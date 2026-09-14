Омбудсманът предлага избор как да се изплаща помощта за отопление

Г ражданите да могат сами да избират дали целевата помощ за отопление да бъде изплащана наведнъж или на два транша. Това предлага омбудсманът Велислава Делчева в препоръка до министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Поводът са постъпили жалби срещу въведения за отоплителния сезон 2026/2027 г. ред, според който помощта се изплаща на две части.

Част от помощта идва едва през януари

В една от жалбите става дума за 83-годишен самотно живеещ пенсионер, на когото е отпусната целева помощ за отопление с твърдо гориво в общ размер 321,95 евро.

Сумата трябва да бъде изплатена на два транша - 128,78 евро за ноември и декември 2026 г. и 193,17 евро за януари, февруари и март 2027 г.

Дават повече пари за отопление

Мъжът се отоплява с дърва и е недоволен от този начин на плащане, защото значителна част от средствата ще получи едва през януари, а твърдото гориво трябва да бъде закупено и доставено преди настъпването на зимата.

От институцията посочват, че и останалите жалби по темата са в същата посока.

Проблемът засяга хората, които се отопляват с твърдо гориво

Велислава Делчева припомня, че още при общественото обсъждане на промените в Наредба № РД-07-5 от 2008 г. е изразила притеснение, че разделянето на помощта на два транша може да затрудни домакинствата, които използват дърва, въглища, пелети или други твърди горива.

Причината е, че тези горива обичайно се купуват предварително и в по-големи количества в началото на отоплителния сезон. В редица населени места доставчиците изискват и плащане при самата доставка.

Държавата отпуска повече пари за отопление: Ето кой ще получи помощ

Според омбудсмана жалбите показват конкретен практически проблем - за хората, които разчитат на помощта, за да осигурят гориво за целия отоплителен сезон, моментът на получаване на парите е пряко свързан с това дали помощта реално може да им свърши работа.

Предложението: избор още при подаване на заявлението

Омбудсманът предлага да бъде променена Наредба № РД-07-5 от 2008 г., така че при подаване на заявлението-декларация правоимащите да могат да избират дали помощта да бъде изплатена еднократно или на два транша.

Изборът да бъде съобразен с начина на отопление и конкретните потребности на домакинството.

Делчева настоява при подготовката на евентуалната промяна да бъде анализирано и практическото отражение на въведения за отоплителния сезон 2026/2027 г. ред, включително въз основа на постъпилите сигнали и жалби.

Според нея възможността за избор ще позволи да бъдат отчетени различните нужди на хората, без да се премахва разсроченото изплащане за тези, за които то е подходящо.

Омбудсманът обръща внимание и на риска хората, които се отопляват с твърдо гориво, да получат част от необходимите им средства едва след настъпването на зимния период.