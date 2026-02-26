Свят

ЕЦБ отчете загуба от 1,3 млрд. евро за 2025 г.

Поради това няма да бъде извършено разпределение на печалба към националните централни банки

26 февруари 2026, 14:51
ЕЦБ отчете загуба от 1,3 млрд. евро за 2025 г.
Е вропейска централна банка (ЕЦБ) отчете загуба в размер на 1,254 млрд. евро за 2025 г., при загуба от 7,944 млрд. евро година по-рано, сочат публикуваните днес финансови отчети на институцията.

Намалението на отрицателния финансов резултат се дължи основно на значително свиване на нетните разходи за лихви. Загубата за 2025 г., както и тези от предходните години, ще остане в баланса на ЕЦБ и ще бъде компенсирана с бъдещи печалби. Поради това няма да бъде извършено разпределение на печалба към националните централни банки от еврозоната за 2025 г.

ЕЦБ намали лихвите за пръв път от 2019 г., как това ще се отрази на България

От ЕЦБ припомнят, че загубите от 2022 г. насам следват години на значителни печалби и са резултат от мерките на Евросистемата за изпълнение на основния ѝ мандат – поддържане на ценова стабилност. В рамките на тази политика балансът на институцията бе разширен чрез изкупуване на финансови активи, основно с фиксиран лихвен процент и дълъг матуритет. Това доведе до нарастване на пасивите с променлива лихва. Повишаването на основните лихвени проценти през 2022 и 2023 г. за овладяване на инфлацията увеличи разходите за лихви, докато приходите от активите – включително по програмите за изкупуване на активи (APP) и за извънредни покупки по време на пандемията от COVID-19 (PEPP) – не нараснаха в същата степен.

С понижението на основните лихви от 2024 г. насам и постепенното намаляване на баланса вследствие на падежи по програмите APP и PEPP ефектът от това несъответствие значително отслабва. Нетният разход за лихви през 2025 г. възлиза на 178 млн. евро при 6,983 млрд. евро година по-рано.

ЕЦБ планира стрес тест за геополитически рискове на банките през 2026 г.

През 2025 г. общите разходи за персонал са намалели до 809 млн. евро (844 млн. евро за 2024 г.), а другите оперативни разходи – до 619 млн. евро (626 млн. евро година по-рано). Приходите от надзорни такси, събирани от банките под пряк надзор, са възлезли на 690 млн. евро (681 млн. евро за 2024 г.).

Балансът на ЕЦБ се е свил с 37 млрд. евро до 603 млрд. евро към края на 2025 г., основно заради намаляването на притежаваните ценни книжа по паричната политика. Консолидираният баланс на Евросистемата, който включва активите и пасивите на националните централни банки от еврозоната и ЕЦБ спрямо трети страни, възлиза на 6,293 трилиона евро при 6,421 трилиона евро година по-рано.

ЕЦБ посочва, че се очаква връщане към печалба през 2026 г. или по-късно, в зависимост от бъдещите равнища на основните лихвени проценти, валутните курсове и размера и структурата на баланса. Институцията подчертава, че може да функционира ефективно и да изпълнява мандата си независимо от временните загуби, като финансовата ѝ устойчивост се подкрепя от капитала и преоценъчните резерви, които в края на 2025 г. възлизат общо на 71 млрд. евро.

В съответствие с Решение (ЕС) 2025/1407 на Съвета на ЕС България прие еврото от 1 януари 2026 г, пише още в отчета на ЕЦБ.  Съгласно устава на Европейската система на централните банки Българска народна банка е внесла от 1 януари 2026 г. остатъка от записания си капитал в ЕЦБ в размер на 102 млн. евро. БНБ е прехвърлила също така валутни резервни активи на обща стойност, равняваща се на 1,483 млрд. евро, съставени от щатски долари (85 на сто) и злато (15 на сто). Срещу това БНБ е получила вземания, равностойни на прехвърлените суми, които се третират по същия начин, както съществуващите вземания на останалите национални централни банки от еврозоната.

