157 страници експертиза по случая „Петрохан“: Прокуратурата разследва и частно училище в с. Осоица

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Софийската окръжна прокуратура разследва възможни нарушения в частно училище в с. Осоица, включително проблеми с приема на ученици, служебни задължения и издаване на документи с невярно съдържание.

По случая „Петрохан“ и „Околчица“ експертизите и събраните доказателства не установяват участие на външни лица при смъртта на шестимата.

Продължава разследването за финансирането на групата, като се анализират банкови сметки и дарения и се очакват резултатите от данъчни ревизии.

Прокуратурата с нови разкрития по случая „Петрохан - Околчица“: Няма данни за чужда намеса

Окръжна прокуратура – София е образувала досъдебно производство във връзка с данни за допуснати нарушения при функционирането на частно училище със седалище в с. Осоица, община Горна Малина. Това съобщиха от прокуратурата.

Производството е за евентуално извършено престъпление по чл. 282, ал. 2 от Наказателния кодекс. Проверяват се данни за неизпълнение на служебни задължения от длъжностни лица, включително служители на училището, на Министерството на образованието и на Регионалното управление на образованието – София, свързани с прилагането на нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование, нарушения при приема на ученици и издаване на документи с невярно съдържание.

Окръжна прокуратура – София е дала разрешение за предоставяне на близките и роднините на жертвите на тежките криминални престъпления в района на хижа „Петрохан“ и под връх „Околчица“ на заключението на комплексната съдебно-психологична, психиатрична, сексологична и теологична експертиза, назначена в рамките на досъдебното производство. Експертизата е в обем от 157 страници, изготвена е от четири вещи лица и съдържа данни относно мотивите за извършените деяния и психичното състояние на членовете на групата.

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В заключителен етап е и изготвянето на комплексната медицинска, физикохимична, балистична и техническа експертиза, свързана със смъртта на трите лица в района на хижа „Петрохан“. Готово е заключението по комплексната медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза, отнасяща се до смъртта на трите лица под връх „Околчица“. От изготвените до настоящия момент експертизи и събраните доказателства не се установяват данни за участие на външни лица при смъртта на шестимата, допълниха от прокуратурата.

Не се променя изводът за липса на чужда намеса по случая „Петрохан“, заяви по-рано днес на пресконференция в Съдебната палата заместник апелативният прокурор Наталия Николова при Апелативна прокуратура-София.

Продължава работата на Софийската градска прокуратура и по образуваното досъдебно производство, чийто предмет е установяването на източниците и начина на финансиране на групата. Очакват се резултатите от назначените данъчни ревизии на физически и юридически лица. По искане на прокуратурата е свалена и банковата тайна, като е в ход анализ на движението по банковите сметки и на направените към групата финансови дарения, посочиха от прокуратурата.

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