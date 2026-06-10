Китай изпревари Мъск с първия мозъчен чип

Н ационалната администрация за медицински продукти на Китай предостави търговско разрешение на NEO, интерфейс мозък-компютър (BCI), разработен от Neuracle Technology в партньорство с университета Цинуа. Решението бележи първото в света търговско одобрение за инвазивен невротехнологичен чип, издигайки Пекин пред западни конкуренти като Neuralink на Илон Мъск, която също разработва такъв чип от години и все още е в процес на тестове.

Докато западните фирми продължават да работят с ограничени тестове. ускореният процес на регулиране в Китай позволи на местните компании и учени да напреднат значително. Устройството е предназначено да помага на хора, страдащи от тежка парализа, причинена от травми на гръбначния мозък. За разлика от традиционните медицински устройства, които разчитат на мускули или физическо движение, имплантът позволява на потребителите да контролират външни системи директно чрез невронни сигнали, генерирани от мозъка.

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Тези сигнали се декодират от софтуер и се преобразуват в действия, изпълнявани от външни устройства като протези. В настоящите приложения пациентите могат да използват системата, за да управляват роботизирана ръкавица, която помага за възстановяване на функциите за хващане на ръката и извършване на основни задачи, които иначе биха били невъзможни. Клиничните изпитвания са показали значителни подобрения в способността на пациентите да взаимодействат с предмети и да възвърнат известна степен на независимост.

Реалната валидация на този подход е демонстрирана от участници в проучванията, като Донг Хуей. Парализиран от врата надолу след автомобилна катастрофа преди шест години, 39-годишният мъж е претърпял експериментална имплантна операция в провинция Хенан. След 11 месеца интензивно обучение, системата е постигнала забележителни резултати.

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Сензорите улавят намерението на Донг да се движи, предавайки данните безжично към приемник, монтиран на черепа. След това вторичен изчислителен блок преобразува тези електрически импулси във физически команди за пневматична роботизирана ръкавица, която той носи. След по-малко от година практика Донг успешно хваща химикалка, за да напише собственото си име, възстановявайки фините двигателни умения, които традиционната рехабилитация не може.

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Системата NEO използва малко по-различен подход от Neuralink. Докато имплантът на Neuralink използва електроди, които проникват директно в мозъчната кора, NEO прилага по-малко инвазивен дизайн, който поставя сензори над защитната мембрана на мозъка. Учените смятат, че този подход може да намали рискове като кървене, увреждане на тъканите и дългосрочно влошаване на сигнала, като същевременно опрости регулаторното одобрение.

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Китайски лаборатории проучват как тези невронни пътища могат да се пресичат с усъвършенстван изкуствен интелект. Конкуренти като базираната в Шанхай NeuroXess вече работят по големи езикови модели, способни да декодират гласови сигнали директно от невронни връзки със скорости до 300 знака в минута. Чрез комбиниране на стабилен, нискорисков хардуер с предсказуемо алгоритмично сортиране, Китай иска да изгради началния шаблон за следващото поколение симбиоза човек-машина.