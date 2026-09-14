Жестоко насилие в Монтана: Обвиниха мъж, че е пребил приятелката си и обръснал косата ѝ

П олицията в Монтана разследва случай на насилие над 41-годишна жена. За престъплението е задържан 45-годишен мъж, с когото тя живеела на семейни начала, съобщиха от прокуратурата.

По данни на държавното обвинение в края на миналия месец мъжът подстригал жената с електрическа машинка.

Между 3 и 4 септември той ѝ нанесъл телесна повреда, която временно е била опасна за живота ѝ. По време на насилието мъжът я заплашил и с убийство.

По случая се води разследване под ръководството на Районната прокуратура в Монтана. 45-годишният мъж е привлечен като обвиняем.

С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за определяне на постоянна мярка „задържане под стража“.