Мащабна акция на плаж „Кара дере“: Дават срок за премахване на стотици незаконни каравани и кемпери

М ащабна съвместна акция срещу незаконното къмпингуване беше проведена на плаж „Кара дере“ край Бяла. При проверките институциите са установили стотици каравани, кемпери и други обекти, разположени извън определените за къмпингуване места.

Проверката е организирана по инициатива на областния управител на Варна Марио Смърков и е осъществена с участието на представители на Областната администрация, Областната дирекция на МВР – Варна, Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), Регионалната дирекция по горите, Общинската служба по земеделие, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Община Бяла.

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При акцията на всички незаконно разположени каравани, кемпери и други съоръжения са поставени уведомления, с които собствениците се задължават да освободят заеманите терени, предаде NOVA.

Източник: Eмил Дамянов, NOVA

Срок до 7 август

Проверката е във връзка със заповед на кмета на Бяла, която забранява престоя и къмпингуването в района на плаж „Кара дере“.

Територията е изключителна държавна собственост и попада в зона, предназначена за природосъобразен туризъм, където важат специални правила за опазване на околната среда.

На собствениците на незаконно разположените обекти е даден срок до 7 август доброволно да ги премахнат.

След изтичането на този срок ще започне принудително освобождаване на терените, като всички разходи по премахването ще бъдат за сметка на нарушителите.

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Започват проверки по цялото Южно Черноморие

От Областната администрация подчертават, че акцията на „Кара дере“ е първата от поредица проверки, които ще се извършват по Черноморието през активния летен сезон.

Основната цел е да се гарантира спазването на законодателството, да се предотврати незаконното къмпингуване и да бъдат опазени защитените крайбрежни територии.

Източник: Eмил Дамянов, NOVA

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Защо „Кара дере“ е под специален режим

Плаж „Кара дере“ е една от последните диви плажни ивици по българското Черноморие и е известен с богатото си биоразнообразие и сравнително слабото застрояване. През годините районът нееднократно е бил обект на проверки заради нерегламентирано разполагане на каравани, кемпери и палатки, както и заради нарушения на режима за опазване на защитените природни зони.

Институциите посочват, че засиленият контрол има за цел да съчетае възможностите за туризъм с опазването на природата и спазването на действащите екологични и административни изисквания.