Свят

Обвиниха Илон Мъск за бунтовете в Северна Ирландия

Сър Ед Дейви: Правителството трябва да предприеме действия срещу технологични милиардери като Илон Мъск

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 20:16
Как чуждестранните медии отразиха решението на България да спре оръжейните доставки за Украйна

Как чуждестранните медии отразиха решението на България да спре оръжейните доставки за Украйна
Расте броят на жертвите след силното земетресение във Филипините

Расте броят на жертвите след силното земетресение във Филипините
Нощ на ярост в Белфаст: Антимигрантски протести разтърсиха града

Нощ на ярост в Белфаст: Антимигрантски протести разтърсиха града
Нова ескалация: САЩ и Иран си размениха удари в региона на Персийския залив

Нова ескалация: САЩ и Иран си размениха удари в региона на Персийския залив
Разкриха окончателната причина за смъртта на Хълк Хоган

Разкриха окончателната причина за смъртта на Хълк Хоган
Камерите запечатаха какво направи една баба в секундите на ужаса: Светът плаче след труса от 7,8 по Рихтер във Филипините (ВИДЕО)

Камерите запечатаха какво направи една баба в секундите на ужаса: Светът плаче след труса от 7,8 по Рихтер във Филипините (ВИДЕО)
Новият модерен император: Как Си Дзинпин улови перфектния момент и застана начело на света

Новият модерен император: Как Си Дзинпин улови перфектния момент и застана начело на света
Хиляди на протест във Франция след бруталното убийство на 11-годишната Лиана

Хиляди на протест във Франция след бруталното убийство на 11-годишната Лиана

И зползването на социални мрежи за планиране на бурни протести след нападение с нож в Белфаст предизвика критики, като управляващата във Великобритания Лейбъристка партия обвини Илон Мъск, че разпалва безредиците, предаде ДПА.

Технологичният милиардер популяризира призиви хората да излязат по улиците в отговор на нападението, при което мъж бе приет в болница в тежко състояние.

Задържаният за атаката тридесетгодишен суданец, получил разрешение да остане във Великобритания до 2028 г., бе обвинен в опит за убийство.

Вчера в града избухнаха безредици, като протестиращи срещу имиграционната политика подпалиха автомобили и сгради и принудиха някои хора да напуснат домовете си.

Илон Мъск: Гражданската война в Обединеното кралство е неизбежна (ВИДЕО)

Председателката на Лейбъристката партия Анна Търли каза, че онлайн платформите „играят роля в подхранването“ на размириците, и изрази мнение, че Мъск, като собственик на социалната мрежа X, е един от „недобросъвестните участници“, които разпалват напрежението.

Мъск сподели в X списъци с места, където може да има протести. Те бяха публикувани и от крайнодесния английски активист Томи Робинсън. Мъск препубликува и пост на лидера на партия „Възстанови Британия“ Рупърт Лоу, в който се казва „Милиони трябва да си тръгнат“, придружен от снимка с кадри от нападението с нож.

„Трябва да признаем и да видим, че социалните мрежи играят роля в подхранването на това. Мисля, че има недобросъвестни участници, които често се намират на много, много километри разстояние. За тях е лесно да разпалват подобни неща“, каза Търли пред радио „Таймс“.

Попитана дали Мъск е един от тези недобросъвестни участници, тя отговори: „Той не живее в такива общности, в които виждаме подобна активност. Той не е изложен на риск. На риск са изложени майките, семействата и хората, които живеят в тези домове в Белфаст и по улиците на Великобритания“.

Източник: AP/БТА

Министърът на правосъдието на Северна Ирландия Нейоми Лонг заяви, че агитаторите в социалните мрежи трябва „да се отдръпнат от клавиатурите си“ след нощта на насилие в Белфаст.

Пред Би Би Си Радио 4 тя каза, че хора, които „вчера трудно биха намерили Белфаст на картата, превръщат в оръжие страха, който хората действително изпитват заради случилото се“.

„Защото в крайна сметка, ако прогонваш хора от домовете им само заради цвета на кожата им, не можеш да го представиш по никакъв друг начин – това е расизъм, а тези недобросъвестни участници трябва да се отдръпнат“, каза Лонг.

Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън, многократно публикува в X за развиващите се безредици, като написа, че „чуждестранни бизнеси се унищожават в Белфаст“ и че домове, за които се подозира, че приютяват кандидати за убежище, „се разбиват от разгневени местни жители“.

Войната на Мъск с правителството на Великобритания

Лидерът на партия „Либерални демократи“ сър Ед Дейви каза, че алгоритмите на социалните мрежи усилват екстремистко съдържание.

„Сцените, които видяхме вчера в Белфаст, бяха ужасяващи и хората имат право да бъдат загрижени. Правителството трябва да предприеме действия срещу технологични милиардери като Илон Мъск, които контролират разделящите и вредни алгоритми на социалните медии, подбуждащи към насилие и омраза“, написа той в X.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Белфаст Илон Мъск социални мрежи
Последвайте ни
Гонка с наркодилър в София, ударени патрулки и коли

Гонка с наркодилър в София, ударени патрулки и коли

Силяновска се срещна с Йотова и цитира Георги Господинов

Силяновска се срещна с Йотова и цитира Георги Господинов

Обвиниха Илон Мъск за бунтовете в Северна Ирландия

Обвиниха Илон Мъск за бунтовете в Северна Ирландия

Украйна: Плащаме за военната помощ от България

Украйна: Плащаме за военната помощ от България

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Акио Тойода: Чувствам се съвсем сам в защитата на ДВГ

Акио Тойода: Чувствам се съвсем сам в защитата на ДВГ

carmarket.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 1 ден
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 1 ден
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 1 ден
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Около 20 000 са без вода след ударите на САЩ в Иран

Около 20 000 са без вода след ударите на САЩ в Иран

Свят Преди 15 минути

Подземните запаси от вода са недостатъчни

България купува седем нови 3D радара

България купува седем нови 3D радара

България Преди 22 минути

Става въпрос за два договора - първият е между България и военното министерство на Франция, а вторият е между Министерството на отбраната и компания "Талес"

Тежка катастрофа между два камиона, трактор и кола край село Тракия

Тежка катастрофа между два камиона, трактор и кола край село Тракия

България Преди 1 час

Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати за всички

Премиерът на Молдова покани Румен Радев на посещение

Премиерът на Молдова покани Румен Радев на посещение

България Преди 3 часа

Александру Мунтяну определи България като традиционен и надежден партньор

Илияна Йотова: Отдавна вече не сме периферия

Илияна Йотова: Отдавна вече не сме периферия

България Преди 3 часа

СДВР проверява заплахи срещу пострадали на “Челопешко шосе”

СДВР проверява заплахи срещу пострадали на “Челопешко шосе”

България Преди 3 часа

Служители на полицията са посетили пострадал в болница

Прокуратурата проверява даване на гора край Синеморец за къмпинг

Прокуратурата проверява даване на гора край Синеморец за къмпинг

България Преди 3 часа

Икономическа полиция провери избора на фирма за храни за детски градини в Кърджалийско

Икономическа полиция провери избора на фирма за храни за детски градини в Кърджалийско

България Преди 3 часа

В хода на проверката е установено, че е упражнено влияние да бъде избрана определена фирма за изминалата учебна година

Ето кой ще оглави СДВР

Ето кой ще оглави СДВР

България Преди 3 часа

Досегашният директор на СДВР гл. комисар Любомир Николов стана и.д. главен секретар на МВР

Съдът отказа да спре бутането на оградата в Баба Алино

Съдът отказа да спре бутането на оградата в Баба Алино

България Преди 4 часа

Имотите имат статут на горска територия

Оставят Антоан Гечев начело на разузнаването

Оставят Антоан Гечев начело на разузнаването

България Преди 4 часа

Назначиха Борис Михайлов за изпълнителен директор на НАП

Назначиха Борис Михайлов за изпълнителен директор на НАП

България Преди 4 часа

Държавата вдига разходите за отбрана на до 5% през 2035 г.

Държавата вдига разходите за отбрана на до 5% през 2035 г.

България Преди 4 часа

В Плана е заложено използването на възможностите, предлагани от инструментите на Европейския съюз

Компенсации за над 1 млн. евро за деца, неприети в детски градини

Компенсации за над 1 млн. евро за деца, неприети в детски градини

България Преди 4 часа

Максималният месечен размер на компенсациите за 2026 г. е 296,55 евро за дете

Проф. Александър Янчулев

Почина Александър Янчулев - първият демократично избран кмет на София

България Преди 5 часа

Проф. Александър Янчулев е сред знаковите фигури на българския преход – строителен инженер, университетски преподавател и първият демократично избран кмет на София след падането на комунистическия режим

Чехия разследва за книжките на двамата от гонката на "Челопешко шосе"

Чехия разследва за книжките на двамата от гонката на "Челопешко шосе"

Свят Преди 5 часа

Цената за купуване на шофьорска книжка от Чехия е 4-5 хил. евро

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Ново убийство на крачка от развръзката в „Дъждът оставя следи”

Edna.bg

Най-големият дефицит днес не е информацията, а мъдростта

Edna.bg

България загуби от Белгия на старта на Лига на нациите

Gong.bg

Официално: Арда подписа с национал на България

Gong.bg

Гълъб Донев: Държавата може да изплаща пенсии и заплати, но е нужна промяна в структурата на разходите

Nova.bg

Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в 16 области

Nova.bg