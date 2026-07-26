Застреляха атентатора от гей парада в Берлин след полицейска операция

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Разследват атаката на Прайда в Берлин като ислямистка терористична атака

З аподозреният за извършването на предполагаема ислямистка терористична атака по време на прайд събитие в Берлин бе застрелян от полицията в събота вечерта, пише ВВС.

По данни на прокуратурата извършителят — 21-годишният германски гражданин от ливански произход Абдул Балут, е врязал бус в тълпа от хора, след което е нападнал присъстващите с нож. При бруталната атака загина една жена, а най-малко 29 души бяха ранени.

Младежът е бил добре известен на органите на реда и по-рано е прави опити да се присъедини към терористичната групировка „Ислямска държава“.

BREAKING: The suspect in the deadly Berlin Pride attack is killed in a confrontation with police, officials say. https://t.co/2X4ucDeTX0 — The Associated Press (@AP) July 26, 2026

Спецоперация в квартал Шпандау

Заподозреният е бил открит от полицейските сили в градинска постройка в западноберлинския квартал Шпандау около 18:00 часа местно време.

Според официалното съобщение на берлинската полиция, при опит да бъде задържан, Балут е тръгнал с прободно оръжие срещу служителите на реда, което е наложило използването на огнестрелно оръжие от страна на специалните части (SEK Berlin).

„Въпреки незабавните реанимационни мерки, предприети от екипите на пожарната служба в Берлин, той е починал на място“, потвърди говорител на полицията.

Разследването по случая и евентуалните му съучастници продължава под прякото наблюдение на прокуратурата.