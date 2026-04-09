Пари

Проучване на ЕЦБ: Преходът от лева към еврото в България има ограничено въздействие върху цените

Според оценките инфлационният ефект от въвеждането на единната европейска валута възлиза на между 0,3 и 0,4 процентни пункта

9 април 2026, 10:27
Източник: iStock photos/Getty images

П реминаването на България от лева към евро досега е оказало ограничено и до голяма степен еднократно въздействие върху потребителските цени. Това посочват експерти на Европейската централна банка (ЕЦБ) в аналитичен материал, публикуван в блога на институцията. 

Според оценките инфлационният ефект от въвеждането на единната европейска валута на 1 януари 2026 г. възлиза на между 0,3 и 0,4 процентни пункта. Повишенията са концентрирани основно в сектора на услугите, като част от тях са отчетени още преди самия преход.

В същото време нито възприеманата инфлация, нито инфлационните очаквания на домакинствата са били съществено повлияни от смяната на валутата.

Инфлационният ефект от въвеждането на еврото в България се изчислява на 0,3 до 0,4 процентни пункта, сочат резултатите от изследване чрез симулационни модели, проведено от експертите. Тази предварителна оценка като цяло съвпада с констатациите от по-ранни проучвания на преминаването към еврото, които обикновено сочат леки, еднократни ефекти, концентрирани в определени части на сектора на услугите. Тези сектори често се характеризират с по-диференцирани продукти и по-силно местно измерение, което може да ограничи интензивността на конкуренцията и да улесни фирмите при адаптирането на цените, се посочва в публикацията. 

Данните показват, че

през първите месеци след въвеждането на еврото годишната инфлация в България, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е продължила да се забавя – от 3,5 на сто през декември 2025 г. до 2,3 на сто през януари и 2,1 на сто през февруари. На месечна база обаче се отчита леко повишение от 0,6 на сто през януари, обусловено основно от поскъпването на храните и услугите.

Усещане за инфлация

Експертите отбелязват, че при предишни преходи към еврото често се наблюдава разминаване между възприеманата и реалната инфлация. Тази разлика във възприятието може да отразява по-голямата чувствителност на потребителите към цените на често купуваните стоки и услуги, като роля могат да изиграят и непознаването на новата валута и значителното медийно внимание към ценовите тенденции. В България през януари 2026 г. възприеманата инфлация дори отбелязва значителен спад – най-големият от началото на пандемията от КОВИД-19, макар че все още преобладават потребителите, които отчитат повишение на цените.

Паралелно с това инфлационните очаквания за следващите 12 месеца също се понижават, което според анализа потвърждава, че ефектът от въвеждането на еврото върху ценовите нагласи е ограничен.

Наблюдава се и ръст на обществената подкрепа за единната валута.

Делът на одобрение надхвърля 50 на сто през януари 2026 г. и достига 54 на сто през февруари, което е първото стабилно мнозинство в последните години. Според ЕЦБ тази тенденция е в съответствие с опита на други държави, въвели еврото, и отразява отслабването на първоначалните опасения.

Анализът обхваща първите два месеца след въвеждането на еврото,

тъй като ефектите върху цените обичайно са концентрирани в началния период, както показва опитът на страни като Хърватия.

Експертите предупреждават, че последващите събития през 2026 г., включително външният ценови шок, свързан с конфликта в Близкия изток, могат да окажат значително влияние върху инфлацията и да затруднят разграничаването на ефектите от валутния преход.

Източник: БТА, Елена Савова    
евро лев цени българия инфлация ецб
Тита изненадва с баладата

Тита изненадва с баладата "Милo мое", пазена в тайна цяла година

Спор за цигара прерасна в жесток побой, млад мъж почина

Спор за цигара прерасна в жесток побой, млад мъж почина

„Съкрушително поражение“: Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ

„Съкрушително поражение“: Москва обяви края на операцията срещу Иран за провал на САЩ

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Опитните шофьори са част от проблема, а не решението

Опитните шофьори са част от проблема, а не решението

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 1 ден
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 1 ден
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 2 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

Последни новини

<p>Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис</p>

"Хакерски инструменти, биологични и химически оръжия": Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис

Свят Преди 13 минути

Според вътрешен анализ на компанията моделът е способен да открива и експлоатира критични уязвимости в електрически мрежи, болници и други ключови инфраструктури

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", пострадали са двама работници

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", пострадали са двама работници

България Преди 22 минути

Единият е с 5% изгаряния, а другият – с 21%

Великден с NOVA: Премиери, емоции и топлина за цялото семейство

Великден с NOVA: Премиери, емоции и топлина за цялото семейство

Любопитно Преди 49 минути

Вълнуваща селекция от романтични премиери, обичани заглавия и музика очаква зрителите по време на най-светлите празници

<p>&bdquo;Опитните шофьори&ldquo; са част от проблема, а не решението</p>

„Опитните шофьори“ са част от проблема, а не решението

Технологии Преди 50 минути

Влади Кулев смята, че натрупаните с времето опит и „знания“ понякога са част от проблема, водещ за „Войната по пътищата“, защото знанията на тези водачи са не винаги са правилните

Авторката на "Прислужницата" разкри самоличността си след 23 години в тайна

Авторката на "Прислужницата" разкри самоличността си след 23 години в тайна

Любопитно Преди 1 час

Световноизвестната авторка на трилъри Фрида Макфадън разкри, че е д-р Сара Коен, като свали перуката и дегизировката си след 23 години анонимност, за да сложи край на спекулациите и да се свърже истински със своите читатели

<p>Черно утро в София: Камион блъсна и уби жена в &bdquo;Захарна фабрика&ldquo;</p>

Черно утро в София: Камион блъсна и уби 63-годишна жена в „Захарна фабрика“

България Преди 1 час

Тежък инцидент отне живота на 63-годишна жена в София малко преди 8 часа на Велики четвъртък. Камион е ударил пешеходката на ул. „Щросмайер“, докато е пресичала. Спешните екипи само са установили смъртта ѝ, а СДВР изяснява причините за трагедията

<p>Северна Корея и династията Ким - който и да е начело, режимът служи само на себе си</p>

The Guardian: Северна Корея и династията Ким - който и да е начело, режимът служи само на себе си

Свят Преди 1 час

Спекулациите, че тийнейджърката Ким Джу-е ще наследи властта в Северна Корея, се засилват. Но засиленото ѝ публично присъствие е по-скоро знак за приемственост, а не за промяна

<p>Очаква ли се спад в цените на горивата?</p>

Финансовият министър: Ако има понижение на цените на горивата, то също ще бъде сравнително плавно

България Преди 1 час

Може да загубим около половин милиард евро заради конфликта в Близкия изток, предупреди Георги Клисурски

Meta показа нов AI, който "приоритизира хората"

Meta показа нов AI, който "приоритизира хората"

Технологии Преди 1 час

Muse Spark е създаден за продуктите на ИТ гиганта, като ще бъде внедрен в социалните мрежи и приложения чрез платформата Meta AI. Тя ще стане по-умна с времето и проправя пътя към "персонален суперинтелект": личен асистент, който помага навсякъде

Внимание, шофьори! Ограничения на движението за Великденските празници

Внимание, шофьори! Ограничения на движението за Великденските празници

България Преди 1 час

Очаква се засилен трафик по основните изходи на София, над 191 000 превозни средства излизат от столицата

Акция "купен вот" в Ловешко: Задържаха криминално проявен, в чийто дом са открити над 40 000 евро

Акция "купен вот" в Ловешко: Задържаха криминално проявен, в чийто дом са открити над 40 000 евро

България Преди 1 час

Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев

<p>Петролът отново &quot;избухна&quot; - страхът от нова ескалация разтърси пазарите</p>

Петролът поскъпва на фона на нестабилното примирие в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Ограниченията в Ормузкия проток и геополитическият риск влияят върху глобалните доставки

<p>Почина звезда от &bdquo;Игра на тронове&ldquo;</p>

Почина актьорът Майкъл Патрик от „Игра на тронове“

Свят Преди 1 час

Патрик водеше тежка битка с болест на моторните неврони (MND)

5 признака, че не приемате достатъчно протеин

5 признака, че не приемате достатъчно протеин

Любопитно Преди 1 час

Проучвания показват, че приемът на поне 30 грама протеин на закуска може да предотврати умората и пристъпите на глад между храненията

Иранска делегация пристига за преговори в Исламабад

Иранска делегация пристига за преговори в Исламабад

Свят Преди 1 час

Това обяви иранският посланик в Пакистан

<p>Самолет избухна в пламъци след катастрофа&nbsp;в Аризона, двама загинаха</p>

Двама загинаха при самолетна катастрофа в Аризона

Свят Преди 1 час

Самоличността на загиналите все още не е установена

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

MONA пя на гръцки, изненадаха я с торта и рози

Edna.bg

Осъдиха на 15 години затвор „Кетаминовата кралица“ за смъртта на Матю Пери

Edna.bg

Мъри Стоилов: Ще постигнем целта си, ако играем както през второто полувреме с Галатасарай

Gong.bg

В памет на Боби Михайлов: Левски сменя синия си екип срещу Арда

Gong.bg

ЕЦБ: Преходът от лева към еврото в България има ограничено въздействие върху цените

Nova.bg

Какво време ни очаква на Великден и през Светлата седмица

Nova.bg