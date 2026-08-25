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Нови разкрития: Охраната на Хейдън Пенетиър имала заповед да спира приятеля ѝ

Според доклада Зак Хикърсън е бил „много емоционален“, когато първите спасителни екипи са пристигнали, докато брат му Брайън Хикърсън не е показвал видими емоции, докато Пенетиър не е била обявена за мъртва на мястото на инцидента

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 август 2026, 11:22
Нови разкрития: Охраната на Хейдън Пенетиър имала заповед да спира приятеля ѝ
Хейдън Пенетиър   
Източник: БТА/AP

И злиза наяве нова информация за това къде са се намирали Хейдън Пенетиър и нейният периодичен приятел Брайън Хикърсън в отношенията си преди нейната смърт.

Актрисата, която почина в неделя, 16 август, в Южна Каролина на 36 години, имаше връзка с Хикърсън от 2018 г. и разкри подробности за бурните им отношения в автобиографията си „This Is Me: A Reckoning“, публикувана през май.

По време на излизането на мемоарите ѝ и турнето за книгата, което започна в Ню Йорк на 19 май, на личната охрана на Пенетиър са били дадени „ясни инструкции“ да държи Хикърсън далеч от нея, според The New York Times, пише списание People.

Според изданието, на книжарницата Barnes & Noble на „Юниън Скуеър“, първата спирка от турнето, също са били дадени „специфични инструкции“ да „не допускат вътре мъж на име Брайън Хикърсън“.

Хикърсън е бил с Пенетиър, когато тя е починала, според полицейски доклад. Той и брат му Зак са били с актрисата, а Брайън е показал на полицията „плик с лекарства“, които тя е приемала.

Според доклада Зак е бил „много емоционален“, когато първите спасителни екипи са пристигнали, докато Хикърсън не е показвал видими емоции, докато Пенетиър не е била обявена за мъртва на мястото на инцидента.

Хикърсън коментира смъртта на звездата от „Герои“ за първи път в изявление, споделено в четвъртък, 20 август, от неговия адвокат Слоун Елис: „Смъртта на Хейдън остава в процес на разследване и е важно да се позволи на това разследване да продължи. Както беше публично съобщено, полицията потвърди, че няма следи от насилие. От уважение към близките на Хейдън и продължаващото разследване, на този етап няма да има повече коментари“.

През годините, в които Пенетиър беше с Хикърсън, той беше арестуван многократно по различни обвинения в домашно насилие. През 2020 г., след ареста му по осем обвинения за домашно насилие, тя излезе с изявление.

„Излизам с истината за това какво се случи с мен с надеждата, че моята история ще даде кураж на други хора в токсични и насилствени връзки да получат помощта, която заслужават и от която се нуждаят“, каза тя тогава.

„Готова съм да направя каквото зависи от мен, за да съм сигурна, че този мъж никога повече няма да нарани някого. Благодарна съм на хората около мен, които ми помогнаха да намеря смелост да върна гласа си и живота си“, добави Хейдън Пенетиър.

В интервю през 2022 г. тя описва времето си с Хикърсън като „много тъмен и сложен период в живота ми“. „Исках да купонясвам, исках да правя всичко, което не трябваше да правя. Актьорството беше моят живот, но се чувствах толкова зле със себе си, че загубих вяра в себе си. И това е много пагубно. Идеята да нямаш отговорности беше много привлекателна по онова време“, каза тя тогава.

По онова време тя се беше възобновила контакта си с него като приятел. „Мисля, че Брайън си изтърпя наказанието и имаше желание да получи помощ. Мисля за нещата, които съм направила в живота си и за които хората са ми простили. Поправянето на грешките е наистина важно нещо, което научаваш по време на лечение“, каза тя.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: People    
Хейдън Пенетиър Брайън Хикърсън домашно насилие токсична връзка смърт на актриса автобиография разследване насилствени връзки звезда отношения
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