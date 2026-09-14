Нови компенсации за горивата? Синдикатите настояват за допълнителни мерки

С индикатите поставиха пред правителството въпроса за възможността за допълнително подпомагане на гражданите и бизнеса заради високите цени на горивата. Предстоят разговори по темата в Министерството на финансите, съобщи президентът на КНСБ Пламен Димитров на брифинг пред журналисти.

Заради високите цени: КНСБ предлага пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса

„Говорихме за нуждата от допълнителни мерки за компенсация“, заяви Димитров. По думите му ще се обсъжда възможността за подкрепа както за гражданите, така и за бизнеса.

Над 230 000 души са получили подкрепа

Социалният министър Наталия Ефремова е предоставила данни, според които около 230 000 души са се възползвали от мерките за подпомагане заради високите цени на горивата преди няколко месеца.

От КНСБ посочват, че необходимостта от нови мерки ще бъде предмет на допълнителни разговори с финансовото министерство.

Заради скъпите горива: Подготвят пакет от мерки и за бизнеса

Главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев заяви, че евентуалната помощ трябва да бъде насочена към най-уязвимите групи от населението.

„Правителството трябва да намери решение, така че бедността да бъде спряна“, каза Кацарчев.

Синдикатите обсъдиха и бюджета за 2027 г.

По време на разговорите с правителството синдикатите са обсъдили и подготовката на бюджета за следващата година.

„Към 15 октомври можем да очакваме по-ясни параметри“, заяви Пламен Димитров.

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Той посочи, че се очакват реформи в много сектори, като ще продължи и административната реформа.

Темите за цените на горивата и бюджетната процедура бяха обсъдени след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се проведе по-рано днес.

Над 45 000 души са поискали помощи за гориво

Държавата подготвя пакет от мерки

Държавата разработва пакет от целеви мерки за най-нуждаещите се граждани и бизнеса, ако цените на горивата станат непосилни. Това съобщи преди дни председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от „Прогресивна България“.

Предвижда се мерките да бъдат насочени към хората и компаниите, които биха били най-силно засегнати при ново значително поскъпване на горивата.