяра е необходима на Мъск за компания, чиято финансова картина изглежда значително по-слаба от тази на останалите американски мегакомпании.

Документите показват, че SpaceX е била на загуба през миналата година, а през първото тримесечие на 2026 година отрицателният резултат се е увеличил.

Компанията е реализирала приходи от 18,7 милиарда долара през 2025 година, което означава, че оценката ѝ е приблизително 93,6 пъти по-висока от годишните продажби.

За сравнение, средното съотношение цена към продажби за компаниите в индекса S&P 500 е около 3,3.

Според ветерани на Уолстрийт индивидуалните инвеститори са по-малко склонни да анализират показатели като цена-печалба или сложни модели за парични потоци преди да натиснат бутона „купи“.

Вместо това те се вдъхновяват от дългосрочната визия на Мъск за ракети, роботи, чатботове с изкуствен интелект и центрове за данни в Космоса.

Robinhood не изисква минимален баланс за заявяване на акции от SpaceX.

Fidelity обикновено изисква между 100 000 и 500 000 долара в брокерска сметка за участие в IPO-та, в зависимост от конкретното предлагане. За SpaceX прагът е намален до 2000 долара.

Критиците предупреждават, че рискът може да засегне милиони обикновени спестители.

Месеци преди листването инвестиционни банки са провели разговори с основните доставчици на борсови индекси за възможно по-бързо включване на SpaceX в ключови индекси. Това би означавало, че акциите на компанията почти веднага ще се появят в индексните фондове, които са част от портфейлите на милиони американци.

Nasdaq вече се съгласи да ускори евентуалното включване на компанията в индекса Nasdaq-100. Акциите ще могат да бъдат разгледани за включване само 15 борсови дни след дебюта, вместо след близо година.

S&P 500 обаче отказа подобно изключение и заяви, че ще спази правилата си, според които компаниите трябва първо да станат печеливши.

SpaceX е отчела загуба от 4,9 милиарда долара през миналата година.

Компанията също така е въвела поетапно освобождаване на блокираните акции, което означава, че допълнителни книжа ще навлязат на пазара по-рано от обичайното за новолистнати дружества. Това може да окаже допълнителен натиск върху цената.

Според анализ на Morgan Stanley приходите на SpaceX могат да достигнат 3,4 трилиона долара през 2040 година.

В деня на IPO-то 37-годишният Джош Хил от Северна Каролина планира да си налее чаша кафе, да се затвори в домашния си офис, да отвори Robinhood и да чака началото на търговията.

Той е убеден, че Мъск ще доминира космическата индустрия.

„В дългосрочен план това е очевиден избор“, казва Хил.

Но дали ще купи акции още в първия ден?

„Цената трябва да падне, иначе вероятно няма да купувам“, отговаря той.