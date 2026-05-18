Свят

Загуба в съда за амбициите на Илон Мъск за доминация в изкуствения интелект

С единодушно решение делото беше отхвърлено

18 май 2026, 21:13
Загуба в съда за амбициите на Илон Мъск за доминация в изкуствения интелект
Източник: БТА

К алифорнийски съд отхвърли нашумелия иск на Илон Мъск срещу OpenAI и неговия шеф Сам Алтман, предава Би Би Си.

С единодушно решение делото беше отхвърлено, тъй като Мъск е подал иска си след изтичане на давността.

Мъск обвиняваше Алтман в нарушаване на договор с нестопанска цел, като е прехвърлил дружеството зад модела с изкуствен интелект ChatGPT на компания с цел печалба, след като Мъск е дарил 38 милиона долара.

OpenAI съди Илон Мъск

Според Мъск, Алтман го е измамил, като е приел парите му и след това се е отказал от първоначалната нестопанска мисия на OpenAI за разработване на технология за изкуствен интелект (ИИ) в полза на човечеството.

Съдебните заседатели прекараха три седмици в преглед на вътрешна кореспонденция и изслушване на показания и стигнаха до присъда в понеделник след обсъждане от около два часа.

Сред свидетелите бяха самите Мъск и Алтман, както и Сатя Надела, главният изпълнителен директор на Microsoft, когото Мъск обвини в съучастие.

В първия ден от процеса Мъск се яви на свидетелската скамейка, облечен в тъмен костюм и вратовръзка, и беше попитан от един от адвокатите си за какво е съдебното дело.

Мъск предлага 97 млрд. долара за OpenAI, създателят на ChatGPT

"Всъщност е много просто", каза той: "Не е добре да се краде благотворителна организация... Ако е добре да се ограбва благотворителна организация, цялата основа на благотворителността ще бъде унищожена".

Но Алтман каза на журито по време на собствените си показания, че Мъск не само подкрепя идеята OpenAI да се превърне в бизнес с цел печалба, но и иска контрол над него в дългосрочен план.

Сам Алтман настоя, че е "честен и надежден", в съдебната битка с Илон Мъск

"Особено стряскащ момент беше, когато съоснователите попитаха: "Ако имате контрол, какво се случва, когато умрете?" Той каза нещо от рода на: "Може би трябва да премине към децата ми", заяви Алтман.

Двамата стартираха OpenAI през 2015 г., но Мъск напусна през 2018 г., след като съоснователите му отказаха контрол.

Източник: BBC    
Илон Мъск OpenAI Сам Алтман
Последвайте ни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

„Бангаранга, България!“: Финалът на „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ взриви София

„Бангаранга, България!“: Финалът на „Като две капки вода: Сезона-Слънце“ взриви София

Загуба в съда за амбициите на Илон Мъск за доминация в изкуствения интелект

Загуба в съда за амбициите на Илон Мъск за доминация в изкуствения интелект

Масова стрелба в Турция, убити и ранени

Масова стрелба в Турция, убити и ранени

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Ford лансира 5 нови модела в Европа, връщайки се към рали историята

Ford лансира 5 нови модела в Европа, връщайки се към рали историята

carmarket.bg
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Ексклузивно

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Преди 1 ден
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Ексклузивно

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Преди 1 ден
Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение
Ексклузивно

Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Преди 1 ден
Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ
Ексклузивно

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Йотова: Може да сме блестящи домакини на „Евровизия“

Йотова: Може да сме блестящи домакини на „Евровизия“

България Преди 1 час

Йотова: Всеки разбра за България и беше повод да ме разпитат и за страната

ВАС отмени дерогацията за ТЕЦ "Марица Изток" 2

ВАС отмени дерогацията за ТЕЦ "Марица Изток" 2

България Преди 3 часа

Спорът касае предоставяне на дерогация от европейските екологични стандарти

Съдът пусна обвинените за имотна измама в "Люлин", прокуратурата протестира

Съдът пусна обвинените за имотна измама в "Люлин", прокуратурата протестира

България Преди 5 часа

С постановление на прокурор четиримата бяха задържани за срок до 72 часа

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза

След репортаж на NOVA: Едуард Петросян получи виза

България Преди 5 часа

Проблемите започват след пропуск да поднови документите си

Зоуи Кравиц блесна с годежен пръстен за $500 000

Зоуи Кравиц блесна с годежен пръстен за $500 000

Любопитно Преди 5 часа

Актрисата Зоуи Кравиц бе забелязана да танцува на откриващото шоу от турнето на годеника си Хари Стайлс в Амстердам. Източници разкриват, че двамата вече планират две сватби в Лондон и Ню Йорк, а певецът е „напълно запленен“ от бъдещата си булка

Задържаха турска лодка, пълна с мигранти, край Синеморец

Задържаха турска лодка, пълна с мигранти, край Синеморец

България Преди 5 часа

Моторната лодка, превозваща чуждите граждани, е установена и задържана от служители на Гранична полиция

Родилка на 14 години беше превозена с медицински хеликоптер

Родилка на 14 години беше превозена с медицински хеликоптер

България Преди 6 часа

Младата пациентка е родила в търновската болница

Спасиха 20-годишен младеж с инсулт

Спасиха 20-годишен младеж с инсулт

България Преди 6 часа

Младежът е изписан от болницата без никакви усложнения и поражения след прекарания инсулт

Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

Някой иска да патентова „Bangaranga“ в Европа

България Преди 6 часа

Ден след историческия триумф на DARA в събота, е подадена заявка за защита на бранда в целия Европейски съюз, разкрива адвокат Диана Попова

Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти

Адвокат коментира как работи схемата за измами с имоти

България Преди 6 часа

Адвокатът коментира и връщането на откраднат имот

Испанският съд отмени глоба на Шакира, държавата ѝ връща над 55 милиона евро

Испанският съд отмени глоба на Шакира, държавата ѝ връща над 55 милиона евро

Свят Преди 7 часа

Върховният съд в Мадрид призна, че данъчните власти са сгрешили за статута на колумбийската звезда през 2011 г. и са я глобили неправомерно. Певицата сподели, че решението слага край на години съсипващ натиск върху нея и семейството ѝ

„Пълна трансформация“: Парис Хилтън стана брюнетка и взриви ревю на Gucci в Ню Йорк

„Пълна трансформация“: Парис Хилтън стана брюнетка и взриви ревю на Gucci в Ню Йорк

Любопитно Преди 7 часа

Риалити звездата Парис Хилтън замени емблематичната си руса коса с тъмна перука по време на модното шоу GucciCore в Ню Йорк. На подиума към нея се присъединиха супермоделът Синди Крофорд и легендата на американския футбол Том Брейди

МАЕ: Запасите от петрол се топят бързо

МАЕ: Запасите от петрол се топят бързо

Свят Преди 7 часа

Държавите използват петролни запаси и стратегически резерви с „рекордни темпове“

Владимир Путин и Си Дзинпин

Всички гледат към Пекин: Си посреща Путин само четири дни след Тръмп

Свят Преди 7 часа

„Гъсто разпределените във времето посещения предизвикаха широко внимание, като анализатори отбелязват, че в ерата след Студената война е изключително рядко явление една държава да приеме лидерите на САЩ и Русия един след друг в рамките на една седмица“, пише местното издание Global Times

<p>Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията</p>

Румен Радев: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията

България Преди 7 часа

Премиерът: В времена на ограничения именно политиците първи трябва да дадат пример

Дейвид Хаселхоф бе забелязан в инвалидна количка и с превързан глезен (СНИМКИ)

Дейвид Хаселхоф бе забелязан в инвалидна количка и с превързан глезен (СНИМКИ)

Свят Преди 8 часа

73-годишната звезда от „Спасители на плажа“ и „Рицарят ездач“ Дейвид Хаселхоф засили притесненията за здравословното си състояние. Актьорът беше заснет в инвалидна количка и с превързан глезен след процедура в Лос Анджелис

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Хиляди се събраха в Арена 8888 за грандиозния финал на „Като две капки вода”

Edna.bg

Братът на Маги Джанаварова вдигна сватба

Edna.bg

Ясен Петров след изпадането: Нека не говорим за моето бъдеще, а за това на Добруджа

Gong.bg

СНИМКИ: Монтана - Спартак Варна

Gong.bg

Грандиозният финал на „Като две капки вода“ Сезона-Слънце (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Радев: България вече не е периферия, а важен партньор на Германия

Nova.bg