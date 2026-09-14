България

МОН: Училищата са готови да посрещнат учениците за първия учебен ден

Първият училищен звънец ще събере учениците в 2322 училища в България.

14 септември 2026, 14:55
Първи учебен ден
Първи учебен ден   
Източник: БТА
  • Над 700 000 ученици започват новата учебна година в 2322 училища, сред тях над 55 000 първокласници; в системата работят над 92 000 педагогически специалисти.
  • Над 2000 STEM центъра вече са изградени с инвестиция от над 250 млн. евро, а през лятото са извършени над 600 ремонта в училища.
  • Новата година започва и за близо 40 000 български деца в чужбина; МОН подготвя и промени за подобряване на училищната дисциплина чрез поетапни, по-леки наказания преди изключване.

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Над 55 000 първокласници утре ще прекрачат училищния праг за първи път. С първия училищен звънец ще започне новата учебна година за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата - близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години.

Над 2000 новоизградени STEM центрове ще посрещнат учениците през новата учебна година. В държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа ще има обучение в обособени STEM пространства и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Инвестицията от над 250 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети.

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През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година, поясняват от МОН.

Първият учебен ден вече настъпи и за хиляди български деца зад граница. В 410 български неделни училища в 44 държави новата учебна година започна за близо 40 000 ученици.

Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден, съобщават от образователното министерство.

Вероятно през тази седмица ще представим нашите предложения за подобряване на дисциплината в училище и те са в три групи. Едната е свързана с наказанията и преди да се стигне до крайната мярка за изключване, трябва да има серия от по-леки наказания, за да може учителят да предупреждава с тези наказания ученика, каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в сутрешния блок на Българската национална телевизия.

Източник: БТА, Димитрина Ветова    
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