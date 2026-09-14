Свят

Киев: Целта на руската атака срещу влака на границата между Украйна и Полша са били високопоставените гости

В него са пътували Борис Джонсън и Карл Билт

Василена Василева Василена Василева

14 септември 2026, 08:10
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Р уски дрон удари пътнически влак в Украйна, само на около два километра от границата с Полша. Атаката е станала край гара Ягодин, малко след като по същата железопътна линия е преминал специален влак с високопоставени европейски гости, сред които бившият британски премиер Борис Джонсън и бившият шведски премиер Карл Билт, предаде AP.

Русия удари до влак с Борис Джонсън и съветник на Мерц

Двамата са се връщали от конференция по сигурността в Киев. Според украинския държавен железопътен оператор „Укрзализница“ дипломатическият влак е напуснал гарата по-рано от предвиденото. Оттам посочват, че е „силно вероятно“ руският дрон да е бил насочен именно към него. Това твърдение обаче не е независимо потвърдено.

Зеленски: Русия удари пътнически влак

Дронът е ударил локомотива на пътнически влак по линията Киев-Варшава. Благодарение на предварително предупреждение от екип за наблюдение на дронове пътниците са били евакуирани и няма пострадали. Локомотивът е бил повреден.

Карл Билт публикува видео от мястото и потвърди, че влакът, който е бил ударен, е преминал през района само минути след композицията, с която са пътували той и останалите представители. По думите му и техният влак е получил предупреждение за евакуация, но е продължил към полската граница.

Руски дрон удари пътнически влак в южната част на Украйна

  • Украйна: Атаката е близо до границата с НАТО

Мястото на удара е само на около два километра от полската граница. Районът е част от важен железопътен коридор, по който преминават пътници, хуманитарна помощ и доставки за Украйна.

Украинският външен министър Андрий Сибиха осъди атаката и заяви, че руските действия са заплаха в непосредствена близост до територията на НАТО и Европейския съюз.

„Терорът на Путин буквално чука на вратите на НАТО и Европейския съюз. Именно затова днес не е достатъчно да се вземат частични решения - необходими са строги санкции, допълнителна военна подкрепа за Украйна и максимален натиск върху Русия“, заяви Сибиха.

Полският външен министър Радослав Шикорски също осъди атаката.

„Ние се борим, за да гарантираме, че именно Украйна, а не Путин, решава кой има право да идва в страната“, заяви той.

Руска атака с дронове срещу пътнически влак с 600 души край Одеса

  • Атаката е част от по-широка руска офанзива

Ударът по влака е извършен на фона на мащабна руска атака срещу Украйна. Според украинските власти през нощта срещу 13 септември Русия е използвала стотици дронове и ракети, като сред засегнатите райони са и части от Западна Украйна.

Атаката край Ягодин е поредният удар по украинската железопътна инфраструктура. Украинските железници съобщават, че техни екипи постоянно следят за заплахи от дронове и предприемат мерки за защита на пътниците и служителите.

Инцидентът привлече особено внимание заради близостта до Полша и факта, че по същата линия непосредствено преди удара е преминал влак с високопоставени европейски представители. Засега няма официално потвърждение, че именно дипломатическата композиция е била цел на атаката.

Редактор: Василена Василева
Източник: AP    
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