КЗК глоби фирма с близо 15 хил. евро за възпрепятстване на разследване за картел

К омисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена санкция в размер на 14 747,83 евро на дружество, което не е оказало съдействие при проверка на място в рамките на разследване за предполагаем картел. Това съобщиха от антимонополния регулатор.

От КЗК уточняват, че санкцията е определена в рамките на максимално допустимия размер по Закона за защита на конкуренцията – до 1% от приходите на проверяваното предприятие за предходната финансова година.

Изтрити имейли и чатове по време на проверката

Санкцията е наложена след проверка, извършена през април от екипи на КЗК със съдействието на служители на МВР и след разрешение от съда.

Проверките са били част от разследване за предполагаем картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване.

По данни на комисията, по време на проверката в офисите на едно от дружествата са възникнали действия, които са затруднили работата на инспекторите. Според регулатора са били изтрити имейл кореспонденция и съобщения от чат приложение, а достъпът до друго приложение за комуникация е бил прекъснат.

От КЗК приемат, че с тези действия дружеството не е изпълнило законовото си задължение да оказва съдействие на проверяващите и е възпрепятствало упражняването на контролните правомощия на комисията.

Какви са правомощията на КЗК

От антимонополния орган припомнят, че при проверки на място техните служители имат право да получават достъп до документи, електронна кореспонденция и други записи, свързани с дейността на дружествата, независимо от носителя, на който се съхраняват.

Според комисията оказването на пълно съдействие е задължително, а всяко възпрепятстване на проверките подлежи на санкция.

При определянето на размера на глобата КЗК е отчела характера и тежестта на нарушението. От регулатора подчертават, че наложената имуществена санкция има превантивна цел и трябва да възпрепятства подобни действия, които затрудняват разследванията на нарушения на конкурентното законодателство.

Разследване за тръжни манипулации

През април тази година КЗК съобщи, че извършва проверки в офиси на фирми във връзка с разследване за предполагаем картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване.

Тогава от комисията обявиха, че в рамките на предварителното проучване са събрани данни за възможни тръжни манипулации, включително координиране на действия между участници в обществените поръчки и предварително определяне на изпълнител.

Разследването по случая продължава.