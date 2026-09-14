Над 170 кг наркотици са задържали турските власти при два отделни случая на границите с България и Гърция

Т урските митнически власти задържаха над 170 килограма скънк и кокаин при два отделни случая на граничните пунктове „Ипсала - Пашакьой“ на гръцко-турската граница и „Лесово - Хамзабейли“ на българо-турската граница, съобщи „ТРТ Хабер“, цитирайки изявление на митническите служби.

Над 36 кг кокаин, дошъл от България, хванаха в Турция

Според изявлението тази сутрин на ГКПП „Ипсала-Пашакьой“ при проверка на тежкотоварен камион, опитал да премине на турска територия, под кабината на превозното средство са открити 132 вакумирани пакета с общо 147 килограма скънк.

При отделен случай тази сутрин на ГКПП „Лесово-Хамзабейли“ друг тежкотоварен камион, опитал да влезе в Турция, е отделен за допълнително сканиране, при което с помощта на специално обучено куче са открити пакети, съдържащи общо 27 килограма и 180 грама кокаин.

Гръцките власти иззеха около 500 кг канабис от български шофьор на камион

В изявлението се посочва още, че по двата случая са предприети служебни разследвания, като не се уточнява с каква регистрация са били превозните средства и от каква националност са шофьорите им.