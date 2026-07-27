Инцидент на „Цариградско шосе“ в София: Автобус скъса мантинелата и навлезе в насрещното

Кола блъсна общински съветник и 8-годишния му син на пешеходна пътека в Червен бряг

Засилват охраната на летище „Безмер“ и небето ни след среща в МС

А втобус на столичния градски транспорт, пътуващ в посока Орлов мост, катастрофира на булевард „Цариградско шосе“, след като се удари в разделителната мантинела и я скъса.

След инцидента превозното средство е препречило и платнoто за движение в излизане от София към Пловдив, което е довело до сериозни затруднения в трафика. По информация на NOVA трима са пострадали.

На място са изпратени екипи на полицията, спешна помощ и аварийните служби, които работят по разчистването на пътя и изясняването на причините за катастрофата.

Автобусът е спрял хода си в бетонен ограничител, след като шофьорът загубил контрол.

Свидетел на инцидента разказа, че шофьорът на автобуса му споделил, че не могъл да спре, защото отказали спирачките на превозното средство.

"Добре, че не удари нито една от колите, но вътре има хора, които са зле", добави той.

Друг мъж, чиято кола спряла точно пред автобуса след удара, разказа, че скоростта, с която превозното средство от градския транспорт преминало през мантинелата, не била ниска, но вероятно в рамките на ограничението.