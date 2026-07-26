„Самотен вълк“ или по-голяма мрежа: Какво се знае за атаката срещу Прайда в Берлин

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Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин

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Автомобил се вряза в Берлин Прайд в парк „Тиргартен“, при което загина най-малко един човек, а 16 души бяха ранени, като част от тях са в тежко или критично състояние. Събитието беше прекратено.

Полицията има заподозрян, известен на властите и предполагаемо свързан с ислямистки среди, но мотивът и броят на извършителите все още се изясняват. Разследват се и данни за евентуално нападение с хладно оръжие.

Германските власти определиха случая като атака срещу свободното и отворено общество, а анализатори посочват, че начинът на нападение напомня предишни терористични атаки в Европа с използване на автомобили срещу тълпи.

Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин

Нападател се вряза с автомобил в гейпарада в Берлин (Берлин Прайд) и уби най-малко един човек и рани 16, няколко от тях са в критично състояние. По случая има заподозрян, съобщиха властите тази сутрин, цитирани от ДПА.

Полицейският говорител Флориан Нат заяви, че лицето е известно на властите и се предполага, че е част от ислямистките среди в Берлин. Представителят на органите на реда отказа да даде повече подробности, тъй като разследването все още не е приключило.

По първоначални данни на полицията, около 22 ч. снощи бяла кола е блъснала неуточнен брой хора на Прайда в парка "Тиргартен", което е принудило организаторите да отменят по-нататъшните прояви от събитието.

Автомобилът след това се е ударил в дърво, а водачът е избягал в неизвестна посока, казаха от полицията.

Мотивът засега остава неясен.

UPDATE: Police have identified a suspect after a car drove into a crowd at Berlin Pride, killing one person and injuring 16 others. A citywide manhunt is underway as authorities continue investigating the deadly attack. #Berlin #Germany #BreakingNews pic.twitter.com/ViAB1NvI1Y — OMEGA TV UK (@OmegaTVUK) July 26, 2026

Органите на реда предприеха няколко операции във връзка с разследването, включително претърсване на жилище в берлинския квартал "Шонеберг".

Няма арестувани, тъй като на адреса не е открит никой, каза Нат пред ДПА.

По думите му в момента се проверява и дали след врязването на колата в хората случаят не е имал и продължение, включително дали от автомобила не е излязъл човек, който е започнал да напада хора с хладно оръжие.

"Това ни разказаха очевидци – че е имало хора, лежащи на земята с прободни рани."

Car Plows Into Crowd at Berlin Pride Event in Suspected Terror Attack https://t.co/BwUEQ4ui59 via @NYTimes — Algernon Fross (@fxp123) July 26, 2026

Според говорител на пожарната трима от 16-те ранени са с животозастрашаващи наранявания, а осем са с тежки. Пет души са леко ранени. Тежките случаи са откарани в болница.

Органите на реда отбелязаха, че има противоречиви данни за това дали е имало един или повече извършители. Затова, посочи Нат, разследващите възприемат по-широкообхватен подход към разследването, но отказа да навлезе в конкретика.

От вчера сутринта в Берлин са разположени над 2200 полицейски служители, някои от които тежковъоръжени, а други действат под прикритие, в цивилно облекло, посочи той.

Екипите на спешните служби остават на място, а обществеността беше призована да избягва района.

Берлинският кмет Кай Вегнер определи случилото се като "атака срещу нашето свободно и отворено общество".

Berlin police say suspect in Pride attack had ties to Islamic 'circles' in German capital | Click on the image to read the full story https://t.co/KXs3o1KjDU — WYFF News 4 (@wyffnews4) July 26, 2026

"След мирния и цветен "Ден на Кристофър Стрийт" (ежегодния гейпарад в Берлин – бел. ред) това събитие за толерантен и мирен Берлин беше нападнато по най-брутален начин", посочи той.

Вегнер благодари на спешните служби за бързата реакция и изрази увереност, че ще има пълно разследване на случая.

Германският вътрешен министър Александър Добринт предложи на регионалните власти в Берлин помощ от федералното правителство, съобщи говорител. Канцлерът Фридрих Мерц е бил информиран своевременно за случилото се.

Вчера за ежегодния Прайд в германската столица се събраха стотици хиляди хора. Организаторите казаха, че шествието има за цел да изпрати послание за демокрация, толерантност и многообразие.

Берлинският Прайд е едно от най-големите събития на ЛГБТ+ общността в Европа.

„Самотен вълк“ или по-голяма мрежа стои зад атаката срещу Прайда в Берлин

"Атаката срещу участниците в Прайда в Берлин може да е извършена по модел, използван при редица терористични нападения в Европа". Това заяви международният анализатор проф. Владимир Чуков в ефира на NOVA .

По думите му информацията за нападението все още е оскъдна, но използването на автомобил за врязване в група хора напомня за атаките в Берлин през 2016 г., Ница, Лондон и Барселона. „Очевидно става въпрос за някаква схема, за предварително подбран модел за извършването на този кървав атентат срещу невинни хора“, коментира проф. Чуков.

Според него предстои да се изясни дали нападателят е действал като „самотен вълк“ или е бил част от по-голяма мрежа. Анализаторът допуска, че зад атаката може да стои организация, която действа дълбоко в западноевропейските общества и е свързана с радикална идеология.

Проф. Чуков посочи, че възможна причина за избора на Прайда като мишена е отношението на джихадистките организации към ЛГБТ общността. Той припомни случаи от периода на действията на „Ислямска държава“ в Сирия и Ирак, когато представители на общността са били подлагани на жестоки екзекуции.

По думите му Германия, както и други европейски държави, остава постоянна мишена за терористични атаки заради големите мигрантски общности и наличието на радикализирани елементи. „Германците са много напред в материята. В края на годината те обявяват бройка на радикални елементи, които са потенциални атентатори“, заяви анализаторът.

Той коментира и въпроса за мерките за сигурност по време на Прайда. Според него фактът, че автомобил е успял да достигне до място с голямо струпване на хора, повдига сериозни въпроси. „Съвсем резонен въпрос е защо не са осигурени съответните мерки и не е гарантирана сигурността на тези хора“, посочи проф. Чуков.

Той допусна, че при организацията на събитието може да е имало пропуски, въпреки че германските служби традиционно извършват сериозна работа по предотвратяване на терористични атаки. „Контраразузнаването върши много добра работа, но очевидно не е свършило достатъчно работата си в този случай“, заключи международният анализатор.