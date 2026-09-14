Свят

Хиляди се събраха на бдение в памет на гръцкия певец Йоргос Мазонакис

Погребението е днес в тесен семеен кръг, а разследването на обстоятелствата около смъртта му продължава

Василена Василева Василена Василева

14 септември 2026, 10:29
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Х иляди хора се събраха вечерта на 13 септември пред църквата „Света Троица“ в атинското предградие Никея, за да отдадат последна почит на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис, който почина на 9 септември на 54-годишна възраст.

Бдението започна в 19:30 ч. и продължи до ранните часове на 14 септември. Районът пред църквата е бил препълнен още два часа преди началото, тъй като почитатели са пристигали от Атина и други части на Гърция. Някои от тях са пътували със специално наети автобуси, съобщава в. „Катимерини“.

Последните часове от живота на Йоргос Мазонакис и разследването, което разтърси Гърция

През цялата нощ опечалените са пели едни от най-известните песни на Мазонакис в знак на почит към изпълнителя, чиято кариера продължава няколко десетилетия и чиято музика е популярна сред три поколения.

  • Известни личности се сбогуваха с певеца

Сред хората, които са посетили църквата, са били известните гръцки изпълнители и актьори Анджела Димитриу, Анна Виси, Лакис Лазопулос и Зета Макрипулия. Много от тях са работили с Мазонакис през годините.

Полицията и други служби са поставили заграждения, за да контролират движението на хората и да регулират потока от присъстващи. Екип на Националния център за спешна помощ (EKAB) е останал пред църквата през цялата нощ.

Изборът на храма има особено значение за семейството и почитателите на Мазонакис. Именно това е църквата в квартала, в който певецът е роден и израснал.

Погребението му е насрочено за днес на Третото гробище в Атина, което се намира в Никея. По желание на семейството на него ще присъстват само роднини и близки приятели.

Близките на певеца са призовали вместо венци и цветя хората да направят дарения за хуманитарната организация Humanity Greece.

Плазмафереза и сърдечен арест: Разследват обстоятелствата около смъртта на Йоргос Мазонакис

  • Лекари ще дават показания за смъртта му

Докато почитателите се сбогуваха с Мазонакис, разследването на обстоятелствата около смъртта му продължава.

Двамата лекари, срещу които са повдигнати обвинения във връзка със случая, се очаква днес да се явят пред съдия-следовател. Те трябва да дадат показания за случилото се в частната клиника в атинския квартал Колонаки, където певецът е получил сърдечен арест по време на плазмафереза.

Показанията им са част от разследването, което трябва да изясни какво точно се е случило в клиниката в минутите преди и по време на сърдечния арест.

Разследващите изясняват и кои медицински лица са били в клиниката, какви процедури са били извършени и какво е било състоянието на Мазонакис непосредствено преди влошаването му.

Певецът е получил сърдечен арест по време на плазмафереза, след което е починал.

Плазмаферезата е медицинска процедура, при която кръвната плазма се отделя от останалите кръвни компоненти, обработва се и след това се връща обратно в организма.

Нови противоречия в разследването на смъртта на Йоргос Мазонакис

  • Какво се проверява

Според информацията по случая частната клиника, в която е бил лекуван Мазонакис, е предлагала услуги, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на процесите на стареене.

В същото време клиниката не е разполагала с необходимия лиценз за извършване на конкретната процедура. Според действащите изисквания плазмаферезата може да се извършва в лечебни заведения, които разполагат с необходимото оборудване и медицински възможности.

Именно това е сред въпросите, които са във фокуса на проверките след смъртта на певеца.

Аутопсията не установи причината за смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис

Случаят предизвика реакция и от страна на гръцкото Министерство на здравеопазването. Ведомството обяви планове за създаване на регулаторна рамка за услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на стареенето. Разследването трябва да установи всички обстоятелства около последните часове от живота на Мазонакис и да изясни има ли връзка между извършената процедура и настъпилата смърт.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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