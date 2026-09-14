Хейдън Пенетиър е починала след прием на само едно хапче, разкри доклад

Замесиха България в опит за руска атака с дрон в Германия

Смъртоносно онлайн предизвикателство взе 10 жертви за 10 дни във Великобритания и Ирландия

Киев: Целта на руската атака срещу влака на границата между Украйна и Полша са били високопоставените гости

Туск: Руската ескалация е факт, Полша трябва да е готова за реакция

Разпада ли се Обединеното кралство? Шотландия, Уелс и Северна Ирландия искат право на избор

Хиляди се събраха на бдение в памет на гръцкия певец Йоргос Мазонакис

„Сякаш ме блъсна товарен влак“: Разказът на сваления американски пилот за 50-часовия ад в Иран

Х ейдън Пенетиър е починала след прием на само едно хапче, за което се смята, че е било оксикодон, примесен с фентанил, бе съобщено в понеделник, докато полицията стеснява кръга около нейния предполагаем дилър.

Актрисата изглежда се е срещнала със своя „дългогодишен дилър на дрога“ в Лос Анджелис, преди да отлети за Южна Каролина, където почина от предполагаема свръхдоза на 16 август, малко преди 37-ия си рожден ден, съобщават множество източници от правоприлагащите органи, свързани със случая, пред TMZ.

Самотен край: Какво се случи в последните дни на Хейдън Пенетиър

Хейдън изглежда е взела едно хапче в деня на смъртта си, но то е било фатално, защото е било примесено с фентанил - опиоид, който е 50 пъти по-силен от хероина, казват източниците.

Пенетиър почина от предполагаема свръхдоза, но властите все още не са съобщили точната причина за смъртта ѝ. Те предупредиха, че резултатите от токсикологичния анализ могат да забавят до 12 седмици.

Развитието идва на фона на съобщения, че властите са „стеснили кръга около потенциален дилър на наркотици“ по случая.

„Трудно ѝ беше да движи краката си“: Хейдън Пенетиър е имала сериозни проблеми със здравето преди смъртта си

Служители от Администрацията за борба с наркотиците (DEA) в Лос Анджелис и Южна Каролина разследват случая, според TMZ.

Бившият партньор на Пенетиър с история на упражнявано насилие спрямо нея - Брайън Хикърсън, който е бил с нея по време на полета и в апартамента в Южна Каролина, където тя почина - вече се е срещнал със служители на DEA, според информациите.

Не е известно какво е разкрил Хикърсън пред правоохранителните органи, но по-рано той съобщи на полицията, че Пенетиър е носила със себе си „чанта с лекарства“.

Лекарствата, които Пенетиър е приемала, са били заличени в доклада на полицията в Грийнвил, въпреки че са били от девет различни вида.

Обаждане до 911 разкрива вероятната причина за смъртта на Хейдън Панетиър

Пенетиър, която бе най-известна с ролите си в „Герои“ (Heroes) и „Нешвил“ (Nashville), бе откровена за борбата си с пристрастяването в своите мемоари „Това съм аз: Равносметката“ (This is Me: A Reckoning), публикувани едва три месеца преди смъртта ѝ.

Тя говореше открито за битките си с алкохола, опиоидната зависимост и следродилната депресия.

Пенетиър разкри, че е била едва на 15 години, когато някой от екипа ѝ ѝ предложил това, което тя описва като „хапчета за щастие“, преди да излезе на червения килим.

„Те бяха, за да ме направят енергична по време на интервютата“, каза тя пред списание People през 2022 г.

„Нямах представа, че това не е нещо подходящо, или каква врата ще отвори това за мен, когато става въпрос за зависимост“, разкрива тя.

Майката на Хейдън Пенетиър с първи думи след смъртта ѝ, обвини бившия ѝ приятел

Борбата ѝ със зависимостта е излязла извън контрол, след като се появява в „Герои“ като 16-годишна актриса.

„Но нещата продължаваха да излизат от контрол [извън снимачната площадка]“, призна тя.

„И с напредването на възрастта ми, наркотиците и алкохолът се превърнаха в нещо, без което почти не можех да живея“, допълни тя.

Пенетиър се обръща към алкохола, докато се бори със следродилна депресия след раждането на дъщеря си Кая през 2014 г. Тя роди дъщеря от бившия боксьор в тежка категория Владимир Кличко.

Актрисата развива жълтеница - състояние, при което кожата и бялата част на очите пожълтяват поради лоша чернодробна функция.

Нови разкрития: Охраната на Хейдън Пенетиър имала заповед да спира приятеля ѝ

„Лекарите ми казаха, че черният ми дроб ще откаже“, казва тя.

„Лекар ми каза, че ако не спра да пия, ще бъда мъртва до пет години“, разкрива тя в книгата си.