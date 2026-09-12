Свят

Замесиха България в опит за руска атака с дрон в Германия

Германското правителство публично обвини Русия за опита за атентат

Николай Киров Николай Киров

12 септември 2026, 18:01
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Р азследването на опита за атентат с дрон на летище Лайпциг води пряко към руското военно разузнаване ГРУ, съобщават германски медии. По данни на „Велт ам зонтаг“ секретни документи посочват предполагаем служител на ГРУ като логистичен ръководител на операцията. Става дума за руски гражданин, който е организирал подготовката на нападението.

Мъжът е влязъл в Германия през Турция, а по-късно е напуснал страната през летище Берлин-Бранденбург, като е заминал за Сърбия. При влизането му германските власти са знаели за предполагаемите му връзки с руското разузнаване, но въпреки това той не е бил поставен под наблюдение. По информация на „Велт ам зонтаг“ заподозреният служител на ГРУ вече се намира отново в Русия. Освен него разследващите подозират и гражданин на Беларус за участие в операцията.

Руски паспорти, експлозиви и дрон: ДНК разкри заподозрените за атентата в Лайпциг

Особено важна за България е информацията за предполагаемия маршрут на експлозива, използван при операцията. Според досегашните данни, цитирани от „Велт ам зонтаг“, взривното вещество вероятно е било транспортирано до Германия през България и Сърбия, възможно скрито в кухини на товарни камиони. След това експлозивът бил укриван в тайници под земята.

През август на летище Лайпциг беше открит дрон, натоварен с експлозиви. В близост до него се намираха украински товарни самолети. Летището е важен логистичен център за военни доставки за Украйна.

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В началото на септември германското правителство публично обвини Русия за опита за атентат. Москва отхвърля всякакво участие в инцидента.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
ГРУ летище Лайпциг руско разузнаване
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