Отвлякоха майка и две деца посред бял ден в Благоевград, хванаха ги край Банско

Д ръзко отвличане в центъра на Благоевград вдигна полицията на крак. Трима мъже похитиха 35-годишна майка и двете ѝ малки деца на оживен булевард. Органите на реда реагираха светкавично и заловиха заподозрените край Банско, преди да избягат.

По данни на полицията в обедните часове на 24 юли те са отвлекли 35-годишна благоевградчанка и две малолетни деца в района на булевард „Св. св. Кирил и Методий“ в Благоевград. Двама от обвиняемите са на 35 и 38 години от Хаджидимово, а другият е на 41 години от село Дъбница.

След получаването на сигнала полицейските служители са предприели незабавни действия. Тримата мъже са установени и задържани в района на Банско.

На тримата обвиняеми е постановено задържане под стража за срок до 72 часа, допълват от полицията в Благоевград.

Преди дни Окръжният съд във Варна постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 40-годишния Асен Симеонов, за когото се смята, че е отвлякъл 11-годишната Наталия от Варна. Той беше задържан при мащабна полицейска акция в Шуменско на 23 юли, след което беше привлечен като обвиняем за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за причиняване на средна телесна повреда в условията на опасен рецидив и за нарушаване на неприкосновеността на жилището от въоръжено лице, като последните две престъпления са извършени спрямо майката на малолетното момиче, обект на отвличането. Издирването на малолетното момиче започна в началото на юли.