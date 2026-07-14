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ЕЦБ започва тестове на цифровото евро без участието на БНБ

В пилотния проект влизат 36 доставчици на платежни услуги

Маргарита Костадинова

14 юли 2026, 13:30
ЕЦБ започва тестове на цифровото евро без участието на БНБ
Цифровото евро ще бъде електронна форма на общата европейска валута, издавана от Европейската централна банка.   
Източник: istock

Европейската централна банка избра 36 доставчици на платежни услуги, които ще участват в пилотния проект за цифровото евро. Сред тях има големи банки, финтех компании и оператори на платежна инфраструктура.

Тестовете трябва да започнат през втората половина на 2027 г. и ще продължат 12 месеца. Целта е да бъдат проверени техническата работа на цифровото евро, оперативните процеси и практическото му използване от граждани и търговци.

Евросистемата е получила над 50 кандидатури, след като през март отправи покана към банки и небанкови доставчици на платежни услуги. Подбраните участници са с различен размер, географско присъствие и бизнес модел.

Кои компании ще участват

Сред най-разпознаваемите имена в списъка са Deutsche Bank, UniCredit, Revolut Bank, Adyen, Stripe, SumUp, Worldline, Nexi и Raiffeisen Bank International.

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Включени са още National Bank of Greece, Piraeus Bank, Bank of Cyprus, BPCE, DZ Bank, BAWAG, Poste Italiane, Satispay, Monte dei Paschi di Siena, Tatra banka и други банки и платежни дружества от еврозоната.

Участието на традиционни банки и компании, специализирани в картови, мобилни и онлайн плащания, ще позволи цифровото евро да бъде изпробвано при различни начини на обслужване — през банково приложение, дигитален портфейл, интернет магазин или физически търговски обект.

Част от избраните доставчици ще осигурят на потребителите достъп до тестовите услуги, включително откриване на портфейл за цифрово евро и извършване на плащания. Други ще обслужват търговците и ще им позволят да приемат такива плащания. Някои компании ще изпълняват и двете роли.

Митове срещу реалност: Какво всъщност ще може и няма да може цифровото евро

Всеки доставчик ще може да предлага тестовите услуги на повече от едно място в еврозоната. Точните локации ще бъдат определени допълнително.

Какво ще бъде тествано

В рамките на пилотния проект ще се използва бета версия на цифровото евро, която ще бъде функционално и технически близка до предвиденото в европейското законодателство платежно средство.

Тя обаче няма да има статут на законно платежно средство и парите в тестовите портфейли няма да представляват реални цифрови евро.

Ще бъдат изпробвани:

  • плащания между физически лица;
  • плащания към търговци;
  • онлайн и офлайн операции;
  • мобилни плащания;
  • покупки в интернет;
  • приемане на плащания чрез софтуерни решения, при които телефонът може да се използва като ПОС терминал.

В проекта ще участват служители на ЕЦБ и националните централни банки, както и избрани физически и онлайн търговци. ЕЦБ дава като примери кафенета, ресторанти и доставчици на ежедневни услуги.

Сградата на Българската народна банка в София.
Сградата на Българската народна банка в София. Източник: istock

БНБ не е сред участващите централни банки

Пилотният проект ще се проведе в ЕЦБ и в националните централни банки на 19 държави от еврозоната — Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финландия.

Българската народна банка не е сред изброените участници, въпреки че България вече е част от еврозоната. В съобщението на ЕЦБ не е посочена причина защо БНБ не се включва пряко в пилотния проект. Сред изброените централни банки не е и тази на Малта.

Това не означава непременно, че тестови услуги няма да бъдат достъпни в България. ЕЦБ уточнява, че избраните доставчици ще могат да предлагат услугите си на различни места в еврозоната, а окончателното географско разпределение ще стане ясно по-късно.

Какво следва

Избраните компании ще започнат подготовка съвместно с ЕЦБ и участващите национални централни банки. Резултатите ще се използват за подобряване на функционалностите, техническия модел и удобството за потребителите.

Провеждането на пилотния проект не означава, че окончателното решение за въвеждане на цифровото евро вече е взето. То зависи и от приемането на необходимото европейско законодателство.

ЕЦБ подготвя системата така, че Евросистемата да бъде технически готова за евентуалното пускане на цифровото евро, ако европейските институции одобрят правната рамка.

Редактор: Маргарита Костадинова
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