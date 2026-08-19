„Трудно ѝ беше да движи краката си“: Хейдън Пенетиър е имала сериозни проблеми със здравето преди смъртта си

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Х ейдън Пенетиър е страдала от „наистина сериозни“ здравословни проблеми в месеците преди смъртта си, съобщава вътрешен източник.

„Знам, че по-рано тази година тя имаше проблеми с гърба“, сподели ексклузивно пред Page Six фризьорът и близък приятел на звездата, Ерик Орелана. Той описа болките ѝ като изключително силни, до степен, че актрисата е имала сериозни трудности с придвижването: „В един момент дори ѝ беше трудно да движи краката си.“

През март Пенетиър беше заснета на международното летище в Лос Анджелис с патерици, придружавана от приятеля си Брайън Хикерсън. Тогава обаче нейни близки отбелязаха, че състоянието ѝ е започнало да се подобрява.

Втори източник потвърждава пред Page Six, че актрисата е имала и други здравословни затруднения освен болките в гърба. „По-рано тази година понякога изглеждаше доста изтощена. Но тя беше нощна птица, а и работеше много“, посочва той, като допълва, че Пенетиър е страдала от тревожност и периодично е приемала медикаменти, които понякога са влияели на речта ѝ.

Бащата на актрисата, Скип Пенетиър, потвърди трагичната вест за смъртта ѝ в официално изявление: „С дълбока скръб съобщаваме за трагичната загуба на нашата любима Хейдън. Тя беше невероятна светлина и природна сила, която донесе неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха, както и на милионите си почитатели пред екрана. Молим за уединение в този тежък момент, докато семейството ни се опитва да превъзмогне тази невъобразима загуба.“

Спешните екипи са се отзовали на сигнал на тел. 911 за жена в безсъзнание с последвал сърдечен арест в имот под наем в Грийнвил, Южна Каролина. От аудиозаписа на диспечерите, получен от Page Six, става ясно, че е съобщено за възможно предозиране и е извършвана сърдечно-белодробна реанимация.

Hayden Panettiere suffered from ‘really severe’ health issues in months leading up to death: ‘Hard for her to move her legs’ https://t.co/YoplZD7OiW pic.twitter.com/muZbrqm2m2 — Page Six (@PageSix) August 18, 2026

Медицинските екипи са опитали да я реанимират с интензивни мерки, но смъртта ѝ е констатирана в 14:32 ч. Актрисата бе на 36 години.

След новината за фаталния край източници на TMZ също потвърдиха за скорошните ѝ проблеми с гърба. От правоохранителните органи съобщават, че на мястото е открит Наркан – медикамент, използван за спешно неутрализиране на предозиране с опиоиди.

От коронерската служба на окръг Грийнвил заявиха, че няма следи от насилие или външна травма: „При извършената аутопсия не бяха открити следи от физическо нараняване, които да са допринесли за смъртта.“ Точната причина за фаталния край все още се изяснява, а разследването по случая продължава.