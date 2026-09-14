Психологът Росен Йорданов: Васил Терзиев е имал уговорка с Ивайло Калушев да охранява природен парк „Витоша“

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Криминалният психолог Росен Йорданов твърди, че Васил Терзиев е имал уговорка с Ивайло Калушев за охрана на Витоша и призовава столичният кмет да даде обяснения.

По думите на Йорданов част от предоставените от Терзиев средства са били изразходвани за лични или развлекателни цели, а групата не е извършвала реална патрулна дейност.

Терзиев е потвърждавал, че е дарил на групата около 251 хил. лв. и е познавал лично жертвите, като заявява, че и днес би направил дарението.

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Кметът на София Васил Терзиев е имал уговорка с Ивайло Калушев да охранява природен парк „Витоша“, заяви криминалният психолог Росен Йорданов, който представи на пресконференция днес в Съдебната палата заключенията от психологическа експертиза по случая „Петрохан“.

Йорданов заяви, че случаят е и политически и че Васил Терзиев като кмет на София дължи обяснение. „Терзиев не се е позаинтересувал как са изразходвани финансовите средства, които е предоставил на групата от „Петрохан“. Според Йорданов част от парите са били разходвани „да се разхожда едно дете в Дубай или за покупка на развлекателни стоки“. Тези хора не са извършвали никаква патрулна дейност“, посочи криминалният психолог.

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Столичният кмет Васил Терзиев каза през март, че е дарил 251 хиляди лева на групата от „Петрохан“. „Това са мои пари, на които съм си платил данъците, преценил съм, че искам да ги дам, за да подкрепя някаква кауза. Ако ме питате, пак бих ги дал“, посочи тогава столичният кмет на брифинг в Столичния общински съвет.

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На 4 февруари Васил Терзиев заяви, че е познавал лично жертвите край Петрохан. „Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също: добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг. Какво точно е довело до трагедията – никой от нас не знае. Но това, което се случва сега, е свинщина“, коментира столичният кмет в публикация в профила си във Фейсбук.

По-късно през февруари Терзиев каза, че последно е бил в хижа „Петрохан“ през юни-юли 2025 г. По думите му е дарил около 70-80 хил. евро на Ивайло Калушев.

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