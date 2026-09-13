Свят

Смъртоносно онлайн предизвикателство взе 10 жертви за 10 дни във Великобритания и Ирландия

При един от инцидентите двама британски полицаи също губят живота си, докато се опитват да спрат автомобил с млади хора. При сблъсъка между колата и патрулката загиват общо седем души

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 септември 2026, 09:18
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Д есет младежи са загинали за 10 дни във Великобритания и Ирландия, след като са се включили в опасно онлайн предизвикателство – да карат в насрещното платно на магистрала.

При един от инцидентите двама британски полицаи също губят живота си, докато се опитват да спрат автомобил с млади хора. При сблъсъка между колата и патрулката загиват общо седем души, пише NOVA.

От началото на годината само в Ирландия са регистрирани 62 подобни инцидента. В социалните мрежи се появяват все повече видеа, на които младежи демонстрират опасното шофиране, а някои от тях се опитват да заобиколят системите за сигурност на платформите, като представят клиповете като съдържание, създадено с изкуствен интелект

 „Това е използване на превозно средство като оръжие и е смъртоносна форма на поведение“, заяви ирландският министър на вътрешните работи Джим О'Калахан.

В Ирландия вече се обсъжда въвеждането на отделно наказание за умишлено шофиране в насрещното по магистрала.

„Все още не е криза, но несъмнено е тенденция в социалните медии“, каза О'Калахан и подчерта, че при причиняване на смърт или сериозно нараняване и сега законът предвижда до 10 години затвор. Според него обаче поведението трябва да бъде разглеждано като нов вид престъпление.

И британските власти настояват платформите да действат по-бързо и да премахват подобни клипове. „Има много съдържание онлайн, в социалните мрежи, на хора, които възхваляват опасното шофиране“, заяви британският зам.-министър на отбраната Люк Полард.

По думите му социалните мрежи знаят как работят алгоритмите им и че провокативните видеа носят повече гледания, а понякога и пари – финансов стимул за създаване на все по-опасно съдържание.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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