ЕЦБ започва тестове на цифровото евро без участието на БНБ

Цифровото евро ще бъде електронна форма на общата европейска валута, издавана от Европейската централна банка.

Европейската централна банка избра 36 доставчици на платежни услуги, които ще участват в пилотния проект за цифровото евро. Сред тях има големи банки, финтех компании и оператори на платежна инфраструктура.

Тестовете трябва да започнат през втората половина на 2027 г. и ще продължат 12 месеца. Целта е да бъдат проверени техническата работа на цифровото евро, оперативните процеси и практическото му използване от граждани и търговци.

Евросистемата е получила над 50 кандидатури, след като през март отправи покана към банки и небанкови доставчици на платежни услуги. Подбраните участници са с различен размер, географско присъствие и бизнес модел.

Кои компании ще участват

Сред най-разпознаваемите имена в списъка са Deutsche Bank, UniCredit, Revolut Bank, Adyen, Stripe, SumUp, Worldline, Nexi и Raiffeisen Bank International.

Цифровото евро мина важна крачка в Европарламента

Включени са още National Bank of Greece, Piraeus Bank, Bank of Cyprus, BPCE, DZ Bank, BAWAG, Poste Italiane, Satispay, Monte dei Paschi di Siena, Tatra banka и други банки и платежни дружества от еврозоната.

Участието на традиционни банки и компании, специализирани в картови, мобилни и онлайн плащания, ще позволи цифровото евро да бъде изпробвано при различни начини на обслужване — през банково приложение, дигитален портфейл, интернет магазин или физически търговски обект.

Част от избраните доставчици ще осигурят на потребителите достъп до тестовите услуги, включително откриване на портфейл за цифрово евро и извършване на плащания. Други ще обслужват търговците и ще им позволят да приемат такива плащания. Някои компании ще изпълняват и двете роли.

Митове срещу реалност: Какво всъщност ще може и няма да може цифровото евро

Всеки доставчик ще може да предлага тестовите услуги на повече от едно място в еврозоната. Точните локации ще бъдат определени допълнително.

Какво ще бъде тествано

В рамките на пилотния проект ще се използва бета версия на цифровото евро, която ще бъде функционално и технически близка до предвиденото в европейското законодателство платежно средство.

Тя обаче няма да има статут на законно платежно средство и парите в тестовите портфейли няма да представляват реални цифрови евро.

Ще бъдат изпробвани:

плащания между физически лица;

плащания към търговци;

онлайн и офлайн операции;

мобилни плащания;

покупки в интернет;

приемане на плащания чрез софтуерни решения, при които телефонът може да се използва като ПОС терминал.

В проекта ще участват служители на ЕЦБ и националните централни банки, както и избрани физически и онлайн търговци. ЕЦБ дава като примери кафенета, ресторанти и доставчици на ежедневни услуги.

Сградата на Българската народна банка в София. Източник: istock

БНБ не е сред участващите централни банки

Пилотният проект ще се проведе в ЕЦБ и в националните централни банки на 19 държави от еврозоната — Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финландия.

Българската народна банка не е сред изброените участници, въпреки че България вече е част от еврозоната. В съобщението на ЕЦБ не е посочена причина защо БНБ не се включва пряко в пилотния проект. Сред изброените централни банки не е и тази на Малта.

Това не означава непременно, че тестови услуги няма да бъдат достъпни в България. ЕЦБ уточнява, че избраните доставчици ще могат да предлагат услугите си на различни места в еврозоната, а окончателното географско разпределение ще стане ясно по-късно.

Какво следва

Избраните компании ще започнат подготовка съвместно с ЕЦБ и участващите национални централни банки. Резултатите ще се използват за подобряване на функционалностите, техническия модел и удобството за потребителите.

Провеждането на пилотния проект не означава, че окончателното решение за въвеждане на цифровото евро вече е взето. То зависи и от приемането на необходимото европейско законодателство.

ЕЦБ подготвя системата така, че Евросистемата да бъде технически готова за евентуалното пускане на цифровото евро, ако европейските институции одобрят правната рамка.