Свят

„Самотен вълк“ или по-голяма мрежа: Какво се знае за атаката срещу Прайда в Берлин

Германските власти проучват всички версии след врязването на автомобил в множеството в парк „Тиргартен“.

26 юли 2026, 09:11

"Не го доближавайте": Издирват 21-годишен мъж след смъртоносната атака в Берлин
Взривове в Киев и атака срещу кораб в Черно море, има ранени и изчезнали

Взривове в Киев и атака срещу кораб в Черно море, има ранени и изчезнали
Володимир Зеленски обвини Русия, че подпомага иранските удари със сателитни снимки

Володимир Зеленски обвини Русия, че подпомага иранските удари със сателитни снимки
Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин

Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин
Огнен ад в Европа: Над 250 000 души евакуирани заради пожарите във Франция и Испания

Огнен ад в Европа: Над 250 000 души евакуирани заради пожарите във Франция и Испания
„Ако си тръгна, фалирате!“: Тръмп критикува медиите на вечерята на кореспондентите

„Ако си тръгна, фалирате!“: Тръмп критикува медиите на вечерята на кореспондентите
Даниел Митов очаква президентско вето върху бюджета и атакува финансовата политика на кабинета

Даниел Митов очаква президентско вето върху бюджета и атакува финансовата политика на кабинета
Тръмп се появи на галавечеря с послание „шоуто трябва да продължи“

Тръмп се появи на галавечеря с послание „шоуто трябва да продължи“
  • Автомобил се вряза в Берлин Прайд в парк „Тиргартен“, при което загина най-малко един човек, а 16 души бяха ранени, като част от тях са в тежко или критично състояние. Събитието беше прекратено.
  • Полицията има заподозрян, известен на властите и предполагаемо свързан с ислямистки среди, но мотивът и броят на извършителите все още се изясняват. Разследват се и данни за евентуално нападение с хладно оръжие.
  • Германските власти определиха случая като атака срещу свободното и отворено общество, а анализатори посочват, че начинът на нападение напомня предишни терористични атаки в Европа с използване на автомобили срещу тълпи.

Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин

Нападател се вряза с автомобил в гейпарада в Берлин (Берлин Прайд) и уби най-малко един човек и рани 16, няколко от тях са в критично състояние. По случая има заподозрян, съобщиха властите тази сутрин, цитирани от ДПА.

Полицейският говорител Флориан Нат заяви, че лицето е известно на властите и се предполага, че е част от ислямистките среди в Берлин. Представителят на органите на реда отказа да даде повече подробности, тъй като разследването все още не е приключило.

По първоначални данни на полицията, около 22 ч. снощи бяла кола е блъснала неуточнен брой хора на Прайда в парка "Тиргартен", което е принудило организаторите да отменят по-нататъшните прояви от събитието.

Автомобилът след това се е ударил в дърво, а водачът е избягал в неизвестна посока, казаха от полицията.

Мотивът засега остава неясен.

Органите на реда предприеха няколко операции във връзка с разследването, включително претърсване на жилище в берлинския квартал "Шонеберг".

Няма арестувани, тъй като на адреса не е открит никой, каза Нат пред ДПА.

По думите му в момента се проверява и дали след врязването на колата в хората случаят не е имал и продължение, включително дали от автомобила не е излязъл човек, който е започнал да напада хора с хладно оръжие.

"Това ни разказаха очевидци – че е имало хора, лежащи на земята с прободни рани."

Според говорител на пожарната трима от 16-те ранени са с животозастрашаващи наранявания, а осем са с тежки. Пет души са леко ранени. Тежките случаи са откарани в болница.

Органите на реда отбелязаха, че има противоречиви данни за това дали е имало един или повече извършители. Затова, посочи Нат, разследващите възприемат по-широкообхватен подход към разследването, но отказа да навлезе в конкретика.

От вчера сутринта в Берлин са разположени над 2200 полицейски служители, някои от които тежковъоръжени, а други действат под прикритие, в цивилно облекло, посочи той.

Екипите на спешните служби остават на място, а обществеността беше призована да избягва района.

Берлинският кмет Кай Вегнер определи случилото се като "атака срещу нашето свободно и отворено общество".

"След мирния и цветен "Ден на Кристофър Стрийт" (ежегодния гейпарад в Берлин – бел. ред) това събитие за толерантен и мирен Берлин беше нападнато по най-брутален начин", посочи той.

Вегнер благодари на спешните служби за бързата реакция и изрази увереност, че ще има пълно разследване на случая.

Германският вътрешен министър Александър Добринт предложи на регионалните власти в Берлин помощ от федералното правителство, съобщи говорител. Канцлерът Фридрих Мерц е бил информиран своевременно за случилото се.

Вчера за ежегодния Прайд в германската столица се събраха стотици хиляди хора. Организаторите казаха, че шествието има за цел да изпрати послание за демокрация, толерантност и многообразие.

Берлинският Прайд е едно от най-големите събития на ЛГБТ+ общността в Европа.

  • „Самотен вълк“ или по-голяма мрежа стои зад атаката срещу Прайда в Берлин

"Атаката срещу участниците в Прайда в Берлин може да е извършена по модел, използван при редица терористични нападения в Европа". Това заяви международният анализатор проф. Владимир Чуков в ефира на NOVA.

По думите му информацията за нападението все още е оскъдна, но използването на автомобил за врязване в група хора напомня за атаките в Берлин през 2016 г., Ница, Лондон и Барселона. „Очевидно става въпрос за някаква схема, за предварително подбран модел за извършването на този кървав атентат срещу невинни хора“, коментира проф. Чуков.

Според него предстои да се изясни дали нападателят е действал като „самотен вълк“ или е бил част от по-голяма мрежа. Анализаторът допуска, че зад атаката може да стои организация, която действа дълбоко в западноевропейските общества и е свързана с радикална идеология.

Проф. Чуков посочи, че възможна причина за избора на Прайда като мишена е отношението на джихадистките организации към ЛГБТ общността. Той припомни случаи от периода на действията на „Ислямска държава“ в Сирия и Ирак, когато представители на общността са били подлагани на жестоки екзекуции.

По думите му Германия, както и други европейски държави, остава постоянна мишена за терористични атаки заради големите мигрантски общности и наличието на радикализирани елементи. „Германците са много напред в материята. В края на годината те обявяват бройка на радикални елементи, които са потенциални атентатори“, заяви анализаторът.

Той коментира и въпроса за мерките за сигурност по време на Прайда. Според него фактът, че автомобил е успял да достигне до място с голямо струпване на хора, повдига сериозни въпроси. „Съвсем резонен въпрос е защо не са осигурени съответните мерки и не е гарантирана сигурността на тези хора“, посочи проф. Чуков.

Той допусна, че при организацията на събитието може да е имало пропуски, въпреки че германските служби традиционно извършват сериозна работа по предотвратяване на терористични атаки. „Контраразузнаването върши много добра работа, но очевидно не е свършило достатъчно работата си в този случай“, заключи международният анализатор.

Вижте повече в нашата галерия:

Смъртоносна атака по време на гейпарада в Берлин
31 снимки
Смъртоносна атака по време на гейпарада в Берлин
Смъртоносна атака по време на гейпарада в Берлин
Смъртоносна атака по време на гейпарада в Берлин
Смъртоносна атака по време на гейпарада в Берлин
Източник: NOVA, БТА    
Атентат в Берлин Берлин Прайд Тероризъм Нападение с автомобил Ислямистки среди ЛГБТ общност Самотен вълк Мерки за сигурност Владимир Чуков Тиргартен
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

"Не го доближавайте": Издирват 21-годишен мъж след смъртоносната атака в Берлин

Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин

Един загина и 16 бяха ранени след атака с автомобил на гейпарад в Берлин

Мъченицата, останала невредима във врящо масло - почитаме света Параскева Римлянка

Мъченицата, останала невредима във врящо масло - почитаме света Параскева Римлянка

„Самотен вълк“ или по-голяма мрежа: Какво се знае за атаката срещу Прайда в Берлин

„Самотен вълк“ или по-голяма мрежа: Какво се знае за атаката срещу Прайда в Берлин

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
BMW: Електрическото М3 ще е естественият враг на бензина

BMW: Електрическото М3 ще е естественият враг на бензина

carmarket.bg
„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП
Ексклузивно

„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП

Преди 12 часа
Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот
Ексклузивно

Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот

Преди 13 часа
Надпреварата за
Ексклузивно

Надпреварата за "Дондуков" 2: Кои имена на кандидати за президент вече са известни

Преди 10 часа
Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна
Ексклузивно

Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Националните флагове на Бразилия и САЩ

Дипломатическо напрежение: Бразилия отказа визи на хора от екипа на Вашингтон

Свят Преди 1 час

Сред засегнатите са високопоставени служители на Държавния департамент, свързани с въпросите за демокрацията и човешките права.

Полезна ли е динята? Да, но не за всички, ето кой трябва да внимава

Полезна ли е динята? Да, но не за всички, ето кой трябва да внимава

Любопитно Преди 2 часа

Динята е един от най-популярните летни плодове, но в някои случаи консумацията ѝ може да навреди на здравето ви. Има хора, които трябва да бъдат внимателни с този плод

Малко познати, но полезни функции за Google Maps

Малко познати, но полезни функции за Google Maps

Технологии Преди 2 часа

Обикновено свързваме Google Maps с навигацията и подробните карти. Това е малка част от възможностите на приложението, което може да бъде източник на още много и полезна информация, стига да знаем как и къде да я потърсим в многото му функции

26 юли: Злато, предателство и удушен император

26 юли: Злато, предателство и удушен император

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

35 загинаха при тежка автобусна катастрофа в Сирия

35 загинаха при тежка автобусна катастрофа в Сирия

Свят Преди 12 часа

Още 30 души са ранени при инцидента край Палмира; сред жертвите има цивилни и служители на силите за сигурност

Александър Пулев

Министър Пулев: Започваме силен политически диалог с Германия и "Райнметал"

България Преди 13 часа

Правителството отхвърля стария проект като фиктивен и преговаря за пълноценно включване на „ВМЗ – Сопот“ в европейските доставки

По-висок доход за майките: Държавата обмисля 75% обезщетение при ранно завръщане на работа

По-висок доход за майките: Държавата обмисля 75% обезщетение при ранно завръщане на работа

България Преди 14 часа

В момента майките получават 50% от обезщетението си през втората година на майчинството, но министерството обмисля този процент да бъде повишен

Почина френската певица и композиторка Мари Пол Бел, изпяла хита La Parisienne

Почина френската певица и композиторка Мари Пол Бел, изпяла хита La Parisienne

Свят Преди 14 часа

Изпълнителката си отиде на 80-годишна възраст след продължително боледуване

Хамид Хамид

Демерджиев е в паника, кара НАП да го “пере", коментира Хамид Хамид от ДПС

България Преди 15 часа

Според Хамид днешната медийна активност на ПР-ката на НАП от Бургас е „злополучен опит за кризисен ПР"

Виктор Орбан призова за „национална съпротива“ в Унгария и отправи критики към ЕС

Виктор Орбан призова за „национална съпротива“ в Унгария и отправи критики към ЕС

Свят Преди 15 часа

В първата си голяма изява след изборната загуба бившият премиер атакува правителството на Петер Мадяр и прогнозира разпад на европейските институции

Разкъсани колани и липсващи документи: Проверки разкриха нередности при парасейлинга по Черноморието

Разкъсани колани и липсващи документи: Проверки разкриха нередности при парасейлинга по Черноморието

България Преди 16 часа

Инспекторите дадоха между 7 и 10 дни на операторите да отстранят нередностите, проверките продължават

Бойко Борисов се срещна с ръководството на ГЕРБ-Шумен в „Двора на кирилицата“ в Плиска

Бойко Борисов се срещна с ръководството на ГЕРБ-Шумен в „Двора на кирилицата“ в Плиска

България Преди 16 часа

Партийният лидер акцентира върху обновяването на местните структури и значението на инвестициите в културно-историческото наследство

Никола Цолов

Сблъсък с Монтоя коства подиума на Никола Цолов в Унгария

Любопитно Преди 16 часа

Смела атака за второто място завърши с отпадане, а италианецът Габриеле Мини съкрати разликата в шампионата

От сираче с плюшена играчка до истински герой: Маймунката Пънч стана на 1 годинка

От сираче с плюшена играчка до истински герой: Маймунката Пънч стана на 1 годинка

Любопитно Преди 17 часа

Пънч, осиротелият японски макак, който стана световна сензация, след като се гушкаше в плюшен орангутан за утеха, навърши една годинка. Днес той вече е приет от останалите маймуни в зоопарка, а фенове от целия свят го засипаха с хиляди честитки

Иван Демерджиев

След проверка: НАП потвърди, че министър Иван Демерджиев няма укрити данъци

България Преди 17 часа

Данъчните отчитат и сериозен брой нарушения при контролната си кампания по Черноморието

Арестуваха двама мъже за наркотици в Несебър и София

Арестуваха двама мъже за наркотици в Несебър и София

България Преди 18 часа

При претърсване на апартамент и заведение в Несебър са намерени 350 грама марихуана

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Мерилин Менсън превърна Hills of Rock в мрачен карнавал

Edna.bg

Дневен хороскоп за 26 юли, неделя

Edna.bg

По стъпките на Меси: на 39 г. е и не спира да бележи

Gong.bg

Неймар се завърна с 2 гола в първенството на Бразилия

Gong.bg

13 месеца без отговори: Родители търсят истината за мистериозната смърт на дъщеря си след езотеричен ритуал

Nova.bg

Инфлацията се забавя, но цените продължават да растат: Кои услуги са поскъпнали най-много

Nova.bg