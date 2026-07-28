Икономическата комисия в НС одобри предложените от „Прогресивна България“ промени в Закона за особения управител на „Лукойл“

П арламентарната комисия по икономическа политика одобри на първо четене предложените от „Прогресивна България“ промени в Закона за особения управител на „Лукойл“. С тях се запазва възможността държавата да упражнява контрол върху четирите дружества на компанията, които развиват дейност в България, предаде БНР.

„Прогресивна България“ внесе промени в Закона за особения управител на „Лукойл“

Законодателните промени бяха внесени, след като Конституционният съд отмени част от текстовете, даващи право на правителството да назначава особен търговски управител в две от дружествата – „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл България Бункер“, които се занимават с търговия на нефт и нефтопродукти.

Какво предвиждат измененията

Основната промяна е разширяване на обхвата на закона, така че в него изрично да бъде включена и търговската дейност с нефт и нефтопродукти. Според вносителите това ще позволи държавата да продължи да предприема мерки за защита на обществения интерес и да упражнява контрол върху стратегически дружества, които осигуряват доставки на авиационно и корабно гориво.

От „Прогресивна България“ посочват, че без тези промени съществува риск компании с ключово значение за енергийната сигурност да останат извън обхвата на действащото законодателство.

Решението на Конституционния съд

Законопроектът беше внесен в събота, дни след като на 21 юли Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредби, позволяващи назначаването на особен търговски управител в част от дружествата, опериращи стратегическа енергийна инфраструктура.

Според мотивите на вносителите съдебното решение е създало правен вакуум по отношение на дружествата, които извършват единствено търговия с нефт и нефтопродукти. Именно затова сега се предлага тези дейности изрично да бъдат включени в закона.

Целта - защита на енергийната сигурност

Според вносителите промените ще гарантират възможността държавата да реагира при необходимост в защита на обществения интерес, както и да осигури непрекъсваеми доставки на авиационно и корабно гориво.

След одобрението в парламентарната комисия законопроектът предстои да бъде разгледан и гласуван в пленарната зала на Народното събрание.