Ад след 7.1 по Рихтер: Експлозия срути търговски център в Япония, хората са в капан

М ощно земетресение с магнитуд 7.1 по скалата на Рихтер разтърси югозападната част на Япония във вторник следобед, предизвиквайки сериозни разрушения, взрив и срутване в голям търговски комплекс, където в капан остават блокирани десетки хора.

Трусът е регистриран в 16:27 ч. местно време (07:27 ч. GMT) с епицентър на сушата на остров Кюшу и плитка дълбочина от едва 10 километра. Властите незабавно обявиха предупреждение за цунами, което по-късно бе отменено, но над 150 000 жители получиха разпореждане да се евакуират в спешни убежища.

Massive explosion reported at Aeon Mall in Kumamoto following the powerful 6.8 earthquake. pic.twitter.com/KIO4CmEOr6 — Pacific Wire (@ChynoNews) July 28, 2026

Драма в търговския център в Кумамото

Най-тежка е ситуацията в търговския център Aeon Mall в град Кумамото. Според местната пожарна служба и агенцията за управление на бедствията, непосредствено след първичния трус в сградата е избухнал вторичен взрив, последван от срутване на втория етаж на търговския комплекс.

Представител на компанията Aeon съобщи, че клиентите и служителите са били евакуирани веднага след първия трус, но точната причина за последвалата експлозия все още се изяснява.

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Очевидци описват драматични сцени от мястото на инцидента.

„Беше огромен удар. Издигна се гигантски стълб от дим, а поради вятъра, който духаше към нас, целият район около магазина се покри с дим и пепел, сякаш падаше вулканична пепел“, разказва Казуя Цурунага, който е почиствал счупени съдове в ресторант на 300 метра от търговския център.

Японската обществена телевизия NHK потвърди, че на място има множество пострадали, които се транспортират спешно към близките болници, докато спасителните екипи се опитват да достигнат до хората, заклещени под развалините на срутилия се етаж.

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Щети по инфраструктурата и опасност от вторични трусове

Японският министър-председател Санае Такаичи съобщи, че властите вече разполагат с официални данни за първите injured и за нанесени сериозни щети по инфраструктурата.

„Информирани сме за ранени граждани, както и за нанесени щети по пътищата и срутени сгради“, заяви премиерът Такаичи, като призова населението стриктно да следва указанията за евакуация.

След труса хиляди домакинства в региона останаха без електричество, а историческият замък в Кумамото понасе щети – част от каменната му стена се срути.

Японската метеорологична агенция предупреди, че поради плитката дълбочина на епицентъра се очакват вторични трусове с голяма сила през следващите часове и дни. Япония е една от най-сеизмичните зони в света, в която се регистрират около 1500 земетресения годишно, но трусове с такъв мащаб на сушата носят критичен риск от допълнителни срутвания.