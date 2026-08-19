Майката на Хейдън Пенетиър с първи думи след смъртта ѝ, обвини бившия ѝ приятел

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„Трудно ѝ беше да движи краката си“: Хейдън Пенетиър е имала сериозни проблеми със здравето преди смъртта си

М айката на Хейдън Пенетиър разкритикува скандалния бивш приятел на дъщеря си в първото си публично изявление след трагичната смърт на актрисата.

Лесли Вогел заяви, че семейството постоянно се е опитвало да се дистанцира от Брайън Хикерсън, който е бил с Пенетиър в Южна Каролина, когато тя почина в неделя.

„Този човек в живота ѝ, от когото се опитваме да се отървем от доста време, беше с нея при смъртта ѝ. Точно Брайън Хикерсън“, каза Вогел пред NBC във вторник.

Hayden Panettiere's mother Lesley Vogel has broken her silence on her estranged daughter's shock death at 36. 🔗 https://t.co/HhTWlS7DVD pic.twitter.com/07zFEVBoL2 — Daily Mail (@DailyMail) August 18, 2026

Тя допълни, че дъщеря ѝ е станала жертва на капаните на Холивуд.

„Мисля, че Хейдън беше изключително надарен човек в толкова много области. За младите хора, които израстват в развлекателната индустрия, това е постоянна борба. Това е много трудна среда и за съжаление не е необичайно да тръгнат по грешния път“, сподели майката.

Източник съобщава пред Page Six, че Пенетиър не е казала на близкия си кръг, че отново прекарва време с Хикерсън.

„Ако Брайън се е върнал в живота ѝ, то това е било нещо, което тя е криела, защото не говореше за това с приятелите си. Може би затова не го беше споменала и на нас. Когато си преминал през мрачни моменти с някого и си говорил за това, след това изпитваш срам, ако се събереш отново със същия човек“, обяснява източникът.

Двойката, която започна връзката си през 2018 г., премина през бурен период с множество разделяния и събирания, съпроводен от редица инциденти с домашно насилие. Хикерсън беше арестуван за насилие през май 2019 г. след физически сблъсък с Пенетиър в дома им след употреба на алкохол.

Hayden Panettiere's estranged mom blasts tragic actress' boyfriend in first words since her death https://t.co/3bJj4YG3ra pic.twitter.com/eK4855Dyj1 — New York Post (@nypost) August 18, 2026

36-годишната Пенетиър е получила сърдечен арест след предполагаемо предозиране в луксозен жилищен комплекс в Грийнвил. Актрисата почина само пет дни преди да навърши 37 години.

Според източници на Page Six през последните месеци тя се е борила със сериозни здравословни проблеми.

Хикерсън е казал пред полицията, че по време на смъртта си актрисата е приемала цяло пликче с медикаменти. Точните наименования на лекарствата са били заличени в официалния полицейски доклад.