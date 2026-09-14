Свят

„Сякаш ме блъсна товарен влак“: Разказът на сваления американски пилот за 50-часовия ад в Иран

Офицерът от ВВС разказа за ада след свалянето на изтребителя му F-15E над Иран. Въпреки че пада със 160 км/ч с повреден парашут и чупи гръбнака си, той се катери по скалите 50 часа, докато трае секретната акция по спасяването му

14 септември 2026, 10:46
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А мерикански полковник от Военновъздушните сили на САЩ разкри за първи път подробности за 50-часовия си ад зад вражеските линии в Иран, след като изтребителят му бе свален от иранска ракета.

(Във видеото: Тръмп след спасителната операция: Пилотът от сваления F-15 в Иран е в безопасност и в добро състояние)

Офицерът по оръжейните системи, известен с кодовото си име „Браво“, пада свободно към земята със скорост между 110 и 160 км/ч с тежко повреден парашут, след като двуместният F-15E Strike Eagle (с боен повиквателен знак Dude 44) е улучен по време на нощна мисия южно от град Исфахан.

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„В един момент погледнах нагоре и видях, че няма парашут. Това беше най-ужасяващото нещо, което някога съм виждал“, споделя Браво в първия си публичен разказ за случката пред предаването „60 Minutes“ по CBS News.

„Затова спрях точно в този момент и се помолих: „Господи, нека бъде Твоята воля. Но ако ще премина през това, имам нужда от помощ“, разкрива той.

Помощта обаче идва чак след два дни. Въпреки че при жестокия удар в земята чупи гръбнака, ръката и рамото си, офицерът успява да се крие 50 часа в иранската пустиня, преди елитните американски части да го измъкнат при една от най-сложните спасителни операции в историята. Той описва оцеляването си като „съвременно чудо“.

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„Вярвам, че това е свидетелство за Божията грижа в живота ми - че ме преведе през този момент по начин, който не предотврати нараняванията, но предотврати катастрофални травми, които биха повлияли на способността ми да оцелея“, казва пилотът, чиято самоличност остава тайна поради заплахи за сигурността.

Мисията на Dude 44 в Иран и какво се обърка

Американските военни са изпълнили около 13 000 мисии във войната с Иран, според адмирал Брад Купър, командир на Централното командване на САЩ (CENTCOM). Целта на Dude 44 през нощта на 2 април е била да нанесе удар по промишлени съоръжения, свързани с иранската програма за дронове и балистични ракети, разположени в близост до заводи за обогатяване на уран.

„Имахме въздушно превъзходство, но очевидно не летяхме над Канзас“, коментира адмирал Купър.

Изтребителят F-15E на стойност 30 милиона долара е свален от преносима зенитна ракета, струваща едва около 100 000 долара.

„Този ден беше просто поредният ден във войната за нас, до момента, в който бяхме ударени от иранско оръжие“, спомня си Браво.

Как оцеляха Алфа и Браво

Когато ракетата поразява самолета - момент, който Браво описва като „усещане, сякаш те е блъснал товарен влак“ - той и пилотът („Алфа“) правят всичко възможно да овладеят машината. Когато става ясно, че тя пада, двамата катапултират.

Пилотът Алфа се приземява безопасно и е спасен часове по-късно. Днес той вече отново изпълнява бойни полети за ВВС.

Тръмп с подробности за случая със сваления над Иран американски самолет F-15

Браво обаче се приземява тежко с повредения си парашут, на около 8 километра от своя колега.

„Имах тежки наранявания, но всички ние сме тренирани да се адаптираме и да преодоляваме изпитанията“, разказва той.

„Придвижих се възможно най-бързо далеч от мястото на падането, въпреки счупванията“, разкрива той.

С изгряването на слънцето той осъзнава, че се намира в пустинна долина, заобиколена от стръмни скали. За да не бъде уловен, той започва да се катери и достига до билото на 2100 метра надморска височина.

„Никога не позволявай на липсата на мотивация да те изпрати в иранската телевизия“, шегува се днес той.

Надпревара с времето във Вашингтон

В САЩ министърът на отбраната Пит Хегсет е събуден в средата на нощта с новината за сваления изтребител.

„Независимо дали са живи или не, ние щяхме да отидем да ги приберем“, заявява той.

Иранските медии бързо разпространяват кадри от останките, а въоръжени патрули започват претърсване на района. По данни на американското разузнаване иранците са стигнали на броени стотици метри от скривалището на Браво.

Тръмп с подробности за сваления над Иран американски самолет F-15

Една от най-сложните спасителни операции

Шест часа след катастрофата американските части успяват да спасят пилота Алфа при рискова дневна акция, попадайки под тежък обстрел. Втората част от операцията по откриването на Браво обаче се проваля заради настъпилата нощ и силния вражески огън.

Прекарвайки първата нощ сам, Браво успява да изпрати кратко съобщение до командването: „Господ е добър“, потвърждавайки, че е жив и се движи.

Във Вашингтон Хегсет е принуден да вземе тежкото решение да забави повторната акция с 24 часа заради високия риск. Така пилотът прекарва още един пълен ден без храна и вода, при минусови температури и силен вятър във височинната пустиня.

За спасяването му ЦРУ задейства мащабна дезинформационна кампания, за да обърка иранското разузнаване, и използва секретни технологии за локализирането му. Наскоро разсекретени кадри показват как американски бомбардировачи и дронове нанасят изпреварващи удари по близките позиции на иранската Революционна гвардия, за да разчистят коридор за акцията.

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В операцията на терен участват над 90 американски спецбойци - първите американски сухопътни сили на иранска земя от 46 години насам. Стотици души осигуряват въздушен щит, а хиляди поддържат логистиката.

Спасителният екип каца с два транспортни самолета на импровизирана пустинна писта, откъдето излитат малки хеликоптери „Little Bird“, които вземат Браво директно от скалното било.

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Когато хеликоптерите се връщат, възниква нов драматичен обрат - колесниците на големите спасителни самолети засядат в дълбокия пустинен пясък и те не могат да излетят. Над 90 елитни бойци остават блокирани на иранска територия, докато секретно подразделение на ВВС не пристига, за да ги евакуира.

За да предотвратят попадането на секретни технологии в ръцете на Иран, САЩ взривяват на място двата закъсали самолета (всеки на стойност 100 млн. долара), както и хеликоптерите.

Петдесет часа след свалянето му, навръх католическият Великден, полковник Браво е окончателно в безопасност.

„Това е история за екипната работа, за вярата и за това какво е готова да направи Америка, за да удържи обещанието си и да не изостави нито един човек“, заключва той.

Източник: CBS News    
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