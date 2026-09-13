Тръмп предупреди: Зеленски „трябва да спре“ атаките по рафинерии

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Д оналд Тръмп заяви в неделя, че е предупредил украинския президент Володимир Зеленски да „спре да унищожава рафинериите за дизелово гориво“ в Русия, защото това причинява недостиг и „вреди“ на други страни.

„Г-н Зеленски трябва да направи едно нещо“, каза Тръмп пред репортери по време на посещение в Ирландия: „Той трябва да спре да унищожава дизелово гориво в Русия. Нека преследва цели, но не дизелово гориво, защото причинява недостиг на дизел. Това не се случва от Близкия изток, това се получава от случващото се с Русия и Украйна“.

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Тръмп добави, че е говорил с украинския президент за засилените атаки на страната срещу такива обекти през последните месеци: „Има много други цели. Не удряйте дизелово гориво, защото това вреди. Това вреди на света. Не искаме той да атакува дизелово гориво... Той атакува дизелови рафинерии".

Украйна атакува множество руски петролни рафинерии, дори на хиляди километри от границата с Русия, докато Москва също засили атаките си с далечен обсег срещу цивилни цели през последните месеци, което доведе до скок в броя на убитите украински граждани.

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Вашингтон се опитва да възобнови преговорите за прекратяване на най-тежкия конфликт в Европа след Втората световна война. А с повторното засилване на конфликта в Близкия изток цените на петрола скочиха рязко, което от своя страна повиши разходите за горива и инфлацията в САЩ. Това предизвика спекулации, че Федералният резерв ще увеличи лихвените проценти точно когато избирателите се готвят да гласуват на ключови междинни избори през ноември.