Проф. Стоянов: Българите се адаптират към еврото и по-високите цени

Б ългарските потребители постепенно се адаптираха както към по-високите цени, така и към еврото. Това коментира в предаване на на Радио Варна проф. Михал Стоянов от Икономическия университет във Варна.

По думите му двойното обозначаване на цените помага на хората да сравняват стойностите в левове и евро, въпреки че при някои потребители води до объркване.

Как да пазаруваме по-умно: Българка създаде платформа, която следи цените в реално време

Проф. Стоянов отбеляза още, че доходите на домакинствата нарастват, а с това и харченето, а разходите значително се увеличават. По думите му затова е и усещането, че "парите не стигат".

Статистиката показа, че доходите са нагоре, но това не означава, че сме забогатели, подчерта икономистът.

Той обясни, че официалната статистика се базира на усреднени данни и невинаги отразява реалното положение на всяко отделно домакинство.

Наблюдават се и промени в потребителските навици, смята той.

Данните показват спад в потреблението на хляб, докато се увеличава консумацията на плодове, зеленчуци и безалкохолни напитки. Все по-често хората търсят промоции, по-изгодни марки и намалени стоки, за да управляват по-ефективно семейния си бюджет, сподели наблюденията си Михайлов.

Евростат: Цените в България са сред най-ниските в Европа

Според икономиста търговските вериги използват различни инструменти за привличане и задържане на клиенти – седмични промоции, карти за лоялност, собствени марки и онлайн платформи за пазаруване, както и агресивна реклама.

Все по-важно става и ценовото сравнение в интернет, което позволява на потребителите да откриват най-изгодните оферти.

Като възможност за подкрепа на земеделските производители проф. Стоянов посочи модела за директни продажби от производител към клиент. Той даде пример с практиката в редица държави от Централна Европа, където потребителите сами берат плодове и зеленчуци от стопанствата, получавайки по-ниски цени, а производителите намаляват разходите си за работна ръка.

По думите му държавата също може да насърчава подобни инициативи чрез специализирани платформи и информационни кампании, които да свързват производители и потребители и да допринасят за по-достъпни цени.