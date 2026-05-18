Загуба в съда за амбициите на Илон Мъск за доминация в изкуствения интелект

К алифорнийски съд отхвърли нашумелия иск на Илон Мъск срещу OpenAI и неговия шеф Сам Алтман, предава Би Би Си.

С единодушно решение делото беше отхвърлено, тъй като Мъск е подал иска си след изтичане на давността.

Мъск обвиняваше Алтман в нарушаване на договор с нестопанска цел, като е прехвърлил дружеството зад модела с изкуствен интелект ChatGPT на компания с цел печалба, след като Мъск е дарил 38 милиона долара.

Според Мъск, Алтман го е измамил, като е приел парите му и след това се е отказал от първоначалната нестопанска мисия на OpenAI за разработване на технология за изкуствен интелект (ИИ) в полза на човечеството.

Съдебните заседатели прекараха три седмици в преглед на вътрешна кореспонденция и изслушване на показания и стигнаха до присъда в понеделник след обсъждане от около два часа.

Сред свидетелите бяха самите Мъск и Алтман, както и Сатя Надела, главният изпълнителен директор на Microsoft, когото Мъск обвини в съучастие.

В първия ден от процеса Мъск се яви на свидетелската скамейка, облечен в тъмен костюм и вратовръзка, и беше попитан от един от адвокатите си за какво е съдебното дело.

"Всъщност е много просто", каза той: "Не е добре да се краде благотворителна организация... Ако е добре да се ограбва благотворителна организация, цялата основа на благотворителността ще бъде унищожена".

Но Алтман каза на журито по време на собствените си показания, че Мъск не само подкрепя идеята OpenAI да се превърне в бизнес с цел печалба, но и иска контрол над него в дългосрочен план.

"Особено стряскащ момент беше, когато съоснователите попитаха: "Ако имате контрол, какво се случва, когато умрете?" Той каза нещо от рода на: "Може би трябва да премине към децата ми", заяви Алтман.

Двамата стартираха OpenAI през 2015 г., но Мъск напусна през 2018 г., след като съоснователите му отказаха контрол.