Свят

Туск: Руската ескалация е факт, Полша трябва да е готова за реакция

Руски дронове удариха цели в Западна Украйна близо до полската граница, Варшава вдигна във въздуха изтребители

Василена Василева Василена Василева

14 септември 2026, 09:17
Хиляди се събраха на бдение в памет на гръцкия певец Йоргос Мазонакис

Хиляди се събраха на бдение в памет на гръцкия певец Йоргос Мазонакис
Разпада ли се Обединеното кралство? Шотландия, Уелс и Северна Ирландия искат право на избор

Разпада ли се Обединеното кралство? Шотландия, Уелс и Северна Ирландия искат право на избор
Киев: Целта на руската атака срещу влака на границата между Украйна и Полша са били високопоставените гости

Киев: Целта на руската атака срещу влака на границата между Украйна и Полша са били високопоставените гости
Тръмп предупреди: Зеленски „трябва да спре“ атаките по рафинерии

Тръмп предупреди: Зеленски „трябва да спре“ атаките по рафинерии
Смъртоносно онлайн предизвикателство взе 10 жертви за 10 дни във Великобритания и Ирландия

Смъртоносно онлайн предизвикателство взе 10 жертви за 10 дни във Великобритания и Ирландия
Замесиха България в опит за руска атака с дрон в Германия

Замесиха България в опит за руска атака с дрон в Германия
„Изпуснах асансьора и това спаси живота ми“: Историята на мъжа с куфарчето от 11 септември

„Изпуснах асансьора и това спаси живота ми“: Историята на мъжа с куфарчето от 11 септември
„Шокът от този слънчев, безоблачен ден“: Америка отбелязва 25 години от 11 септември

„Шокът от този слънчев, безоблачен ден“: Америка отбелязва 25 години от 11 септември

Р уската ескалация става факт, а Полша и нейните съюзници трябва да бъдат готови за реакция, ако това се наложи. Това заяви полският премиер Доналд Туск след руските удари с дронове по цели в Западна Украйна в близост до полската граница.

„Ескалацията от страна на Руската федерация става факт, а примерите за нея са все по-близо до нашата граница“, заяви Туск. Той подчерта, че не може да бъде изключена възможността подобна ескалация да засегне и полска територия.

Киев: Целта на руската атака срещу влака на границата между Украйна и Полша са били високопоставените гости

След атаките полският премиер свика спешно съвещание с министри и представители на службите за сигурност. По думите му Полша трябва да запази спокойствие, но едновременно с това да се подготви за съвместна реакция със съюзниците при необходимост.

  • Дрон удари влак на два километра от границата

При руските атаки през нощта са били използвани реактивни дронове „Геран-5“. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи, че един от тях е поразил цел на около един километър от полската граница, а друг - на около пет километра.

Полската армия е вдигнала във въздуха изтребители и разузнавателен самолет. Не е регистрирано нарушение на полското въздушно пространство.

Един от дроновете е поразил локомотива на пътнически влак по маршрута Киев - Варшава в района на Волин, на около два километра от границата с Полша. Украинските железници съобщиха, че екипажът е бил предупреден предварително за заплахата и няма пострадали. Влакът е превозвал 206 пътници и служители.

Друг удар е нанесен в района на граничния пункт Ягодин - Дорогуск. При атаката е поразен камион в близост до пункта, което временно е прекъснало работата му. И двата удара са извършени на украинска територия.

  • Туск: Най-лошите сценарии са възможни

Туск заяви, че атаките са част от по-широк модел на действия, насочени към нарушаване или парализиране на украинските гранични пунктове. Той припомни подобни инциденти в Молдова и посочи, че Полша трябва да бъде подготвена за различни сценарии.

„Най-лошите сценарии са възможни. Трябва заедно със съюзниците да сме готови за реакция, ако това се наложи“, каза полският премиер.

По думите му случилото се налага Полша и съюзниците ѝ да следят внимателно развитието на ситуацията и да бъдат подготвени за евентуално разширяване на конфликта.

Русия удари до влак с Борис Джонсън и съветник на Мерц

  • Шикорски: Сигурността на Полша и Украйна е неразривно свързана

Полският външен министър Радослав Шикорски, който се намира в Киев, заяви, че последните руски атаки трябва да покажат на поляците, че сигурността на Полша и Украйна е неразривно свързана.

По думите му Русия е нанесла удари по цели в непосредствена близост до полската граница, която е и външна граница на Европейския съюз и НАТО. Шикорски определи действията като ескалация и призова за увеличаване на подкрепата за Украйна.

„Руският тероризъм не просто чука на вратата на Европа, той вече е преминал през нея, а хибридната война се води и кинетично“, заяви Шикорски.

Той подчерта, че Полша и други държави имат задължението да подкрепят Украйна и да не допускат продължаване на руската агресия.

Според Шикорски действията на Москва не намаляват решимостта на Полша и Европа, а засилват убеждението, че европейските държави трябва да бъдат подготвени за възпиране.

Полският външен министър заяви още, че разделението между поляци и украинци би било в интерес на държавата, която желае зло на двете страни, и призова това да не бъде допускано.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„ЕМКО“: Взривове, отравянето на Гебрев и години на разследвания

„ЕМКО“: Взривове, отравянето на Гебрев и години на разследвания

Разпада ли се Обединеното кралство? Шотландия, Уелс и Северна Ирландия искат право на избор

Разпада ли се Обединеното кралство? Шотландия, Уелс и Северна Ирландия искат право на избор

Цените тръгват надолу: Поевтиняват плодове, зеленчуци и основни храни

Цените тръгват надолу: Поевтиняват плодове, зеленчуци и основни храни

Епичен опит на Skoda при малките електромобили (тест драйв)

Епичен опит на Skoda при малките електромобили (тест драйв)

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да се погрижа за котката ми през лятото

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 3 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 3 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 3 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Името на футболната легенда Серхио Агуеро бе замесено в наркоскандал</p>

Името на Кун Агуеро изплува в разследване срещу наркокартел в Аржентина

Любопитно Преди 41 минути

Прихванат разговор свързва бившия нападател с мрежата на арестувания лидер на агитка „Беботе“ Алварес

Revolut потвърди разкриване на клиентски данни след фалшиви искания

Revolut потвърди разкриване на клиентски данни след фалшиви искания

Парите ни Преди 42 минути

Компанията уверява, че системите ѝ и средствата на клиентите не са засегнати

129 души са в неизвестност след потъването на ферибот в Индонезия

129 души са в неизвестност след потъването на ферибот в Индонезия

Свят Преди 1 час

Най-малко 129 души остават в неизвестност, а шестима са загинали след потъването на ферибот между островите Ява и Борнео. Лошите метеорологични условия са причина за инцидента, а спасителните екипи са успели да извадят 108 оцелели

Проверка на складовете на „ЕМКО“ дни преди втория взрив: Нарушения не са открити

Проверка на складовете на „ЕМКО“ дни преди втория взрив: Нарушения не са открити

България Преди 1 час

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова заяви, че два инцидента за по-малко от месец са притеснителни за жителите на областта

Отложиха преговорите за Ормузкия проток между Иран и страните от Залива

Отложиха преговорите за Ормузкия проток между Иран и страните от Залива

Свят Преди 2 часа

Оман съобщи, че срещата е отложена „в интерес на консенсуса“, без да посочи нова дата

ХДС на Мерц печели в Долна Саксония, но АзГ удвоява резултата си

ХДС на Мерц печели в Долна Саксония, но АзГ удвоява резултата си

Свят Преди 3 часа

Християндемократите вземат 27,7% на местните избори, крайнодясната партия достига 16,5%

<p>Щастлива развръзка: Спасиха&nbsp;мъж, пострадал при инцидент с АТВ в Осоговската планина</p>

Щастлива развръзка: Спасиха 40-годишен мъж, пострадал при инцидент с АТВ в Осоговската планина

България Преди 3 часа

Планински спасители са му оказали първа помощ, след което е потърсено съдействие от въздушна линейка

Кръстовден е: Небето се отваря за желания, какви са обичаите и поверията

Кръстовден е: Небето се отваря за желания, какви са обичаите и поверията

Любопитно Преди 3 часа

На 14 септември православните християни отбелязват Въздвижение на Светия и Животворящ Кръст Господен. Празникът е свързан с едни от най-силните народни вярвания за здраве, защита и сбъдване на желания

,

Илюзия за диета: Салатите от менюто с повече калории от чийзбургер

Любопитно Преди 3 часа

Здравословният избор понякога се оказва истинска хранителна бомба заради тежките дресинги, майонезата и пържените добавки

НСТС обсъжда линията на бедност за 2027 г. и промени в Кодекса на труда

НСТС обсъжда линията на бедност за 2027 г. и промени в Кодекса на труда

България Преди 3 часа

Социалните партньори ще разгледат и два законопроекта, свързани с трудовото законодателство

Прокуратурата и МВР с нова информация по случая "Петрохан - Околчица"

Прокуратурата и МВР с нова информация по случая "Петрохан - Околчица"

България Преди 3 часа

Осем месеца след откриването на телата разследващите се очаква да представят резултатите от експертизи, свързани с възможните мотиви за смъртта на мъжете

Изтича срокът за регистрация на инициативните комитети за президентските избори

Изтича срокът за регистрация на инициативните комитети за президентските избори

България Преди 3 часа

До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки

.

След 14 години реставрация: Откриха най-голямата римска стенна мозайка в историята

Любопитно Преди 4 часа

Импозантната находка край Колизеума в Рим разкрива изключително подробни древни сцени и колоритни фрески от I век

Снимката е илюстративна

Учени откриха огромна топлинна аномалия дълбоко във вътрешността на Марс

Свят Преди 4 часа

Марс крие невидимо температурно разделение, като южното му недро вероятно е с неколкостотин градуса по-горещо от северното и е частично разтопено. Откритието може да обясни няколко дългогодишни загадки, включително необичайния магнетизъм, сеизмичното поведение и историята на водата на Червената планета

Кодът на сезоните: Защо не сме еднакво устойчиви на стрес през цялата година

Кодът на сезоните: Защо не сме еднакво устойчиви на стрес през цялата година

Любопитно Преди 4 часа

Устойчивостта на стрес се влияе от няколко циклични процеса, вариращи от индивидуални механизми на клетъчно ниво до универсалния цикъл на сезоните

Слънце и до 27° в понеделник, облаци и дъжд във вторник

Слънце и до 27° в понеделник, облаци и дъжд във вторник

България Преди 4 часа

През първия ден от новата седмица ни очаква предимно слънчево време. Краткотрайни заоблачавания и леки превалявания се очакват главно в нощните часове и през втория ден от седмицата

Всичко от днес

От мрежата

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
1

Започва приветлив и слънчев период

sinoptik.bg
1

Трудна година за лозарите: Ниски изкупни цени и растящи разходи

sinoptik.bg

Как Ваня, Ръждавичка и Мартин работят в екип като водещи на “След Игрите”?

Edna.bg

Кичка Бодурова: Колата ми се озова в дълбока канавка със задните гуми във въздуха

Edna.bg

Стоичков и Любо Ганев сътвориха голямо шоу (видео)

Gong.bg

Общото събрание на Левски започна със Сираков и Боримиров

Gong.bg

Масов теч на данни от Revolut

Nova.bg

5 акта и 137 предписания са издадени при проверки на училищните автобуси преди първия учебен ден

Nova.bg