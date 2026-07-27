КЗК глоби фирма с близо 15 хил. евро за възпрепятстване на разследване за картел

К омисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена санкция в размер на 14 747,83 евро на дружество, което не е оказало съдействие при проверка на място в рамките на разследване за предполагаем картел. Това съобщиха от антимонополния регулатор.
От КЗК уточняват, че санкцията е определена в рамките на максимално допустимия размер по Закона за защита на конкуренцията – до 1% от приходите на проверяваното предприятие за предходната финансова година.
- Изтрити имейли и чатове по време на проверката
Санкцията е наложена след проверка, извършена през април от екипи на КЗК със съдействието на служители на МВР и след разрешение от съда.
Проверките са били част от разследване за предполагаем картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване.
По данни на комисията, по време на проверката в офисите на едно от дружествата са възникнали действия, които са затруднили работата на инспекторите. Според регулатора са били изтрити имейл кореспонденция и съобщения от чат приложение, а достъпът до друго приложение за комуникация е бил прекъснат.
От КЗК приемат, че с тези действия дружеството не е изпълнило законовото си задължение да оказва съдействие на проверяващите и е възпрепятствало упражняването на контролните правомощия на комисията.
- Какви са правомощията на КЗК
От антимонополния орган припомнят, че при проверки на място техните служители имат право да получават достъп до документи, електронна кореспонденция и други записи, свързани с дейността на дружествата, независимо от носителя, на който се съхраняват.
Според комисията оказването на пълно съдействие е задължително, а всяко възпрепятстване на проверките подлежи на санкция.
При определянето на размера на глобата КЗК е отчела характера и тежестта на нарушението. От регулатора подчертават, че наложената имуществена санкция има превантивна цел и трябва да възпрепятства подобни действия, които затрудняват разследванията на нарушения на конкурентното законодателство.
- Разследване за тръжни манипулации
През април тази година КЗК съобщи, че извършва проверки в офиси на фирми във връзка с разследване за предполагаем картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване.
Тогава от комисията обявиха, че в рамките на предварителното проучване са събрани данни за възможни тръжни манипулации, включително координиране на действия между участници в обществените поръчки и предварително определяне на изпълнител.
Разследването по случая продължава.