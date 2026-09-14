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Закриването на АУЕР без ясен модел създава рискове за бизнеса, общините и държавата

Експертни организации настояват за публичен анализ преди решение за бъдещето на агенцията

14 септември 2026, 13:32
Закриването на АУЕР без ясен модел създава рискове за бизнеса, общините и държавата

Ш ест професионални, браншови и граждански организации се обявиха против закриването на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и прехвърлянето на функциите ѝ към Министерството на енергетиката. На пресконференция вчера техни представители предупредиха, че предложената реформа е внесена без публикуван функционален анализ, без ясен модел за бъдещата структура и без план за служителите, регистрите, информационните системи и текущите производства. Според тях това създава непосредствен риск от забавяния и финансови загуби за бизнеса и общините, отслабване на контрола и по-трудна координация между държавните институции.

„Не трябва да вземаме решения, които са рискови за професионалната среда, без внимателен и публично достъпен функционален анализ. Не може да унищожаваме структура с 30-годишен опит като АУЕР, без да имаме ясна причина и доказателства защо го правим“, заяви Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. По думите му политиката за енергийна ефективност обхваща много сектори и изисква институционална среда, която да осигурява професионална работа, обществена отговорност и координация между министерствата, общините и бизнеса.

Той подчерта, че професионалната общност не настоява АУЕР да остане непроменена, а да бъде надградена и да получи по-силен мандат. „Ще продължим работата с представителите на правителството и в общественото пространство, така че АУЕР да бъде хоризонтална структура и да запази своята координираща функция. Ще направим всичко възможно това решение да влезе в дневния ред на управляващите, защото то ще бъде и в тяхна помощ“, допълни Цанев.

Представените по време на пресконференцията данни показват, че заявената годишна икономия от около 369 хил. евро се основава на отпадането на 19 от общо 60 щатни бройки, но не включва разходите за реорганизацията, прехвърлянето на информационни системи, евентуалното прекъсване на услуги и загубата на експерти. Не е оценен и рискът за предприятията, общините, енергийните одитори и строителните проекти при забавяне на удостоверения, регистрации, проверки, отчитане и плащания.

„Професионализмът, техническата експертиза и качественото обслужване на гражданите са стандарт, който трябва да бъде налаган и запазван в институциите, а не смазван“, заяви Ася Добруджалиева от „Хабитат България“. Тя постави акцент върху натрупаната в АУЕР експертиза и върху необходимостта специализираният капацитет да бъде съхранен.

Валентина Узунова, председател на Камарата на енергийните одитори, предупреди, че двете европейски директиви, които предстои да бъдат транспонирани, поставят нови изисквания към квалифицираните специалисти и независимия контрол. Според нея прехвърлянето на проверяващите функции в Министерството на енергетиката създава проблем. Тя настоя процедурата да бъде прекратена и рисковете за регистрите и контрола да бъдат оценени предварително.

От гледна точка на бизнеса Аделина Станимирова, изпълнителен директор на Камарата на инсталаторите в България, посочи, че енергийната ефективност, декарбонизацията и използването на възобновяеми източници се реализират от специалисти, а не чрез административно пренареждане. „За бизнеса е важно да има сигурност. Работим с АУЕР от създаването на агенцията и няма друга организация, с която да сме изградили толкова работещо взаимодействие“, каза тя. По думите ѝ евентуалните забавяния ще прехвърлят върху бизнеса цена, която може да надхвърли заявената бюджетна икономия.

Цвета Наньова, изпълнителен директор на Българо-австрийската консултантска компания, подчерта, че енергийната ефективност е хоризонтална политика и не може да бъде управлявана ефективно само от едно министерство. Тя обърна внимание на и без това затруднената координация между институциите и на риска тя да бъде допълнително отслабена, ако самостоятелността на АУЕР бъде премахната, а експертният ѝ потенциал бъде сведен до дирекция в Министерството на енергетиката.

„Когато в България се прави реформа от министерство, тя твърде често създава повече администрация, а не решения. Публичните ресурси трябва да се управляват от мениджъри, а не само от администратори“, коментира Иван Велков, председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация. Според него устойчивото енергийно управление изисква хора, които поддържат ежедневен контакт с експертните и браншовите общности.

Организациите настояват предложението за закриване на АУЕР да бъде оттеглено, европейските директиви да бъдат транспонирани чрез първоначалния вариант на законопроекта, а бъдещето на агенцията да бъде разгледано след публикуване на функционален анализ, оценка на необходимия капацитет и подробен план за реорганизация. Като възможен модел те предлагат преобразуване на АУЕР в държавна агенция към Министерския съвет с ясен мандат за междуведомствена координация, функционално независим контрол и публично отчитане.

„Настояваме за открит и основан на факти разговор за това как АУЕР да работи по-добре, вместо прибързано решение как да престане да съществува“, заключи Драгомир Цанев

Пълното становище на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект за бъдещето на АУЕР е достъпно ТУК.

Материалът е предоставен от ЕнЕфект и се публикува без редакторска намеса.

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