Свят

"Не го доближавайте": Издирват 21-годишен мъж след смъртоносната атака в Берлин

Властите издирват 21-годишния Абдул Б., който е заподозрян за нападението в Тиргартен, при което загина човек и 16 бяха ранени

26 юли 2026, 09:37
„Самотен вълк“ или по-голяма мрежа: Какво се знае за атаката срещу Прайда в Берлин

„Самотен вълк“ или по-голяма мрежа: Какво се знае за атаката срещу Прайда в Берлин
Взривове в Киев и атака срещу кораб в Черно море, има ранени и изчезнали

Взривове в Киев и атака срещу кораб в Черно море, има ранени и изчезнали
Володимир Зеленски обвини Русия, че подпомага иранските удари със сателитни снимки

Володимир Зеленски обвини Русия, че подпомага иранските удари със сателитни снимки
Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин

Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин
Огнен ад в Европа: Над 250 000 души евакуирани заради пожарите във Франция и Испания

Огнен ад в Европа: Над 250 000 души евакуирани заради пожарите във Франция и Испания
„Ако си тръгна, фалирате!“: Тръмп критикува медиите на вечерята на кореспондентите

„Ако си тръгна, фалирате!“: Тръмп критикува медиите на вечерята на кореспондентите
Даниел Митов очаква президентско вето върху бюджета и атакува финансовата политика на кабинета

Даниел Митов очаква президентско вето върху бюджета и атакува финансовата политика на кабинета
Тръмп се появи на галавечеря с послание „шоуто трябва да продължи“

Тръмп се появи на галавечеря с послание „шоуто трябва да продължи“
  • Берлинската полиция публикува снимка на вероятния извършител на нападението срещу гейпарада - 21-годишния Абдул Б., който е издирван, след като автомобил се вряза в тълпата в парк „Тиргартен“.
  • Заподозреният е известен на властите и се предполага, че е свързан с ислямистки среди, като полицията предупреждава гражданите да не го доближават, тъй като може да е въоръжен и опасен.
  • Разследването продължава и все още не са изяснени мотивът, ролята на заподозрения и дали е имало втори нападател; проверяват се и свидетелски данни за евентуални атаки с хладно оръжие след врязването на автомобила.

Вижте повече в нашата галерия:

Берлинската полиция разпространи снимка на вероятния извършител на нападението срещу гейпарада в германската столица, отнело живота на един човек и ранило 16, предаде ДПА.

Властите започнаха хайка в града за залавянето на 21-годишния заподозрян на име Абдул Б., който избяга, след като кола се вряза снощи в множеството в парка "Тиргартен".

Полицейският говорител Флориан Нат заяви, че лицето е известно на властите и се предполага, че е част от ислямистките среди в Берлин. По информация на ДПА, съвсем наскоро през май той е бил освободен от център за задържане на непълнолетни и малолетни престъпници.

Тази сутрин берлинската прокуратура и Областната криминална служба излязоха с предупреждение към обществеността всеки, който го види, своевременно да подаде сигнал. Заподозреният е описан като слаб и висок около 190 см.

Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин

"Не го доближавайте, може да е въоръжен и опасен!", се допълва в съобщението.

По първоначални данни на полицията, около 22 ч. снощи бял микробус е блъснал неуточнен брой хора на Прайда в парка "Тиргартен", което е принудило организаторите да отменят по-нататъшните прояви от събитието. 

Какво се знае за атаката срещу Прайда в Берлин (ОБЗОР)

Автомобилът след това се е ударил в дърво, а водачът е избягал в неизвестна посока, казаха от полицията. Мотивът засега остава неясен.

Не е ясно и дали заподозреният е шофирал превозното средство. Празният автомобил, който по думите на Нат е бил със сериозни щети по него, е иззет от местопрестъплението.

По думите му в момента се проверява и дали след врязването на колата в множеството случаят не е имал и продължение, включително дали от автомобила не е излязъл човек, който е започнал да напада хора с хладно оръжие.

Според очевидци няколко души може да са получили прободни рани, а други са казали, че са видели човек в черно облекло с мачете.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Берлин Нападение Гейпарад Тероризъм Ислямистки среди Хайка Тиргартен Полиция Заподозрян Атака с автомобил
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

"Не го доближавайте": Издирват 21-годишен мъж след смъртоносната атака в Берлин

Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин

Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин

Мъченицата, останала невредима във врящо масло - почитаме света Параскева Римлянка

Мъченицата, останала невредима във врящо масло - почитаме света Параскева Римлянка

„Самотен вълк“ или по-голяма мрежа: Какво се знае за атаката срещу Прайда в Берлин

„Самотен вълк“ или по-голяма мрежа: Какво се знае за атаката срещу Прайда в Берлин

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Защо котката ми ме следва в банята? 

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg
„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП
Ексклузивно

„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП

Преди 12 часа
Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот
Ексклузивно

Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот

Преди 13 часа
Надпреварата за
Ексклузивно

Надпреварата за "Дондуков" 2: Кои имена на кандидати за президент вече са известни

Преди 10 часа
Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна
Ексклузивно

Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Националните флагове на Бразилия и САЩ

Дипломатическо напрежение: Бразилия отказа визи на хора от екипа на Вашингтон

Свят Преди 1 час

Сред засегнатите са високопоставени служители на Държавния департамент, свързани с въпросите за демокрацията и човешките права.

Полезна ли е динята? Да, но не за всички, ето кой трябва да внимава

Полезна ли е динята? Да, но не за всички, ето кой трябва да внимава

Любопитно Преди 2 часа

Динята е един от най-популярните летни плодове, но в някои случаи консумацията ѝ може да навреди на здравето ви. Има хора, които трябва да бъдат внимателни с този плод

Малко познати, но полезни функции за Google Maps

Малко познати, но полезни функции за Google Maps

Технологии Преди 2 часа

Обикновено свързваме Google Maps с навигацията и подробните карти. Това е малка част от възможностите на приложението, което може да бъде източник на още много и полезна информация, стига да знаем как и къде да я потърсим в многото му функции

26 юли: Злато, предателство и удушен император

26 юли: Злато, предателство и удушен император

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Снимката е илюстративна

Жегата се връща, но в понеделник идват гръмотевици

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°

35 загинаха при тежка автобусна катастрофа в Сирия

35 загинаха при тежка автобусна катастрофа в Сирия

Свят Преди 12 часа

Още 30 души са ранени при инцидента край Палмира; сред жертвите има цивилни и служители на силите за сигурност

Александър Пулев

Министър Пулев: Започваме силен политически диалог с Германия и "Райнметал"

България Преди 13 часа

Правителството отхвърля стария проект като фиктивен и преговаря за пълноценно включване на „ВМЗ – Сопот“ в европейските доставки

По-висок доход за майките: Държавата обмисля 75% обезщетение при ранно завръщане на работа

По-висок доход за майките: Държавата обмисля 75% обезщетение при ранно завръщане на работа

България Преди 14 часа

В момента майките получават 50% от обезщетението си през втората година на майчинството, но министерството обмисля този процент да бъде повишен

Почина френската певица и композиторка Мари Пол Бел, изпяла хита La Parisienne

Почина френската певица и композиторка Мари Пол Бел, изпяла хита La Parisienne

Свят Преди 14 часа

Изпълнителката си отиде на 80-годишна възраст след продължително боледуване

Хамид Хамид

Демерджиев е в паника, кара НАП да го “пере", коментира Хамид Хамид от ДПС

България Преди 15 часа

Според Хамид днешната медийна активност на ПР-ката на НАП от Бургас е „злополучен опит за кризисен ПР"

Виктор Орбан призова за „национална съпротива“ в Унгария и отправи критики към ЕС

Виктор Орбан призова за „национална съпротива“ в Унгария и отправи критики към ЕС

Свят Преди 15 часа

В първата си голяма изява след изборната загуба бившият премиер атакува правителството на Петер Мадяр и прогнозира разпад на европейските институции

Разкъсани колани и липсващи документи: Проверки разкриха нередности при парасейлинга по Черноморието

Разкъсани колани и липсващи документи: Проверки разкриха нередности при парасейлинга по Черноморието

България Преди 16 часа

Инспекторите дадоха между 7 и 10 дни на операторите да отстранят нередностите, проверките продължават

Бойко Борисов се срещна с ръководството на ГЕРБ-Шумен в „Двора на кирилицата“ в Плиска

Бойко Борисов се срещна с ръководството на ГЕРБ-Шумен в „Двора на кирилицата“ в Плиска

България Преди 16 часа

Партийният лидер акцентира върху обновяването на местните структури и значението на инвестициите в културно-историческото наследство

Никола Цолов

Сблъсък с Монтоя коства подиума на Никола Цолов в Унгария

Любопитно Преди 16 часа

Смела атака за второто място завърши с отпадане, а италианецът Габриеле Мини съкрати разликата в шампионата

От сираче с плюшена играчка до истински герой: Маймунката Пънч стана на 1 годинка

От сираче с плюшена играчка до истински герой: Маймунката Пънч стана на 1 годинка

Любопитно Преди 17 часа

Пънч, осиротелият японски макак, който стана световна сензация, след като се гушкаше в плюшен орангутан за утеха, навърши една годинка. Днес той вече е приет от останалите маймуни в зоопарка, а фенове от целия свят го засипаха с хиляди честитки

Иван Демерджиев

След проверка: НАП потвърди, че министър Иван Демерджиев няма укрити данъци

България Преди 17 часа

Данъчните отчитат и сериозен брой нарушения при контролната си кампания по Черноморието

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Мерилин Менсън превърна Hills of Rock в мрачен карнавал

Edna.bg

Дневен хороскоп за 26 юли, неделя

Edna.bg

По стъпките на Меси: на 39 г. е и не спира да бележи

Gong.bg

Неймар се завърна с 2 гола в първенството на Бразилия

Gong.bg

13 месеца без отговори: Родители търсят истината за мистериозната смърт на дъщеря си след езотеричен ритуал

Nova.bg

Инфлацията се забавя, но цените продължават да растат: Кои услуги са поскъпнали най-много

Nova.bg