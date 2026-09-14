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„Има само един път - отстраняване“: Зеленски поиска оставката на главния прокурор на Украйна

Украинският президент призова депутатите бързо да приемат оставката му на фона на задълбочаващия се конфликт с антикорупционните органи

14 септември 2026, 14:40
Украинският президент Володимир Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски   
Източник: БТА/АР
  • Зеленски призова парламента бързо да освободи главния прокурор Руслан Кравченко, който подаде оставка след корупционно разследване, засегнало неговата служба.
  • Кравченко на свой ред обяви подозрение срещу директора на НАБУ Семен Кривонос, но НАБУ и САПО определиха действията му като „системна атака“ срещу независимите антикорупционни органи.
  • Конфликтът се изостря на фона на трудности с антикорупционните реформи, важни за международното финансиране, и риск от допълнително подкопаване на общественото доверие към Зеленски.

Украинският президент Володимир Зеленски призова депутатите бързо да подкрепят освобождаването на главния прокурор Руслан Кравченко от длъжност на фона на изострящо се напрежение около поредица знакови антикорупционни разследвания, предаде Ройтерс.

Кравченко подаде оставка миналата седмица, след като разследване на корупция стигна до ръководената от неговата служба. Срещу него не бяха повдигнати обвинения, той не бе посочен като заподозрян по нито едно разследване, но антикорупционните органи обвиниха негов подчинен в подпомагане на организирана група за измами.

Отношенията между независимите антикорупционни институции и останалите правоохранителниоргани в Украйна са под постоянно напрежение през последната година. Днес Кравченко съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу Семен Кривонос - директора на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) - една от институциите, разследващи прокуратурата.

Скандалът се задълбочава: Главният прокурор на Украйна подаде оставка

Кравченко твърди, че Кривонос е фалшифицирал официални документи с цел получаване на „неправомерна облага в особено големи размери“, както и че е извършил фиктивно осиновяване, за да „избегне юридическа отговорност пред съда“.

НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) - другата институция, участвала в разследването, предшествало оставката на Кравченко - определиха изявлението му като поредна стъпка в „системна атака срещу независимите антикорупционни органи“. Двете институции отхвърлиха твърденията му и заявиха, че на Кривонос не е повдигнато официално обвинение.

Протести срещу Володимир Зеленски заляха Украйна

Съгласно украинското законодателство Зеленски трябва официално да внесе в парламента предложение за приемане на оставката на главния прокурор. Според няколко депутати гласуването се очаква във вторник.

„За този главен прокурор има само един път, отстраняване от длъжност. Това му казах“, написа Зеленски в социалната мрежа „Телеграм“.

Кравченко беше критикуван от свои опоненти за предполагаемо участие в опита миналата година за ограничаване на независимостта на НАБУ и САПО - обвинения, които той отрича. Институционалният конфликт се изостря отново в момент, когато Украйна среща трудности при осъществяването на част от антикорупционните реформи, необходими за отпускане на ключово финансиране от международните ѝ партньори. Корупционните скандали подкопават също общественото доверие и подкрепата за Зеленски в момент, когато Украйна се бори за оцеляването си, воювайки срещу Русия.

Източник: БТА, Боряна Михайлова    
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