Най-масираната атака срещу Русия от месеци: Над 390 дрона са атакували Московска област

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М осковска област е била подложена на една от най-мащабните атаки с безпилотни летателни апарати от началото на войната, съобщиха руските власти. По данни на кмета на Москва Сергей Собянин през изминалата нощ към региона са били насочени повече от 390 дрона, като голяма част от тях са били прехванати от системите за противовъздушна отбрана, предаде "Франс прес".

Според Собянин повечето безпилотни апарати са били унищожени, преди да достигнат руската столица.

„Повече от 390 дрона се бяха насочили към Московска област, като по-голямата част от тях бяха свалени, преди да стигнат до столицата“, написа той в Telegram.

По думите му 81 украински дрона са били унищожени при приближаването им към Москва.

Щети по жилищни сгради край Москва

По-рано губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи, че при атаката е била ударена жилищна сграда в град Чехов, южно от Москва.

По негови данни щети има и по няколко еднофамилни къщи в района. Към момента не се съобщава за загинали или ранени, като властите продължават огледите на засегнатите райони.

Воробьов допълни, че руската противовъздушна отбрана е свалила десетки дронове и в други населени места в Московска област, сред които Подолск, Домодедово и Коломна.

Атаката предхожда визитата на Зеленски във Вашингтон

"Франс прес" отбелязва, че масираната атака е извършена часове преди посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, където се очаква да проведе разговори с американското ръководство.

Към момента украинските власти не са поели официално отговорност за нападението.

Войната с дронове се засилва

През последните месеци Украйна значително увеличи използването на дронове с голям обсег срещу военни, логистични и промишлени обекти дълбоко на руска територия. Киев определя тези операции като част от стратегията си за отслабване на руската военна инфраструктура и ограничаване на възможностите за нанасяне на удари срещу украински градове.

От своя страна Русия почти ежедневно атакува украински населени места с ракети и безпилотни летателни апарати, като през последните седмици интензивността на въздушните удари от двете страни остава висока.

Твърденията на Москва за броя на атакувалите дронове и нанесените щети не могат да бъдат независимо потвърдени.