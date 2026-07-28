Свят

Феноменът „огнени буреносни облаци“: Пожарите във Франция започнаха да създават собствени бури

Стихията роди гигантски пирокумулонимбуси – метеорологични чудовища, които генерират мълнии, силни ветрове и палят нови огнища на километри разстояние

28 юли 2026, 13:22
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А дските горски пожари, които бушуват в Югозападна Франция и достигнаха на едва 15 километра от покрайнините на Бордо, отключиха един от най-редките, опасни и грандиозни метеорологични феномени на Земята – образуването на пирокумулонимбуси (Pyrocumulonimbus) или т.нар. „огнени буреносни облаци“.

Според говорителя на Националната федерация на пожарникарите във Франция, подполковник Ерик Брокарди, именно появата на тези облаци променя изцяло характера на бедствието и превръща спасителната операция в битка между „Давид и Голиат“.

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Как работи физиката на „Огнения облак“?

Пирокумулонимбусът не е просто гъст дим над огъня – той е истинска буря, създадена от самия пожар. Механизмът му е фасциниращ и с нищо не отстъпва на силата на класически купесто-дъждовен облак:

Екстремна термична колона: Когато хиляди хектари гора горят едновременно, температурата на земята достига над 800–1000°C. Тази екстремна топлина засмуква въздуха и го изласква нагоре с огромна скорост (десетки метри в секунда) като гигантски невидим комин.

Кондензация в стратосферата: Издигащият се горещ въздух носи със себе си колосални количества прах, пепел и водна пара (освободена от изпаряването на растителността). Когато този стълб достигне границата на тропосферата и стратосферата (на 10 до 15 км височина), той внезапно се охлажда. Водната пара кондензира около частиците пепел и образува гигантски, тъмен облак с характерна форма на „ковачница“.

Огнен ад в Южна Франция: Евакуираха близо 5000 души заради мащабен горски пожар

Буря без дъжд, но с мълнии: За разлика от нормалните облаци, влагата тук бързо се изпарява отново от топлината под него, заради което дъжд почти не пада на земята. Вътре в облака обаче триенето между ледените кристали и частиците пепел генерира мощно статично електричество. Облакът започва да хвърля „сухи мълнии“ (мълнии без валеж), които удрят сухите гори на километри от основния пожар и палят напълно нови огнища.

Непредвидими ветрове: Когато студен въздух от високия облак се срути обратно към земята (т.нар. микробърстове), той удря повърхността и се разпръсква във всички посоки с орканна сила, духайки пламъците към пожарникарите от неочаквани ъгли.

„Сблъскваме се с феномен, познат от най-апокалиптичните пожари в Австралия и Канада. Под тези облаци огънят спира да се подчинява на стандартните закони на физиката и локалния вятър. Пожарът диктува сам своето време“, обясни подполковник Брокарди.

Градът на виното, обвит в оранжева мъгла („Като в Помпей“)

Докато пирокумулонимбусите властват в небето над региона Жиронд, последиците от тях са парализирали близката винена столица Бордо. Макар самият град да не е застрашен от пряко опожаряване поради липсата на растително гориво в градската среда, димната завеса и пепелта са го превърнали в дистопичен декор.

„Напомня ми за Помпей. Небето има зловещ, плътен оранжев цвят, а слънцето едва се прокрадва като червена точка. Въздухът е толкова гъст, че трудно се диша, а дрехите и косите ни миришат сякаш сме били на барбекю“, разказва пред BBC Крис де Абреа, жител на Бордо, взел решение да избяга към Париж.

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Обикновено препълнените улици, кафенета и площади в Бордо в момента са напълно празни. Малцината жители, които се престрашават да излязат, носят плътни предпазни маски или респиратори.

Криза от мащаба на Втората световна война

Френският президент Еманюел Макрон, който посети оперативния щаб в регион Жиронд, обяви, че Франция е изправена пред „най-тежката криза с горски пожари от Втората световна война насам“.

Равносметката до момента е опустошителна:

  • Изпепелени са над 42 000 хектара вековни гори.
  • Унищожени са най-малко 240 домакинства.
  • Над 36 000 души са евакуирани спешно.
  • Потвърдена е и първата жертва сред спасителите – 38-годишен пожарникар-доброволец.

На терен работят над 2000 пожарникари, подкрепени от специализирани летателни апарати и противопожарни екипи, изпратени по линия на солидарността от Германия, Гърция, Полша и Румъния.

Въпреки международната помощ, метеоролозите не дават надежда за бързо овладяване на ситуацията. Прогнозите предвиждат нов пик на горещата вълна с температури до 39°C и пълна липса на валежи поне до края на седмицата, което създава перфектните условия за образуването на нови „огнени бури“.

Горските пожари във Франция и Испания евакуираха над 250 000 души
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пожари Франция Испания
пожари Франция Испания
пожари Франция Испания
пожари Франция Испания
Източник: BBC    
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