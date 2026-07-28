ДКСБТ отчете поевтиняване на плодовете и зеленчуците, добрата реколта сваля цените на едро

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Ц ените на плодовете и зеленчуците на едро продължават да се понижават благодарение на добрата реколта и благоприятните климатични условия. Това показва последният анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), представен от нейния председател Владимир Иванов.

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По думите му през тази година производството на редица основни земеделски култури е много добро, което вече оказва влияние върху цените на пазара.

„Реколтата при зелето, морковите, картофите и лука е много добра“, заяви Иванов пред NOVA.

Той отбеляза, че цената на картофите в момента е почти на нивата от миналата година. При морковите се отчита поскъпване от около 27-28% на годишна база, но според него това не представлява трайна тенденция и се очаква пазарът да се стабилизира.

Плодовете са по-евтини спрямо миналото лято

По-осезаем спад има при сезонните плодове.

„В момента имаме доста по-евтини плодове в сравнение с миналата година – и кайсии, и праскови, и череши са доста под нивата от миналата година“, посочи председателят на ДКСБТ.

Добри са и прогнозите за реколтата от ябълки, както и за производството на домати и краставици, което също създава предпоставки цените да останат стабилни през активния летен сезон.

Инфлацията се забавя

Според Владимир Иванов положителна тенденция се наблюдава и при инфлацията.

„На годишна база инфлацията от 6,9% вече е 5,7%“, каза той, като отбеляза, че постепенното успокояване на пазара се дължи на съчетание от няколко фактора – по-добра сезонност, достатъчно предлагане и засилен контрол върху търговските практики.

По думите му положителен ефект оказва и инициативата „Кошница с грижа“, която според него е допринесла за общо понижаване на цените на част от основните хранителни продукти.

Има и опити за подвеждане на потребителите

Иванов коментира, че законодателните промени в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията са дали на контролните органи повече възможности да реагират срещу нелоялни търговски практики.

„Контролната система беше въоръжена с добри мерки. На фона на това, че еуфорията около еврозоната вече отмина, както и благодарение на добрата сезонност и благоприятния климат, през следващите четири-пет месеца можем да се храним почти изцяло с българска продукция“, каза той.

Председателят на ДКСБТ обаче предупреди, че на пазара продължават да се срещат нелоялни практики.

„Има хора, които са регистрирани като земеделски производители, но предлагат вносна продукция, основно от Гърция, когато това е по-изгодно за тях. Те търсят най-ниската цена, но това често е за сметка на качеството“, посочи Иванов.

Какво показват данните на ДКСБТ

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата следи ежеседмично движението на цените на основните хранителни продукти на едро. Анализите ѝ често служат като ориентир за тенденциите на пазара, преди те да достигнат до крайните потребители.

Експертите очакват, че ако благоприятните климатични условия се запазят и реколтата бъде прибрана без сериозни загуби, цените на голяма част от сезонните плодове и зеленчуци ще останат стабилни или ще продължат леко да намаляват през следващите седмици.