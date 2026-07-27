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„Щедър, емоционален и любящ“, но с „промит мозък“: Кой е извършителят на атаката в Берлин

21-годишният Абдул Балут беше убит при полицейска операция в района Шпандау след смъртоносната атака с микробус и нож

27 юли 2026, 09:51
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  • Заподозреният за атаката в Берлин,  21-годишният Абдул Балут, е застрелян при полицейска операция в берлинския район Шпандау, след като беше издирван за нападението с микробус и нож.
  • При атаката загина една жена, а 29 души бяха ранени. Германските власти определят случая като предполагаем ислямистки терористичен акт, а заподозреният е бил известен на службите с криминално минало и връзки с ислямистки среди.
  • Нападението доведе до преждевременно прекратяване на прайда в Берлин, предизвика силни реакции от германските и европейските лидери и засили дебата за сигурността и екстремизма в Германия преди предстоящите регионални избори.

21-годишният Абдул Балут е бил убит при полицейска операция в района Шпандау, след като беше издирван за смъртоносното нападение в парка „Тиргартен“, близо до фестивала в Берлин, пише The Guardian.

Мъжът, заподозрян, че е врязал микробус в тълпа край прайд фестивала в Берлин, а след това е нападнал хора с нож при предполагаем ислямистки терористичен акт, е бил застрелян от полицията, съобщиха германските власти.

В неделя вечерта полицията потвърди, че основният заподозрян е бил убит при полицейска операция в комплекс от градински парцели в столичния район Шпандау.

Една жена загина, а 29 души бяха ранени в събота вечерта, след като мъж с нает микробус се вряза в група пешеходци, а след това нападна хора с оръжие, наподобяващо мачете. Атаката е извършена около 22:00 часа местно време в парка „Тиргартен“, близо до Бранденбургската врата и в непосредствена близост до едно от най-големите ЛГБТК+ събития в Европа.

Нападението принуди организаторите преждевременно да прекратят едно от най-мащабните прайд шествия на континента и дойде на фона на нарастващото напрежение в Германия след поредица от смъртоносни нападения с автомобили и ножове.

Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт съобщи, че основният заподозрян е 21-годишният Абдул Балут.

„Имаме работа със заподозрян извършител, който вече беше привличал вниманието на властите с голям брой криминални прояви, радикализация и връзки с ислямистките среди“, заяви той на пресконференция близо до мястото на нападението.

Министърът уточни, че Балут вече е бил осъждан. Като непълнолетен той е получил присъда от една година и десет месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е било условно отложено.

Германски медии съобщиха, че Балут е германски гражданин с ливански произход, симпатизант на „Ислямска държава“, който миналата година е пътувал до Близкия изток в неуспешен опит да се присъедини към терористичната организация. Според вестник Bild и списание Der Spiegel впоследствие той е бил осъден в Германия за „подготовка на тежък акт на подривно насилие“.

Полицията и прокуратурата отправиха призив към обществеността за съдействие при издирването на Балут, но предупредиха хората да избягват всякакъв пряк контакт с него, тъй като може да е въоръжен и изключително опасен.

В ранните часове на неделя полицията претърси апартамент в берлинския квартал Шьонеберг, недалеч от мястото на нападението, но не откри никого там.

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  • Бащата: „Беше промит мозъкът му“

Преди Балут да бъде застрелян, Der Spiegel разговаря по телефона с баща му Тауфик, който по това време бил в Ливан на посещение при роднини.

Той описал сина си като „щедър, емоционален и любящ“. По думите му Балут живеел с майка си, от която Тауфик е разведен, както и с две от трите си сестри.

Младежът учил до десети клас, след което сменял различни работни места, работил като охранител и шофьор.

Тауфик разказал, че семейството изповядва шиитския ислям, но „не е крайно религиозно“ и „не подкрепя „Ислямска държава“, сунитска екстремистка организация.

Той признал, че често спорел със сина си заради външния му вид.

„Не му позволявах да носи дълга брада“, казал той пред Der Spiegel, определяйки я като символ на екстремизма.

Попитан какъв може да е мотивът за нападението, бащата отговорил кратко:

„Промиха му мозъка.“

По думите му той разговарял със сина си именно в деня на атаката.

„Обади ми се и си говорихме нормално, както всеки ден. Каза ми, че му липсвам и че му се иска да бъде с нас в Ливан“, казва Тауфик. 

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  • Мерц: „Ще защитим свободата си“

Германският канцлер Фридрих Мерц призова обществото да не допуска разделение и сплашване след нападението.

„Ще обсъдим последствията и ще защитим свободата си“, заяви той на пресконференция.

По-рано Мерц обеща извършителите да бъдат наказани, като в публикация в социалните мрежи определи „отвратителното деяние“ като „атака срещу нашето общество“.

По разпореждане на властите знамето на германския Бундестаг беше спуснато наполовина.

Според полицията микробусът е блъснал множество хора, след като навлязъл в парка „Тиргартен“. Малко преди 22:00 часа водачът на белия микробус рязко отклонил превозното средство към парка, близо до маршрута, по който по-рано през деня е преминало прайд шествието. Той връхлетял върху хора, движещи се по алея, след което се блъснал в дърво.

Според Bild, позовавайки се на очевидец, мъж е излязъл от микробуса и е избягал пеша.

В неделя в цял Берлин се провеждаше мащабна операция по издирването му с участието на хеликоптери и полицейски служители от няколко германски провинции.

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  • „Един от най-тежките дни за куиър общността“

Участникът в събитието Юлиан Метиг определи случилото се като „кошмар, превърнал се в реалност“.

„Това е един от най-тежките дни за куиър общността и ден, който лично аз се надявах никога да не преживея... Шокиран съм“, каза той.

Стотици хиляди хора се бяха събрали в Берлин под лятното слънце, за да участват в прайд шествието.

В Германия проявата е известна като Christopher Street Day (CSD), име, произлизащо от улицата, на която се намира барът Stonewall Inn в Ню Йорк. Именно там бунтовете срещу полицейските акции поставят началото на съвременното движение за правата на ЛГБТК+ хората.

Първото издание на CSD в Западен Берлин се провежда през 1979 г.

Кметът на Берлин Кай Вегнер определи смъртоносното нападение като „атака срещу нашето свободно и космополитно общество“.

„След мирния и пъстър Christopher Street Day проявата в подкрепа на толерантен и мирен Берлин беше атакувана по най-бруталния начин“, написа той в социалната мрежа X.

„Берлин е град на свободата, а днес именно нашата свобода беше атакувана по най-ужасяващия начин. Мислите ми са с жертвите, техните семейства и приятелите им.“

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  • Напрежение преди изборите

За първи път в историята си тазгодишният CSD започна още в петък вечер с политически митинг в подкрепа на демокрацията.

През септември в Берлин, заедно с още две германски провинции, предстоят регионални избори.

Съботното шествие премина под мотото „Да заемеш позиция е модерно“, което организаторите определиха като отговор на „нарастващата враждебност“ към ЛГБТК+ хората в Германия.

В шествието през центъра на града участваха над 80 платформи и 50 пешеходни групи. Маршрутът премина покрай Потсдамер плац и Колоната на победата в парка „Тиргартен“, а финалът беше пред Бранденбургската врата.

По-рано през деня един човек беше арестуван, след като отказал да изпълни полицейски разпореждания по време на контрапротест на крайнодесни активисти.

Още преди миналогодишния парад ЛГБТК+ организации в Берлин предупредиха, че нападенията срещу общността зачестяват, а трудно извоюваните права са под нарастваща заплаха.

Според активисти засилването на враждебността съвпада с нарастващата подкрепа за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD), която в момента е най-популярната политическа сила в националните социологически проучвания, както и с увеличаването на нападенията, вдъхновени от ислямисткия екстремизъм.

  • Международна реакция

Европейски лидери изразиха солидарност с Германия, сред които премиерите на Белгия, Нидерландия и Швеция.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони написа в X:

„Италия категорично осъжда и се противопоставя на всички форми на омраза и екстремизъм. Ние сме с Германия и германския народ.“

Френският президент Еманюел Макрон заяви:

„Пред лицето на омразата и насилието нашият отговор винаги ще бъде единство, свобода и решителност.“

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германски политик от десноцентристкия лагер и съюзник на Мерц, изрази най-дълбоките си съболезнования към жертвите. Тя подчерта, че шествието CSD символизира „свободата, достойнството и равенството, основните ценности на Европейския съюз“.

Британският външен министър Ед Милибанд заяви, че е „ужасен от потресаващото нападение в Берлин“, и съобщи, че е разговарял с германския си колега Йохан Вадефул, за да изрази солидарността на Обединеното кралство.

„Ние сме с Германия“, заяви той.

Реакция последва и от представители на крайната десница.

Съпредседателят на AfD Тино Хрупала написа в X:

„Няма да позволим на религиозните екстремисти да разделят страната ни чрез насилие и нетърпимост!“

Председателят на френската крайнодясна партия „Национален сбор“ Жордан Бардела заяви:

„Ислямистката заплаха остава един от най-сериозните проблеми пред Европа и продължава да атакува онова, което най-много мрази в нашата цивилизация, и което ние ценим най-силно, свободата.“

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Смъртоносна атака по време на гейпарада в Берлин
Смъртоносна атака по време на гейпарада в Берлин
Смъртоносна атака по време на гейпарада в Берлин
Източник: The Guardian    
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